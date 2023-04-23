НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» встретится дома с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в НБА пройдут четвертые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.
В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» примет в Мэдисон-сквер-гардене «Кливленд» (2-1), начало – в 20.00 по московскому времени. Затем действующий чемпион «Голден Стэйт» встретится дома с «Сакраменто» (1-2).
«Атланта» сыграет с «Бостоном» (1-2), «Денвер» в гостях попытается завершить серию с «Миннесотой» (3-0).
НБА
Первый раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.30, «Chase Center»
«Сакраменто» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
«Бостон» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 04.30, «Target Center»
«Денвер» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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