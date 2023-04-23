ЦСКА ведет 3-1 у «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА выиграл третий матч в финальной серии КХЛ против «Ак Барса».
Команда тренера Сергея Федорова обыграла казанский клуб (2:1) и ведет со счетом 3-1 в серии.
Победную шайбу на 56-й минуте в третьем периоде забросил нападающий Владислав Каменев.
Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн отразил 23 из 24 бросков.
Добавим, что ЦСКА выиграл третий матч подряд у «Ак Барса» по ходу этой серии. В прошлых двух играх москвичи одержали победы со счетом 3:0 и 3:2.
Пятая игра пройдет в Казани 25 апреля.
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Татары своё везение исчерпали после серии с Авангардом!
В Казани нужен контрольный выстрел.
бьёт Возраст и опыт. Фёдоров браво.
ЦСКА с победой.....
Он даже на ЧМ -то ничего не мог,а тут Олимпионик))