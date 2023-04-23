Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» постарается сравнять счет в серии с УНИКСом

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 23 апреля, в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет на своем паркете казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Четвертый матч

Зенит – УНИКС 8:8 (1 четверть)
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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15 комментариев

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Russ Ivan
За полный зал, честное судейство и максимальное количество игр!
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Сергей Поляков
Ответ Petir Beilisch
Зенит сравняет если только судить будут как в 3 игре.
Давайте все валить на судей.Разницы по фолам не было.
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Сергей Поляков
Ответ Petir Beilisch
Причем разница?! Рейнольдса посадить на 3 фола в первой четверти в очень протиречивых ситуациях. Клименко не выписыть 2 технический, а дать просто фол. Перасовичу просто так дать технический. Эртелю не дать технический за удар Жбанова, а дать обоютный, и т.д.. Ладно не смеши кто смотрел, тот видел судейство и тут не про разницу
Я смотрел.Разницы не было.Перасовичу надо было держать язык за зубами,с его опытом.Рейнолдс был неуклюж,по сравнению с первыми играми.А если Казань позиционирует себя,как претендент на что-то,о судействе вообще говорить стыдно.
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Сергей Поляков
Ответ Petir Beilisch
Причем разница?! Рейнольдса посадить на 3 фола в первой четверти в очень протиречивых ситуациях. Клименко не выписыть 2 технический, а дать просто фол. Перасовичу просто так дать технический. Эртелю не дать технический за удар Жбанова, а дать обоютный, и т.д.. Ладно не смеши кто смотрел, тот видел судейство и тут не про разницу
И,да,"знаток",надо полагать,что 19 потерь и 18 штрафных мимо-тоже сужьи виноваты?
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Сергей Поляков
Ответ Petir Beilisch
Неуклюж, язык, а про Клименко даже такой отмазки не нашлось. Да я понимаю принцип ВТБ - претенда можно прибить и он должен молчать, так как это принцип лиги)
Так и знал,что про потери и смазанные штрафные ты промолчишь.Не позорься,короче .Ясно все с тобой.
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Marienburg
Ответ Petir Beilisch
Причем разница?! Рейнольдса посадить на 3 фола в первой четверти в очень протиречивых ситуациях. Клименко не выписыть 2 технический, а дать просто фол. Перасовичу просто так дать технический. Эртелю не дать технический за удар Жбанова, а дать обоютный, и т.д.. Ладно не смеши кто смотрел, тот видел судейство и тут не про разницу
А Жбанову не дать технический за первый удар. По остальным ничего не скажу (да или нет), но Перасович откровенно борщит вмешательством во все, что движется. Темперамент, каким бы он ни был пылким, нужно дозировать. Иначе судьям надоедают эти спектакли одного актёра и технический, похожий на "просто так" выписывают просто за превышение спорного лимита
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Petir Beilisch
Зенит сравняет если только судить будут как в 3 игре.
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diter
У Уникса Найт, Мэйкон, Зайцев уже много поиграли, надо их разгрузить, теперь значительную часть их работы должны взять на себя Димитриевич, Жбанов, Кулагин; Лабери уже устал, Рэйнольдс и Хантер должны ему помочь. У Зенита Моэрман, Эртель, Фридзон, Кулагин уже утомлены, так что теперь должны больше помочь команде Фрэйзер, Хэмм, Хоумсли, Торопов, Клименко. Если не помогать уставшим лидерам, то будет как с Акун-Перселлом и Уайтом.
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Сергей Поляков
Ответ Petir Beilisch
Что, явно?! Пока я писал, ты добавил. Я не мог тебе ответить просто физически. Ум за ум зашёл?!
Продолжай слепо топить и не видеть очевидного.Бывай.
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Сергей Поляков
Ответ Petir Beilisch
Очевидно, что как у среднестатистического болельщика Зенита и СКа мозг у тебя пропитан газом
Когда вы уже другие доводы,кроме газа,придумайте?Команда мажет штрафные-виноваты судьи.Команда проигрывает 10+ Локо-виноваты судьи.Зенит перекраивал состав по ходу сезона.Уникс этим проходил предсезонку.Найт и Лазарев добавились потом.Сыгранность должна быть выше,но ее нет.Но судьи виноваты всегда.Как же вы достали ныть.
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