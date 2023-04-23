«Ньюкасл» забил 5 голов «Тоттенхэму» к 21-й минуте. Только «Сити» в АПЛ забивал столько быстрее
«Ньюкасл» забил «Тоттенхэму» 5 мячей к 21-й минуте матча.
Команды играют в 32-м туре АПЛ. После 21-й минуты «сороки» ведут со счетом 5:0.
На 2-й минуте счет открыл Джейкоб Мерфи. Жоэлинтон забил второй гол «Ньюкасла» на 6-й минуте, а на 9-й Мерфи сделал дубль.
После этого два мяча забил Александер Исак – на 19-й и 21-й минутах.
«Ньюкасл» стал второй командой в истории АПЛ, обеспечившей себе преимущество в 5 матчей к 21-й минуте матча. Ранее это удавалось только «Манчестер Сити» – в 2019 году «горожане» разгромили «Уотфорд» (8:0), забив 5 голов к 18-й минуте.
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 1:0 – 2 Мерфи, 2:0 – 6 Жоэлинтон, 3:0 – 9 Мерфи, 4:0 – 19 Исак, 5:0 – 21 Исак, 5:1 – 49 Кейн, 6:1 – 67 Уилсон.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).
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Тоттенхэм –
Льорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин, Кейн.
- Предупреждения:
- Кулусевски (28), Скипп (34), Ромеро (74).
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