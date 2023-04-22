Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными сыграет с Дин Лижэнем в десятой партии
23 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют 10-ю партию матча за шахматную корону.
Астана, Казахстан
10-я партия
Начало – 12:00 по московскому времени
Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)
Счет после девяти партий – 4:5
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указан игрок с белыми фигурами, справа – с черными.
Всего шахматисты могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го).
За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью – 0,5. Чемпионом мира становится игрок, суммарно набравший 7,5.
В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.
Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем
У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать
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