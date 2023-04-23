НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» встретится дома с «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Денвер Голден Стэйт Миннесота Нью-Йорк Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут четвертые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» примет в Мэдисон-сквер-гардене «Кливленд» (2-1), начало – в 20.00 по московскому времени. Затем действующий чемпион «Голден Стэйт» встретится дома с «Сакраменто» (1-2).

«Атланта» сыграет с «Бостоном» (1-2), «Денвер» в гостях попытается завершить серию с «Миннесотой» (3-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертые матчи

Нью-Йорк – Кливленд
Дата проведения
23 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
23 апреля, 22.30, «Chase Center»
Онлайн матча

«Сакраменто» ведет в серии – 2-1

Атланта – Бостон
Дата проведения
24 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 2-1

Миннесота – Денвер
Дата проведения
24 апреля, 04.30, «Target Center»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев

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Крокозябра
Ответ Nightyork97
Ходят слухи, что если ребенок говорит свои первые слова "ГСВ", то родня отказывается от него в большинстве случаев. Только Кингс, только казнь мешка.
Судя по тому, как часто ты пишешь о ГСВ, ты и есть тот самый ребёнок.
+15
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quire_sultan
Верим в Кавс😎 задача максимум - забрать матч, задача минимум - пробить 79 зашкварных очков. Хуже, чем в прошлом матче сыграть конечно сложно. Я понимаю, что дно всегда можно пробить ещё больше, но пацаны, давайте не будем, вы ж профессионалы, определённые выводы должны быть сделаны. Верим
+8
0
+8
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Undrey
Ответ Nightyork97
Ходят слухи, что если ребенок говорит свои первые слова "ГСВ", то родня отказывается от него в большинстве случаев. Только Кингс, только казнь мешка.
вот очевидно что ты готовил текст, выбирал из нескольких вариантов, гуглил, щас как напишу что нибудь эдакое думал, и в итоге вон что исполнил) удали пока люди не увидели, не позорься, ты вроде можешь лучше)
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AEZAKMI228
За никс в гардене 🤝🔥
+4
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Алексей Зиновьев
Хочется, чтобы все команды показали красивый баскетбол без всяких показух, интриг и расследований, а то их слишком много стало в последнее время
+2
0
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Антон Нестеренко
Ну что, Дреймонд, покажи, что ещё способен выигрывать в ПО
+4
-3
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Лиллард унижатель!
Волки должны хоть раз победить, они все таки заслуженно попали в ПО, в отличие от свипнутых Нетс.
+3
-2
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ST-L
Ответ Undrey
вот очевидно что ты готовил текст, выбирал из нескольких вариантов, гуглил, щас как напишу что нибудь эдакое думал, и в итоге вон что исполнил) удали пока люди не увидели, не позорься, ты вроде можешь лучше)
да ладно, интересный же персонаж, можно его потыкать и смотреть потом как закипает
+2
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Владимир Алексеев
за ГСВ. Хочу полуфинал конфы ЛАЛ-ГСВ.
+4
-4
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Kemlo
Только ГСВ, только победа!
+2
-2
0
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Rodbert
Менто вперед. Надо добивать как можно быстрее.
+1
-1
0
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ST-L
Ответ Алексей Зиновьев
Хочется, чтобы все команды показали красивый баскетбол без всяких показух, интриг и расследований, а то их слишком много стало в последнее время
добро пожаловать в современный мир
0
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Andy
Ответ Nightyork97
Ходят слухи, что если ребенок говорит свои первые слова "ГСВ", то родня отказывается от него в большинстве случаев. Только Кингс, только казнь мешка.
Видимо это с тобой и произошло))
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