Роман Широков: «Согласен с Кокориным, что в России пиетет перед легионерами. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все говно»
Роман Широков считает, что в России есть пиетет перед легионерами.
Бывший футболист сборной России отреагировал на слова форварда Александра Кокорина, который возмутился, что Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира считают легендами «Динамо».
«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным.
Все иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.
Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хваленые иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, – например, Вагнер. Халк?
А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчемными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.
Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хваленые иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец – это Дик Адвокат. Спаллетти тоже знаковый для клуба.
Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально. Я согласен с Кокорой в том, что у нас пиетет перед иностранцами», – сказал генеральный директор раменского «Сатурна»
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Да ну в жизни не поверю, что этот быдлан так выразился. Вот про говно - да, 100% его цитата и область знания.
Какой ещё пиетет?
До 2009 года алкашничал, в 28 лет резко решил карьеру хорошего игрока начать. Поиграл ровно 5 сезонов на хорошем уровне, и то отрезками. Было прям два сезона, где он хорошо смотрелся и за сборную, и за Зенит/Краснодар.
Потом скатился и закончил. И что? Ради вот таких вот доморощенных чудаков нужно закрывать условного Одила Ахмедова, Перейру, Озеведо? Просто потому что этот огрызок нормального плеймейкера родился в России?
И логика, что Халка берут, а до него российский костяк выиграл больше - лол, ну да, его берут в усиление, а не чтобы он в одно лицо чемпионаты брал. Вы там тоже зачем-то числились с Денисовым, борцы за справедливую зарплату. Только где Халк с Витселем в итоге, а где вы.
Дуойка, широков!
Действующие топы не приедут в РПЛ, а чтобы найти эффективного легионера второго-третьего эшелона, нужно приводить больше. Так работает статистика, так работает теория вероятности.
Не бывает такого, что позвал 10 легионеров, 9 из них топчики
В ЦСКА очень уважаю Игнашевича, который можно сказать забытый герой, на нем вся оборона армейцев держалась, а слава доставалась вратарю, который в воротах 20 лет простоял.
Очень рад за Серегу, что и как тренер он сам пробивается, ему никто не помогает, как условно братьям Березуцким сразу дали ЦСКА потренировать, а он с молодежки ЦСКА начал, потом Торпедо и сейчас Балтику в РПЛ выводит, хотя мне лично было бы приятно видеть было бы его в ЦСКА, вместо приблудного Федотова с его цыганским тренерским штабом.
Но если честно, то Вагнер Лав и легионеры ЦСКА периода до Влашича играли неплохо и тащили команду к чемпионству и кубкам.
В нынешнем ЦСКА очень сильны два бразильца Мозес и Роша, на них оборона держится, как вспомнишь Карпова, которого Овчинников притащил в клуб, так думаешь: У ЦСКА фактически не было обороны, а ЦСКА занимал 4 места и вратарь инвалид в воротах. Как ?
Без легионеров играть нельзя, даже Урал это показал, играет в финале кубка РПЛ, вынеся вперед ногами Ростов,Спартак и наверно ЦСКА следующий, так как игры у нас нет, только тупо оборона выручает.
А так вообще почти всё чем наслаждается Широков и прочие странные персонажи - достижения Запада (автомобили, бытовая техника, сотовые телефоны, качественные лекарства и так далее), так что у нас очень даже берут из-за границы хорошее.
даже деревни и дома в них отличаются от Скандинавии, США, канады