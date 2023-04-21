Чемпионат Испании. «Эспаньол» против «Кадиса», «Реал» сыграет с «Сельтой» завтра, «Барселона» с «Атлетико» – в воскресенье
«Эспаньол» примет «Кадис» в стартовом матче 30-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано», «Реал» будет противостоять «Сельте».
В воскресенье «Барселона» примет «Атлетико», закроется тур матчем «Севильи» и «Вильярреала».
30-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 апреля, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.15, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 23 апреля, 15.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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