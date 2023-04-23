Иски WADA, РУСАДА и ISU на решение по делу Валиевой объединены CAS в одно производство

Спортивный арбитражный суд ( ) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки .

CAS зарегистрировал апелляции WADA, РУСАДА и на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», – сообщил представитель CAS.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но в этом нет ее вины или халатности.

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