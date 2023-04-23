«Ньюкасл» забил 5 голов «Тоттенхэму» к 21-й минуте. Только «Сити» в АПЛ забивал столько быстрее

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Джейкоб Мерфи Жоэлинтон Александер Исак Футбол

«Ньюкасл» забил «Тоттенхэму» 5 мячей к 21-й минуте матча.

Команды играют в 32-м туре АПЛ. После 21-й минуты «сороки» ведут со счетом 5:0.

На 2-й минуте счет открыл Джейкоб Мерфи. Жоэлинтон забил второй гол «Ньюкасла» на 6-й минуте, а на 9-й Мерфи сделал дубль.

После этого два мяча забил Александер Исак – на 19-й и 21-й минутах.

«Ньюкасл» стал второй командой в истории АПЛ, обеспечившей себе преимущество в 5 матчей к 21-й минуте матча. Ранее это удавалось только «Манчестер Сити» – в 2019 году «горожане» разгромили «Уотфорд» (8:0), забив 5 голов к 18-й минуте. 

Ньюкасл – Тоттенхэм 6:1 (второй тайм)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мерфи, 2:0 – Жоэлинтон, 3:0 – Мерфи, 4:0 – 19 Исак, 5:0 – 21 Исак, 5:1 – 49 Кейн, 6:1 – 67 Уилсон.
НьюкаслПоуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).
ТоттенхэмЛьорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Кулусевски (28), Скипп (34), Ромеро (74).

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109 комментариев

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Виталик Кравченко
Уже 15 минут не могут забить шестой гол... Провальная игра от Ньюкасла
+223
-2
+221
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Евгений Вырныгаев
Ньюкасл решил с лихвой отметить день Тоттерингема.
+149
-5
+144
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The Best
Фабрицио Романо 🗣️:Нагельсман отказался от работы в Тоттенхэме
+144
-4
+140
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Бенисио Дель Пьеро
Ньюкасл дома в этом сезоне обыграл МЮ, Челси, разгромил Тоттенхэм, сыграл с Сити боевые 3:3 и 0:0 с Арсеналом. Впечатляет. Многие ожидали, что после смены владельцев должно пройти лет 5, чтобы они начали показывать результат, а тут уже спустя год пошла игра. Работа Хау потрясающая. АПЛ - лучшая лига мира.
+94
-13
+81
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Отец Абду
Цель Тоттенхэма не проиграть 10:0 в первом тайме?:)
+80
-5
+75
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Сергей Логинов
В таком дерьме даже комиссар Жебер не находился
+59
-2
+57
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udiekemen
Пхпхп, и в чём же Конте был не прав?)
+35
-4
+31
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Отец Абду
Цель Тоттенхэма не проиграть 10:0 в первом тайме?:)
Не дадим забить им шесть)
+30
0
+30
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Arman FCSM
Нагельсманн: "Нуу, нахер"
+33
-3
+30
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Марк Вайс
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ньюкасл дома в этом сезоне обыграл МЮ, Челси, разгромил Тоттенхэм, сыграл с Сити боевые 3:3 и 0:0 с Арсеналом. Впечатляет. Многие ожидали, что после смены владельцев должно пройти лет 5, чтобы они начали показывать результат, а тут уже спустя год пошла игра. Работа Хау потрясающая. АПЛ - лучшая лига мира.
С Арсеналом еще не играли, 0:0 на выезде было
+28
-2
+26
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Саша Пушкин
Ответ Евгений Вырныгаев
Ньюкасл решил с лихвой отметить день Тоттерингема.
Сороки заклевали петуха.
+24
-1
+23
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Qwasklop
Ньюкасл чемпик
+29
-6
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psa.1207
Харри Кейн наконец начал что-то подозревать.
+21
-1
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Дмитрий Мусалов
Ответ Отец Абду
Цель Тоттенхэма не проиграть 10:0 в первом тайме?:)
Цель выполнена!
+20
0
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Марсель Объелся
Я как болельщик Тоттенхэма ответственно заявляю, что это самая стыдная игра в моей жизни
+18
-1
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udiekemen
Ответ Виталик Кравченко
Уже 15 минут не могут забить шестой гол... Провальная игра от Ньюкасла
Ппхх, не...это Тоттенхэм не пропускает уже 15 минут) Всё близко и близко к кэмбеку)
+19
-3
+16
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U
Ну логично. Шпорам же не нужны тренеры, которые заряжены на победу и что-то от игроков хотят. Вот этот футбол больше соответствует историческому менталитету клуба.
+16
-4
+12
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Бислан Наврузов
Сити пару сезонов и тонны денег нужно было чтоб попасть в ЛЧ. К тому же лига в то время не была такой конкурентной, как сейчас. Так что руководство Ньюкасла большущие красавцы
+10
-1
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Арман Мартиросян
Хау топище. Лучший английский тренер прямо сейчас. Надеюсь скоро окажется в сборной, это поколение англичан заслуживает что то выиграть.
+7
-2
+5
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
Если Хау с английскими ноунеймами ставит такой футбол, представьте что бы он мог сделать в сборной Англии? Хотя если Криша пригонят летом ради пару замыкании в ЛЧ, то его фанаты быстро растолкуют что за физрук этот Хау.
опять промахнулся мимо ветки своего любимого аль-насра?)
+9
-4
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Марсель Объелся
Ответ Эксперт Спортс
А как же матч с Баварией?
Там тоже отвратительно, но Бавария хотя бы гранд который всех громит, а тут Ньюкасл
+5
0
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Джейме Ланнистер
Ответ The Best
Фабрицио Романо 🗣️:Нагельсман отказался от работы в Тоттенхэме
Потому что сегодня крепкий фундамент ТТХ, не выдержал
+4
0
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Мария Голденштерн
Просто кайф наблюдать за таким Ньюкаслом. А ведь летом будут ещё закупки.) Смотри Боули и учись, как правильно надо строить топ клуб.)
+4
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Ярик01
ТТХ - команда без тренера. Эмери этот Ньюкасл переехал в прошлом туре.
+4
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Брулин
До рекорда 9-0 совсем чуть-чуть, шпоры уже пропустили 5 осталось еще 4 время еще есть, а может и на все 5 хватит чтобы обновить его за одну игру.
+4
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