Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии: «Многое случилось за короткий срок, но уже сейчас начнется подготовка плана»
Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии.
Ранее сообщалось, что спортсмен не пришел к соглашению с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
«Большие перемены в преддверии нового сезона... Я решил объявить, что в следующем сезоне не буду частью сборной.
Не знаю, что будет в дальнейшем, но одно можно сказать точно: мой дед по-прежнему будет главным тренером, а отец – моим менеджером.
Многое случилось за короткий срок, но уже сейчас начнется подготовка плана», – написал Клэбо в инстаграме.
"С моим уходом, у лыжной ассоциации появились возможности сократить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им также не придется платить за моё пребывание на высоте"— говорится в пресс-релизе Клэбо.
"У меня есть несколько товарищей по сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора. Я буду поддерживать тесный контакт с моими товарищами по сборной, даже если я больше не буду частью национальной команды. Я чувствую, что было бы ошибкой получить поддержку для того, чтобы оставаться на высоте, в то время как партнеры по команде потеряли свое место из-за сокращения расходов в ассоциации.
Я также знаю, что некоторые люди думали, что я подвергся особому обращению, которого не должен был подвергаться, и которое они считают неприемлемым. Теперь, когда я не в сборной, им не нужно думать о том, что они считают дискриминацией. В прошлом сезоне я тоже, в основном, стоял на собственных ногах. Теперь я должен полностью стоять на своих ногах" — говорит Йоханнес.
А если серьезно, то давно к тому шло. У него есть все для такого самостоятельного плавания - менеджмент, тренерский штаб, индивидуальные спонсоры.
На фоне вопросов финансирования федерации такое решение выглядит логичным.
И красивым тоже.