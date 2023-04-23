ЦСКА ведет 3-1 у «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Адам Рейдеборн Хоккей

ЦСКА выиграл третий матч в финальной серии КХЛ против «Ак Барса».

Команда тренера Сергея Федорова обыграла казанский клуб (2:1) и ведет со счетом 3-1 в серии.

Победную шайбу на 56-й минуте в третьем периоде забросил нападающий Владислав Каменев.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн отразил 23 из 24 бросков.

Добавим, что ЦСКА выиграл третий матч подряд у «Ак Барса» по ходу этой серии. В прошлых двух играх москвичи одержали победы со счетом 3:0 и 3:2.

Пятая игра пройдет в Казани 25 апреля.

ЦСКА – Ак Барс 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Семенов (Галиев)
1:1 – 14 Слепышев (Окулов, Нестеров)
2:1 – 15 Каменев (Окулов)

96 комментариев

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*BG*
Армейцев - с тяжелейшей победой! Парни - молодцы! Сыграли с необходимой концентрацией. Ну и везение, тоже, сегодня было на нашей стороне. Ждем пятую игру.
+37
-1
+36
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cry
ЦСКА С ПОБЕДОЙ!
Татары своё везение исчерпали после серии с Авангардом!
В Казани нужен контрольный выстрел.
+44
-9
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Мадина Уйгурова
в Казани всё закончится. Федоров сводил Хайдаровича в школу тренерскую.
+29
-11
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Сергей Богодухов
Парни красавцы!!!
+14
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Vagner01
Ответ *BG*
Армейцев - с тяжелейшей победой! Парни - молодцы! Сыграли с необходимой концентрацией. Ну и везение, тоже, сегодня было на нашей стороне. Ждем пятую игру.
С победой браток! Осталась одна победа!
+14
-1
+13
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Krem236
Борода подлая весь матч плакался судьям 😂ЦВБП!!
+14
-4
+10
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Bulat89
Ответ Мадина Уйгурова
в Казани всё закончится. Федоров сводил Хайдаровича в школу тренерскую.
Надо же и такой бред плюсуют.
+17
-7
+10
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*BG*
А теперь, армейцы, бежим на футбик.
+10
-1
+9
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Серафим Андреев
Верим в камбэк, вперёд Ак Барс
+12
-4
+8
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Огюст
Игра была в целом равной - поджимали и создавали моменты то одни, то другие ,но чуть больше с победным голом повезло Армейцам и они победили , поведя в финале 3-1 -молодцы !
+10
-2
+8
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_Абырвалг_
На лице Хайдяровича все было написано. От Авнгарда отскочили! Но везение не может быть бесконечно.Игроки ЦСКА просто мастеровитей !
+12
-5
+7
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Bulat89
Шипачев как всегда мертвый в плей-офф,да и Кага рлицкий тоже.Сказать спасибо, и до свидания...
+7
0
+7
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Сергей Таран
особенно Вадик и Дима феерили, такие комбинации были на заглядение 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
+7
0
+7
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_Абырвалг_
ЦСКА -ЧЕМПИОН ! Здесь асе ясно Песику насыпать еще 90 лямов!
+12
-5
+7
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Lacoste28
Ответ Волк16
ЦСКА заслуженно выиграют КГ!!! у нас нет большинства вообще...а армейцы команда большинства!!! тем не менее Ак Барс спасибо!!!
В каком это месте ЦСКА команда большинства ? 4й год в ПО нет нормального большинства , ЦСКА команда мастерства и терпения , а если говорить про неравные составы то скорее всего команда игры 4на4 или 4на3
+4
0
+4
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Олег
Очень похоже что Молодость,
бьёт Возраст и опыт. Фёдоров браво.
ЦСКА с победой.....
+4
0
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1319pro
Только Каменев на 56 минуте забил, а не на 15. Алло спортс
+3
0
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закрыт по беспределу
Финиш всë ближе
+3
0
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irek203102
Армейцы молодцы!
+3
0
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Волк16
ЦСКА заслуженно выиграют КГ!!! у нас нет большинства вообще...а армейцы команда большинства!!! тем не менее Ак Барс спасибо!!!
+7
-4
+3
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Денис Канаев
Ак Барс вперёд! Мы ещё не проиграли!Давааааааааааааааай!Собрались!
+4
-1
+3
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Мадина Уйгурова
ЦСКА стали командой династией, как сейчас зенит. Вопрос только в том, сколько лет подряд будут брать Кубок Гагарина. Интерес в лиге будут поддерживать конечно всякими перекрёстными плейоффами и всякими новыми командами типа Лады и прочими, но тенденция видимо сохранится. ЦСКА сильнейшая команда в КХЛ за всю ее историю и я не вижу, что помешает им в ближайшие лет 5. Остаётся только НХЛ смотреть. Ну а фанатов ЦСКА поздравляю, у вас команда монстр, несмотря на ссылку игроков в армию и премии по 900 миллионов рублей болеет за вас вся страна.
+10
-7
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artistry
Инстинкт "убийцы" у Армейцев никуда не делся. в нужный момент забил . думаю Карнаухов раньше мог бы зарешать.
+4
-2
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Ddd Erf
эх Тимур
+2
0
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Bulat89
Ответ Сергей Таран
особенно Вадик и Дима феерили, такие комбинации были на заглядение 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Согласен.А Шипачев лучший бомбардир последних сезонов КХЛ)),толку от него если он,как всегда нифига не может в плей-офф...Олимпийский чемпион,мля).
Он даже на ЧМ -то ничего не мог,а тут Олимпионик))
+2
0
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