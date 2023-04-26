Гущин о жизни в Америке: «Там люди как будто бы добрее. В России говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти»
Даниил Гущин считает, что в России люди более закрытые, чем в Америке.
Нападающий уехал в США в возрасте 16 лет.
– К жизни в Северной Америке за пять лет привыкли? Сильно отличается от России?
– Да, привык. Там как будто бы добрее люди, они открытые, спокойно на улице могут сказать: «Привет, как дела». И разговор на две-три минуты может завязаться.
В России люди немного другие, более закрытые, говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти.
– В России на вас права в ЦСКА остались? Обратно не звали?
– Права на ЦСКА, но ко мне никто не обращался, не звал обратно.
– Вариант вернуться в Россию рассматриваете, если, например, в следующем году будете опять в АХЛ?
– Пока что нет. Все мои мысли о «Сан-Хосе». Но никогда не говори никогда, загадывать не буду, – сказал 21-летний форвард системы «Сан-Хосе» Гущин.
— А как переводится "How are you"?
— "Как дела, как поживаешь".
— И что, всем интересно, как у меня дела?
— Нет.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
или вон "Москва-Петушки" прочитайте. на девять жизней цитировать хватит и цитаты, честно говоря, поинтереснее
Если говорить "плохо" - изливаешь негатив на других (хотя у них своего хватает)
говорить "отлично" - будут завидовать.