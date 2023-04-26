Гущин о жизни в Америке: «Там люди как будто бы добрее. В России говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти»

Теги ЦСКА Сан-Хосе НХЛ АХЛ КХЛ Сан-Хосе Барракуда Даниил Гущин Хоккей

Даниил Гущин считает, что в России люди более закрытые, чем в Америке.

Нападающий уехал в США в возрасте 16 лет.

– К жизни в Северной Америке за пять лет привыкли? Сильно отличается от России?

– Да, привык. Там как будто бы добрее люди, они открытые, спокойно на улице могут сказать: «Привет, как дела». И разговор на две-три минуты может завязаться.

В России люди немного другие, более закрытые, говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти.

– В России на вас права в ЦСКА остались? Обратно не звали?

– Права на ЦСКА, но ко мне никто не обращался, не звал обратно.

– Вариант вернуться в Россию рассматриваете, если, например, в следующем году будете опять в АХЛ?

– Пока что нет. Все мои мысли о «Сан-Хосе». Но никогда не говори никогда, загадывать не буду, – сказал 21-летний форвард системы «Сан-Хосе» Гущин.

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32 комментария

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АРХАТ
Брат 2
— А как переводится "How are you"?
— "Как дела, как поживаешь".
— И что, всем интересно, как у меня дела?
— Нет.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
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цэсемьэр
Ответ Александр Охотко
Ну возьмём стандартное "Как дела". Ну неужели кто-то будет всерьёз рассказывать на самом деле как у него дела? Нет, конечно. Поэтому стандартное "хорошо", "нормально" "по-тихоньку “вполне логично выглядит. Странно, если будешь пять минут действительно рассказывать что у тебя происходит малознакомому человеку
у них это называется small talk. люди действительно намного больше разговаривают друг с другом.
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Veld
Ответ АРХАТ
Брат 2 — А как переводится "How are you"? — "Как дела, как поживаешь". — И что, всем интересно, как у меня дела? — Нет. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
посмотрите ещё какое-нибудь кино, что-ли )

или вон "Москва-Петушки" прочитайте. на девять жизней цитировать хватит и цитаты, честно говоря, поинтереснее
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memphis
Ответ АРХАТ
Брат 2 — А как переводится "How are you"? — "Как дела, как поживаешь". — И что, всем интересно, как у меня дела? — Нет. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
Так-то Балабанов в Брате 2 нормально простебал и нас и их. Да и многое другое в целом. Но некоторые до сих пор эти диалоги из фильма считают правдой жизни)
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PuRGeN
Мла щас начнутся цитаты из брат 2) просто у них принято говорить приветкакдела чуть ли не одной фразой ) понятно что им помути пофиг как твои дела…..у нас ведь тож самое, Навратило мы кому кроме прям близких друзей и родственников рассказываем как у нас дела, так просто говорим что все отлично и всё.
+13
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memphis
Ответ Великий Алонсо
Пласстмасовая, фейковая улыбка, такое же как и их "айм сорри".
Это обычное уважительно поведение в обществе. Но некоторые у нас об этом уже забыли (или не знают).
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Александр Охотко
Ну возьмём стандартное "Как дела". Ну неужели кто-то будет всерьёз рассказывать на самом деле как у него дела? Нет, конечно. Поэтому стандартное "хорошо", "нормально" "по-тихоньку “вполне логично выглядит. Странно, если будешь пять минут действительно рассказывать что у тебя происходит малознакомому человеку
+6
-3
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Vadoniy
Ответ Саша (Тольятти)
Комментарий удален модератором
Да не гони, 90% людей соседей не знают просто, а уж надежда, что лифт закроется быстрее, чем сосед дойдёт до него - это одна из скреп)
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terie
Ответ Veld
посмотрите ещё какое-нибудь кино, что-ли ) или вон "Москва-Петушки" прочитайте. на девять жизней цитировать хватит и цитаты, честно говоря, поинтереснее
Сын моего друга долго жил в США. Однажды, не ответив традиционное "Fine" на вопрос "How are you" он познакомился с каким-то руководителем не помню каких-то островов. Оба были так удивлены тому, что на этот вопрос можно ответить по другому, что подружились и общались потом долго. История этого месяца. Главное - в беседе участвовали два не-американца.
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Белый офицер
РОССИЯ Сила!!!
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jonnysilverhand01
Обращение для соотечественников россиян: фраза «как дела» - это обычное правило хорошего тона, это называется культура общения, а судя по комментариям, многие привыкли сразу спрашивать телефон позвонить.
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Mike
Ответ Александр Охотко
Ну возьмём стандартное "Как дела". Ну неужели кто-то будет всерьёз рассказывать на самом деле как у него дела? Нет, конечно. Поэтому стандартное "хорошо", "нормально" "по-тихоньку “вполне логично выглядит. Странно, если будешь пять минут действительно рассказывать что у тебя происходит малознакомому человеку
Зачем вообще задавать тогда этот бесполезный вопрос?
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Марк Рейман
Комментарий удален пользователем
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Великий Алонсо
Ответ memphis
Это обычное уважительно поведение в обществе. Но некоторые у нас об этом уже забыли (или не знают).
Уважение и лицемерие это разные вещи, не путай
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АРХАТ
Ответ PuRGeN
Мла щас начнутся цитаты из брат 2) просто у них принято говорить приветкакдела чуть ли не одной фразой ) понятно что им помути пофиг как твои дела…..у нас ведь тож самое, Навратило мы кому кроме прям близких друзей и родственников рассказываем как у нас дела, так просто говорим что все отлично и всё.
Надо говорить "нормально"!!!
Если говорить "плохо" - изливаешь негатив на других (хотя у них своего хватает)
говорить "отлично" - будут завидовать.
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Саша (Тольятти)
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Марк Рейман
Ответ Jeff Lebowski
Таки Кхым уще у ващей стганы? И разве он говорит про Калифорнию, а не все США? Просто в Америке в целом кушают сытнее, и у людей есть возможность строить планы на жизнь.
Комментарий удален пользователем
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Jeff Lebowski
Ответ Марк Рейман
Комментарий удален пользователем
Судя по этому комментарию, уже всё отмерзло, лол.
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