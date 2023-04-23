Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» постарается сравнять счет в серии с УНИКСом
В воскресенье, 23 апреля, в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет на своем паркете казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Сибур Арена»
УНИКС ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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