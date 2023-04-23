Штутгарт (WTA). Финал. Соболенко играет со Швентек

Арина Соболенко играет с Игой Швентек в финале в Штутгарте.

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Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

17 – 23 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 евро

Крытые корты, грунт

Финал