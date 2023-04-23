Олег Матыцин: «Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с WADA, создает современную, высокотехнологичную антидопинговую систему»

Олег Матыцин заявил, что Россия создает современную антидопинговую систему.

19 апреля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

«Если Госдума приняла такой закон, то однозначно он сохраняет актуальность. В Госдуму правительством был внесен частично подготовленный министерством спорта законопроект, обсужден и согласован с другими ведомствами, и я считаю, что он послужит целям укрепления борьбы с допингом, утверждения принципов чистого спорта.

Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с , создает современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит еще более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством», – сказал министр спорта РФ.

Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать общероссийские антидопинговые правила