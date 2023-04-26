Роман Широков: «Согласен с Кокориным, что в России пиетет перед легионерами. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все говно»

Роман Широков считает, что в России есть пиетет перед легионерами.

Бывший футболист сборной России отреагировал на слова форварда Александра Кокорина, который возмутился, что Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира считают легендами «Динамо».

«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным.

Все иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.

Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хваленые иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, – например, Вагнер. Халк?

А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчемными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хваленые иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец – это Дик Адвокат. Спаллетти тоже знаковый для клуба.

Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально. Я согласен с Кокорой в том, что у нас пиетет перед иностранцами», – сказал генеральный директор раменского «Сатурна»

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