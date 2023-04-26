Гущин о жизни в Америке: «Там люди как будто бы добрее. В России говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти»

Даниил Гущин считает, что в России люди более закрытые, чем в Америке.

Нападающий уехал в США в возрасте 16 лет.

– К жизни в Северной Америке за пять лет привыкли? Сильно отличается от России?

– Да, привык. Там как будто бы добрее люди, они открытые, спокойно на улице могут сказать: «Привет, как дела». И разговор на две-три минуты может завязаться.

В России люди немного другие, более закрытые, говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти.

– В России на вас права в ЦСКА остались? Обратно не звали?

– Права на , но ко мне никто не обращался, не звал обратно.

– Вариант вернуться в Россию рассматриваете, если, например, в следующем году будете опять в ?

– Пока что нет. Все мои мысли о « ». Но никогда не говори никогда, загадывать не буду, – сказал 21-летний форвард системы «Сан-Хосе» Гущин.