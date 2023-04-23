Иски WADA, РУСАДА и ISU на решение по делу Валиевой объединены CAS в одно производство
Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.
CAS зарегистрировал апелляции WADA, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.
«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», – сообщил представитель CAS.
Ранее ДАК РУСАДА установил, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но в этом нет ее вины или халатности.
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L- карнитин в любом спортмагазине продаётся .
хочется уже конца этому ужасу
Во-вторых - где хоть одно решение по ОИ 2022? Даже в вашем сомнительном источнике информация до 2016 года
"А сейчас ещё российская сторона может отказаться от рассмотрения в КАС по ускоренной процедуре." - Так может это Вада отказывается от рассмотрения в КАС по ускоренной процедуре? Это Вада, а не РУСАДА заявлял что в деле много неизвестных фактов.