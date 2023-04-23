Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за поединок с Блейдсом (The SportsGrail)
Стал известен приблизительный гонорар Сергея Павловича за бой с Кертисом Блейдсом.
350 тысяч долларов Павлович получил за выход в октагон, еще 100 тысяч – за победу. Дополнительные 15 тысяч принесли спонсорские выплаты. Суммарно он заработал 465 тысяч долларов.
Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом прошел на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.
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