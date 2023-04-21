Чемпионат Испании. «Эспаньол» против «Кадиса», «Реал» сыграет с «Сельтой» завтра, «Барселона» с «Атлетико» – в воскресенье

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«Эспаньол» примет «Кадис» в стартовом матче 30-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано», «Реал» будет противостоять «Сельте». 

В воскресенье «Барселона» примет «Атлетико», закроется тур матчем «Севильи» и «Вильярреала». 

Чемпионат Испании

30-й тур

Эспаньол – Кадис
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Бетис
Дата проведения
22 апреля, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Атлетик
Дата проведения
22 апреля, 17.15, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Жирона
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Райо Вальекано
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Сельта
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эльче – Валенсия
Дата проведения
23 апреля, 15.00, «Мартинес Валеро»
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Барселона – Атлетико
Дата проведения
23 апреля, 17.15, «Камп Ноу»
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Мальорка – Хетафе
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
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Севилья – Вильярреал
Дата проведения
23 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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7 комментариев

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wmfrxwf5rq
Дембеле с Педри зарешают.
Ждём победы 💪
+3
0
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Хитровский О
Ответ Artem Piatkov
Удачи Реалу! Но Чемпионат сейчас не так важен, главное сберечь силы на ЛЧ и финал Кубка Впрочем, в матчах с Сельтой, Жироной и Альмерией можно брать как минимум 7/9 очков смело
Думаю Реал не наберёт спокойно 9 очков с Сельтой Жироной Альмерией. В ла лиге Реал непонятен.
+2
-1
+1
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ljolik888
Барселона - Атлетико матч тура ! Мадрид набрал отличную форму и едет за победой . Хозяева наоборот - не забивают три матча и подходят к матчу не в лучшем состоянии. Всё равно ждём хорошую игру и надеюсь голевая засуха у Барселоны закончится .
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Lazizbek Gulyamov
Атлетико Барселона топ матч. Барселона не показывает результат в последных матчах но команда Хави должны понимать если они потеряют очки то уже "Выгранный кубке" появится хоть какая то интрига. Поэтому ждем от Барсы результативную игру
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Dnoni R
Только сама Барселона все может решить. От результата Реала ничего не зависит. Победа над сильным Атлетико практически на 90 % делает Барселону чемпионом.
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