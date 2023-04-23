Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии: «Многое случилось за короткий срок, но уже сейчас начнется подготовка плана»

Теги сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Коре Хесфлот Хокун Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что спортсмен не пришел к соглашению с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Большие перемены в преддверии нового сезона... Я решил объявить, что в следующем сезоне не буду частью сборной.

Не знаю, что будет в дальнейшем, но одно можно сказать точно: мой дед по-прежнему будет главным тренером, а отец – моим менеджером.

Многое случилось за короткий срок, но уже сейчас начнется подготовка плана», – написал Клэбо в инстаграме.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toffiti
Любопытные подробности от VG:
"С моим уходом, у лыжной ассоциации появились возможности сократить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им также не придется платить за моё пребывание на высоте"— говорится в пресс-релизе Клэбо.
"У меня есть несколько товарищей по сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора. Я буду поддерживать тесный контакт с моими товарищами по сборной, даже если я больше не буду частью национальной команды. Я чувствую, что было бы ошибкой получить поддержку для того, чтобы оставаться на высоте, в то время как партнеры по команде потеряли свое место из-за сокращения расходов в ассоциации.
Я также знаю, что некоторые люди думали, что я подвергся особому обращению, которого не должен был подвергаться, и которое они считают неприемлемым. Теперь, когда я не в сборной, им не нужно думать о том, что они считают дискриминацией. В прошлом сезоне я тоже, в основном, стоял на собственных ногах. Теперь я должен полностью стоять на своих ногах" — говорит Йоханнес.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toffiti
Ответ Юрий Костыгин
Чем переводили?))
Ну понятно чем😂 В телефоне, на иностранных сайтах включается автоперевод) Да, местами бывает "криво", местами совсем бред, но общий смысл всегда более-менее понятен:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orion_17
такими темпами Хэсфолт на Югорский марафон прикатит, причём своим ходом)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DelNord
Йоханнес - альтернативный колобок. От дедушки не ушел, но от федерации ушел. :)
А если серьезно, то давно к тому шло. У него есть все для такого самостоятельного плавания - менеджмент, тренерский штаб, индивидуальные спонсоры.
На фоне вопросов финансирования федерации такое решение выглядит логичным.
И красивым тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Клэбо проявил солидарность с товарищами по команде, душевный человек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
Ответ Toffiti
Любопытные подробности от VG: "С моим уходом, у лыжной ассоциации появились возможности сократить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им также не придется платить за моё пребывание на высоте"— говорится в пресс-релизе Клэбо. "У меня есть несколько товарищей по сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора. Я буду поддерживать тесный контакт с моими товарищами по сборной, даже если я больше не буду частью национальной команды. Я чувствую, что было бы ошибкой получить поддержку для того, чтобы оставаться на высоте, в то время как партнеры по команде потеряли свое место из-за сокращения расходов в ассоциации. Я также знаю, что некоторые люди думали, что я подвергся особому обращению, которого не должен был подвергаться, и которое они считают неприемлемым. Теперь, когда я не в сборной, им не нужно думать о том, что они считают дискриминацией. В прошлом сезоне я тоже, в основном, стоял на собственных ногах. Теперь я должен полностью стоять на своих ногах" — говорит Йоханнес.
Чем переводили?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий