ЦСКА ведет 3-1 у «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА выиграл третий матч в финальной серии КХЛ против «Ак Барса».

Команда тренера обыграла казанский клуб (2:1) и ведет со счетом 3-1 в серии.

Победную шайбу на 56-й минуте в третьем периоде забросил нападающий .

Голкипер ЦСКА отразил 23 из 24 бросков.

Добавим, что ЦСКА выиграл третий матч подряд у « » по ходу этой серии. В прошлых двух играх москвичи одержали победы со счетом 3:0 и 3:2.

Пятая игра пройдет в Казани 25 апреля.