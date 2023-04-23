Олег Матыцин: «Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с WADA, создает современную, высокотехнологичную антидопинговую систему»

Теги допинг Государственная дума WADA РУСАДА Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Олег Матыцин заявил, что Россия создает современную антидопинговую систему.

19 апреля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

«Если Госдума приняла такой закон, то однозначно он сохраняет актуальность. В Госдуму правительством был внесен частично подготовленный министерством спорта законопроект, обсужден и согласован с другими ведомствами, и я считаю, что он послужит целям укрепления борьбы с допингом, утверждения принципов чистого спорта.

Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с WADA, создает современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит еще более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством», – сказал министр спорта РФ.

Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать общероссийские антидопинговые правила

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14 комментариев

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Алена Иванова
Как современная высокотехнологичная антидопинговая система умудрилась прошлепать допинг на внутренних соревнованиях у Валиевой ?
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Ебздрогыч
Человек-лозунг, человек-тост, человек-нейросеть!
+11
0
+11
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Bashibuzuck
Как же пугают эти громкие заявления от наших чинуш, опять какую нибудь дичь придумают😏
+6
0
+6
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Барсук Савелий
Это вот та современная система, где через дырку в стене пробы подменяли???🤣🤣🤣🤣🤣
+4
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Iuasamotu
Аналоговнет
+3
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Григ77
Уважаемая редакция а вы хоть в курсе что сегодня завершается чемпионат Европы по тяжелой атлетики ?
Как я понимаю вас этот вид спорта ну вообще не интересует )))
+2
0
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Погладь быка
(Смепх в зале).
+2
0
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Olga.t
Звучит угрожающе...WADA пора призадуматься)
+2
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vas1105
Так перед Сочи уже создавали. Поломалась, что ли?
+2
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Anabelle1226
😄😄😄
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Любовь Гончарова
В России создана единственная высокотехнологичная система - это высокопрофессионально гнать пургу с высоких трибун и вешать лапшу на уши недалеких граждан .
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GullitRuud
Самое лучшее что можно сделать для российского спорта ограничить по максимуму права РУСАДА пусть каждый в тренировочном процессе принимает что хочет , результаты сразу вырастут и смотреть будет намного интереснее . Для честности достаточно проверка призеров на серьёзный допинг не задолго до .. во время.. и сразу после старта . Сто лет в таком режиме бегали , прыгали и ничего никто не жаловался , тем более актуально сейчас когда нужно ударными темпами повышать интерес к нашим внутренним соревнованиям .
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Альфира Смирнова
Ответ Алена Иванова
Как современная высокотехнологичная антидопинговая система умудрилась прошлепать допинг на внутренних соревнованиях у Валиевой ?
Министр сказал о создании высокотехнологичной антидопинговой системы.
А причиной отсутствия этой системы явилась пресловутая безответственность .
Вот теперь после принятия закона ,видимо, станет иначе...
https://tass.ru/sport/17560739
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