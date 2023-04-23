Иски WADA, РУСАДА и ISU на решение по делу Валиевой объединены CAS в одно производство

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева ДАК РУСАДА Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

CAS зарегистрировал апелляции WADA, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», – сообщил представитель CAS.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но в этом нет ее вины или халатности.

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77 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Если у CAS 2 мес. только ушло на регистрацию, то решения будем ждать лет 5 🙈
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Тайга86
Скорее бы уже всё закончилось, как бы ни закончилось в итоге. Находиться в подвешенном состоянии, каждый день проходя все стадии от надежды до отчаяния на что-то повлиять - состояние то ещё...Камиле и всем неравнодушным, остается только выдержки пожелать, ну и конечно же скорейшего завершения всей этой истории.
+23
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+17
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flyhigh
Ждут, чем СВО закончится
+18
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Владислава Крюкова
Ответ expertmer2020
Нам один вопрос интересен - откуда она брала гипоксен и L-карнитин, которые были в пробе. Думаю, никогда не узнаем.
Тоже мне загадка.
L- карнитин в любом спортмагазине продаётся .
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Syndycate
Ответ expertmer2020
Думаю, даже на гипоксен и L-карнитин должен быть рецепт врача - тоже не узнаем.
Думаете только Камила принимает гипоксен и L-карнитин, они же разрешены
+11
-1
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Владислава Крюкова
Ответ expertmer2020
Тут два варианта: либо купила - либо выдали. Понятно, что кто-то выдал - но думаю, скажет, что купила по совету родственников.
Даже если ей кто-то выдал, что с того? Он не запрещён
+10
-1
+9
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Владислава Крюкова
Ответ expertmer2020
Думаю, даже на гипоксен и L-карнитин должен быть рецепт врача - тоже не узнаем.
L- карнитин в любом магазине со спортпитом продаётся. На него рецепт не нужен. Это не лекарство. Обычный Бад
+9
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Syndycate
Ответ Владислава Крюкова
Да ничего наши не затягивали. Есть хоть одно решение по спортсменам пойманы с допингом с ОИ?
++++ что-то про испанскую фигуристку тоже не слышно, наверное тоже РУСАДА там затягивает процесс😂
+12
-3
+9
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Emma Nevskaia
самые серьезные преступления так долго не расследуют, как это

хочется уже конца этому ужасу
+8
0
+8
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Viktoria dek
Ответ expertmer2020
Думаю, даже на гипоксен и L-карнитин должен быть рецепт врача - тоже не узнаем.
Гипоксен и L-карнитин пьют все спортсмены, не только фигуристы...
+8
-1
+7
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Amneris
Ну что ж, обещали решение до конца года. Понятно, что наши уже сделали все возможное, чтобы затянуть по полной весь этот процесс.
+22
-16
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Владислава Крюкова
Ответ Наталья Грабовская
У меня такое чувство, что вся эта "игра в долгую" с целью дождаться совершеннолетия КВ, чтобы потом провести процесс по всей форме - с вызовом обвиняемой и дачей показаний и всем прочим, а ждать осталось недолго - год. ИМХО
Она даже в 40 будет по делу проходить как защищённое лицо
+11
-5
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Viktoria dek
Ответ Amneris
Ну что ж, обещали решение до конца года. Понятно, что наши уже сделали все возможное, чтобы затянуть по полной весь этот процесс.
Русада не затягивало процесс. Cas в ноябре на иск Вада, сказал, что Русада только один раз переносил слушание. Один раз - это не затягивание процесса)
+7
-2
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Нормально работают вот уже объединили теперь ещё 5-6 месяцев и будет вердикт. В следующем сезоне мы не увидим Валиеву на соревнованиях, жалко что преференции которые ей раздали не вернёт
CAS недавно заявлял что даже даты ещё нет, а вы уже срок решения в каких-то 5-6 месяцах знаете 🤨
+6
-1
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Владислава Крюкова
Ответ expertmer2020
Главное, узнать кто выдал - а дальше я вам всё объясню, согласно правил ВАДА.
Что за интриги?) говорите сейчас. Представим что ФМБА выдал спортсмену разрешённый бад. И что дальше?
+6
-2
+4
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Алена Иванова
Ну вот а на РУСАДА говорили что время затягивают. CAS тоже не особо шустрые
+7
-3
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Владислава Крюкова
Ответ Amneris
Ну что ж, обещали решение до конца года. Понятно, что наши уже сделали все возможное, чтобы затянуть по полной весь этот процесс.
Да ничего наши не затягивали. Есть хоть одно решение по спортсменам пойманы с допингом с ОИ?
+15
-12
+3
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Это очень хорошо не дадут РУСАДа ещё больше дело затянуть ждём решение и наказание виновных
С добрым утром! РУСАДА это дело не ведёт с 14 декабря. Сейчас апрель заканчивается 🙄
+7
-4
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Владислава Крюкова
Ответ 22somebody22
Да хоть как,больше года уже прошло,пора бы уже вердикт вынести.
Где хоть один вердикт по спортсменам с ОИ пойманных на допинге?
+6
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+3
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Люба Люба
Ответ expertmer2020
Думаю, даже на гипоксен и L-карнитин должен быть рецепт врача - тоже не узнаем.
Да что вы прицепились к гипоксену и л- карнитину? Троллите?
+5
-3
+2
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Владислава Крюкова
Ответ Versa
да да, конечно)) Вы из тех, кто свято верит в версию "подсыпали" и "дедушкин стакан" ? :DDD
А вы можете опровергнуть версию с "дедушкиным стаканом"?
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Валерий Петров
Шведская лаборатория и ВАДА - разные конторы. Ну как пример - Московская лаборатория забанена, а пробы РУСАДА берет на внутренних соревнованиях
Лаба по аккредитации Вада работает. Вада отвечает за соответствие лабы своим внутренним стандартам
+2
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Владислава Крюкова
Ответ lanfqk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9 Наслаждайтесь:)
Во-первых википедия не является достоверным источником информация, и я бы вам не советовала опираться на неё в каких-то спорах.
Во-вторых - где хоть одно решение по ОИ 2022? Даже в вашем сомнительном источнике информация до 2016 года
+7
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Viks
Ответ Владислава Крюкова
С добрым утром! РУСАДА это дело не ведёт с 14 декабря. Сейчас апрель заканчивается 🙄
Русада и раньше дело не особо вело - тянуло резину год. А сейчас ещё российская сторона может отказаться от рассмотрения в КАС по ускоренной процедуре.
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Владислава Крюкова
Ответ Viks
Русада и раньше дело не особо вело - тянуло резину год. А сейчас ещё российская сторона может отказаться от рассмотрения в КАС по ускоренной процедуре.
"Русада и раньше дело не особо вело - тянуло резину год" - во-первых не год, во-вторых не тянуло. По другим делам с ои22 до их пор решений нет.
"А сейчас ещё российская сторона может отказаться от рассмотрения в КАС по ускоренной процедуре." - Так может это Вада отказывается от рассмотрения в КАС по ускоренной процедуре? Это Вада, а не РУСАДА заявлял что в деле много неизвестных фактов.
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