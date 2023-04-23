Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» постарается сравнять счет в серии с УНИКСом

В воскресенье, 23 апреля, в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ санкт-петербургский « » примет на своем паркете казанский .

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Четвертый матч

УНИКС ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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