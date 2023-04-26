Роман Широков: «Согласен с Кокориным, что в России пиетет перед легионерами. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все говно»

Теги Зенит Вагнер Лав Роман Широков Дик Адвокат Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Александр Кокорин Халк лимит на легионеров брань Футбол

Роман Широков считает, что в России есть пиетет перед легионерами.

Бывший футболист сборной России отреагировал на слова форварда Александра Кокорина, который возмутился, что Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира считают легендами «Динамо».

«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным.

Все иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.

Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хваленые иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, – например, Вагнер. Халк?

А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчемными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хваленые иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец – это Дик Адвокат. Спаллетти тоже знаковый для клуба.

Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально. Я согласен с Кокорой в том, что у нас пиетет перед иностранцами», – сказал генеральный директор раменского «Сатурна»

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33 комментария

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Очки Дани Алвеса
Широков сказал слово «пиетет»?
Да ну в жизни не поверю, что этот быдлан так выразился. Вот про говно - да, 100% его цитата и область знания.
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kulik13
Нашим игрока насыпают такие зарплаты, что даже во сне многим европейским игрокам и не снилось.
Какой ещё пиетет?
+11
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v.belorussky
Тебе повезло, что с запада (как ты выразился) не взяли то, что уголовник должен отвечать за побои футбольного судьи. Иначе ты бы не разгуливал на свободе.
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Mohnatiy
Ответ Очки Дани Алвеса
Широков сказал слово «пиетет»? Да ну в жизни не поверю, что этот быдлан так выразился. Вот про говно - да, 100% его цитата и область знания.
Там было слово пи**е* - три буквы поменяли для соблюдения правил приличия.
+8
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Екн Лор
Без Хиддинка, Адвоката, Вагнера Лава, Карвальо не было бы у нас побед на международной арене.
+7
-2
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Антон Абызов
Ответ Очки Дани Алвеса
Широков сказал слово «пиетет»? Да ну в жизни не поверю, что этот быдлан так выразился. Вот про говно - да, 100% его цитата и область знания.
"иниибет")
+4
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Трент Резнор
Те победы так и останутся самым значим нашим этапом. Спасибо ЦСКА и Зениту.
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Назар Игорь
Лучшие клубы мира МС, Реал, ПСЖ, Барса имеют в основе подавляющее большинство иностранцев.
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Фанат Сан-Марино
"Никчёмные русские" и взяли еврокубки при отсутствии лимита, только дураки будут этот лимит защищать
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Очки Дани Алвеса
А вообще это настолько нелогичное и тупое высказывание, что хочется прям тыкнуть ему в его же карьеру.
До 2009 года алкашничал, в 28 лет резко решил карьеру хорошего игрока начать. Поиграл ровно 5 сезонов на хорошем уровне, и то отрезками. Было прям два сезона, где он хорошо смотрелся и за сборную, и за Зенит/Краснодар.
Потом скатился и закончил. И что? Ради вот таких вот доморощенных чудаков нужно закрывать условного Одила Ахмедова, Перейру, Озеведо? Просто потому что этот огрызок нормального плеймейкера родился в России?

И логика, что Халка берут, а до него российский костяк выиграл больше - лол, ну да, его берут в усиление, а не чтобы он в одно лицо чемпионаты брал. Вы там тоже зачем-то числились с Денисовым, борцы за справедливую зарплату. Только где Халк с Витселем в итоге, а где вы.
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Gustav Forsberg
"Как в 1990 году Советский Союз развалился"
Дуойка, широков!
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kaka10
Этот быдлан не понимает: чтобы позвать Халка и Вагнера нужно обжечься "хвалёными иностранцами".

Действующие топы не приедут в РПЛ, а чтобы найти эффективного легионера второго-третьего эшелона, нужно приводить больше. Так работает статистика, так работает теория вероятности.

Не бывает такого, что позвал 10 легионеров, 9 из них топчики
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Зелёный гопник
"Главное вовремя найти щелочку” - добавил Роман.
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Marcus-light
Судя по интервью, Роман остановился в словаре на слове "Пиетет". А так, конечно, невозможно глупый человек
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Balt
Ну в АПЛ тогда прямо культ легионеров. А у нас так, всего лишь лёгкий пиетет.
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TheSportNik
Ну это ты Рома зря.
В ЦСКА очень уважаю Игнашевича, который можно сказать забытый герой, на нем вся оборона армейцев держалась, а слава доставалась вратарю, который в воротах 20 лет простоял.
Очень рад за Серегу, что и как тренер он сам пробивается, ему никто не помогает, как условно братьям Березуцким сразу дали ЦСКА потренировать, а он с молодежки ЦСКА начал, потом Торпедо и сейчас Балтику в РПЛ выводит, хотя мне лично было бы приятно видеть было бы его в ЦСКА, вместо приблудного Федотова с его цыганским тренерским штабом.
Но если честно, то Вагнер Лав и легионеры ЦСКА периода до Влашича играли неплохо и тащили команду к чемпионству и кубкам.
В нынешнем ЦСКА очень сильны два бразильца Мозес и Роша, на них оборона держится, как вспомнишь Карпова, которого Овчинников притащил в клуб, так думаешь: У ЦСКА фактически не было обороны, а ЦСКА занимал 4 места и вратарь инвалид в воротах. Как ?
Без легионеров играть нельзя, даже Урал это показал, играет в финале кубка РПЛ, вынеся вперед ногами Ростов,Спартак и наверно ЦСКА следующий, так как игры у нас нет, только тупо оборона выручает.
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Алексей Ненахов
Также думают о наших игроках в Европе
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инок
Значение слова "легенда" опущено ниже плинтуса и обесценено давно. Сегодня в футболе на кого ни плюнь - кругом все легендарны.
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Йоахим Ференц
Раменское бидло
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Isshin88
То что у нас берут из-за границы плохое, то это вопрос к людям и системе.

А так вообще почти всё чем наслаждается Широков и прочие странные персонажи - достижения Запада (автомобили, бытовая техника, сотовые телефоны, качественные лекарства и так далее), так что у нас очень даже берут из-за границы хорошее.
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alwes
вы и есть говно! Из хорошего только зарплату иностранцев готовы были взять, но не игру.
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avcgloronalduMU
так это такое мировоззрение
даже деревни и дома в них отличаются от Скандинавии, США, канады
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добрый грек
Видимо устраивать мордобой с судьёй, который к тому же раза в два мельче тебя, тоже относится к говну которое прилипло к нам с запада.
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сосед царя
Ответ Очки Дани Алвеса
Широков сказал слово «пиетет»? Да ну в жизни не поверю, что этот быдлан так выразился. Вот про говно - да, 100% его цитата и область знания.
Ну так аффтар не мог же один мат публиковать.
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сосед царя
Ответ kulik13
Нашим игрока насыпают такие зарплаты, что даже во сне многим европейским игрокам и не снилось. Какой ещё пиетет?
А он думает - мало, мало, у Халка больше!!!!
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