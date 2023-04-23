НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» встретится дома с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в НБА пройдут четвертые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» примет в Мэдисон-сквер-гардене « » (2-1), начало – в 20.00 по московскому времени. Затем действующий чемпион « » встретится дома с «Сакраменто» (1-2).

« » сыграет с « » (1-2), «Денвер» в гостях попытается завершить серию с «Миннесотой» (3-0).

НБА

Первый раунд

Четвертые матчи

« » ведет в серии – 2-1

«Сакраменто» ведет в серии – 2-1

«Бостон» ведет в серии – 2-1

«Денвер» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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