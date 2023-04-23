«Ньюкасл» забил «Тоттенхэму» 5 мячей к 21-й минуте матча.

Команды играют в 32-м туре АПЛ. После 21-й минуты «сороки» ведут со счетом 5:0.

На 2-й минуте счет открыл . Жоэлинтон забил второй гол « » на 6-й минуте, а на 9-й Мерфи сделал дубль.

После этого два мяча забил – на 19-й и 21-й минутах.

«Ньюкасл» стал второй командой в истории , обеспечившей себе преимущество в 5 матчей к 21-й минуте матча. Ранее это удавалось только «Манчестер Сити» – в 2019 году «горожане» разгромили «Уотфорд» (8:0), забив 5 голов к 18-й минуте.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол