Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии: «Многое случилось за короткий срок, но уже сейчас начнется подготовка плана»

Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что спортсмен не пришел к соглашению с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Большие перемены в преддверии нового сезона... Я решил объявить, что в следующем сезоне не буду частью сборной.

Не знаю, что будет в дальнейшем, но одно можно сказать точно: мой дед по-прежнему будет главным тренером, а отец – моим менеджером.

Многое случилось за короткий срок, но уже сейчас начнется подготовка плана», – написал Клэбо в инстаграме.