Штутгарт (WTA). Финал. Соболенко играет со Швентек
Арина Соболенко играет с Игой Швентек в финале в Штутгарте.
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Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
17 – 23 апреля 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 евро
Крытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.10
Выиграла три из трёх последних W60, в которых принимала участие. Теперь точно попадет в квалу РГ. Ну и ждём в Мадриде! Правда физически будет непросто. За 2 недели провела 13 матчей...
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