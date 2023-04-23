Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за поединок с Блейдсом (The SportsGrail)

Теги UFC MMA Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Стал известен приблизительный гонорар Сергея Павловича за бой с Кертисом Блейдсом.

350 тысяч долларов Павлович получил за выход в октагон, еще 100 тысяч – за победу. Дополнительные 15 тысяч принесли спонсорские выплаты. Суммарно он заработал 465 тысяч долларов.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом прошел на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.

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12 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Неплохо, неплохо
Еще пара боев вверх и безбедная старость (если фотка из автоматов реально первая и последняя)
+28
-2
+26
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U. M. A. Muhammad
Молодец. Заслуженно заработал эти деньги.
+23
-2
+21
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spotlight
Еще 50к за выступление вечера
+12
-2
+10
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jonnysilverhand01
Серега, только не иди снова играть в аппараты …
+10
-1
+9
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Валерий Охотин
А Степан Степаныч сколько заработал ?
+1
0
+1
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Андрей Фоминых
А бонус то будет?)
0
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Demon69
Привет Нганну
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Игорь Южный
Плюс 50к. бонус за выступление вечера, итого чуть больше полуляма. Очень неплохо!
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siragh@yandex.ru
Заслужил мужик!
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