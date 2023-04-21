Чемпионат Испании. «Эспаньол» против «Кадиса», «Реал» сыграет с «Сельтой» завтра, «Барселона» с «Атлетико» – в воскресенье

«Эспаньол» примет «Кадис» в стартовом матче 30-го тура Ла Лиги.

В субботу « » сыграет с « », «Реал» будет противостоять «Сельте».

В воскресенье « » примет « », закроется тур матчем «Севильи» и « ».

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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