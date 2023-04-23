Штутгарт (WTA). Финал. Соболенко играет со Швентек

Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко играет с Игой Швентек в финале в Штутгарте.

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Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

17 – 23 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 евро

Крытые корты, грунт

Финал

Ига Швентек (Польша) Арина Соболенко (Беларусь)
0:0
Дата проведения
23 апреля, 14.10
Онлайн матча

32 комментария

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radze
Мирра браво!
Выиграла три из трёх последних W60, в которых принимала участие. Теперь точно попадет в квалу РГ. Ну и ждём в Мадриде! Правда физически будет непросто. За 2 недели провела 13 матчей...
+9
0
+9
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Nevpont
Ну и валидол у Мирры в финалах)) Есть второй 60-тысячник подряд и топ200 рейтинга, молодец!
+6
0
+6
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Александр Барков
Браво Мирра, 15 летняя юное дарование обыграла 26 летнюю француженку в финале в Швейцарии.
+5
0
+5
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pegucka7
Второй турнир подряд выигрывает, молодец!
+4
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Vadim Nenonen
Мирра влетает в топ200
+3
0
+3
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DeX
Арина должна брать титул!
+6
-3
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antatka
Арина в прекрасной форме и полна решимости. Должна выиграть.
+7
-4
+3
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Nevpont
Мирра Андреева в финале пока 2:6 6:1
+4
-1
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pegucka7
С третьей попытки сделала брейк и выиграла Мирра!
+3
0
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Eugenie Nation
Ответ murzzzzzilka
Только их отсталая часть
Ты кто такая?
+3
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Александр Барков
Мирра 4-1 ведёт в третьем сете.
+1
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pegucka7
Давай, Мирра, ещё один брейк, последний :)
+1
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pegucka7
Ещё два брейка подряд - 5:4.
+1
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pegucka7
Андреева брейканула и ведёт 3:1 в третьем сете.
+1
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VOLTER
Аришка - порви кепочку на лоскутки.
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Anouck
Ответ pegucka7
С третьей попытки сделала брейк и выиграла Мирра!
Я уже боялась, что француженка на тай затащит. Вот валидольщица! Ну, нельзя так играть при счёте 4:1 в твою пользу... Это здесь прокатило...
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Другая_
Неужели про Андрееву опять новости не будет 🙄
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VOLTER
Валите со своим Мирром на другую.
Чего припёрлись?
Мы не знаем и не хотим знать о ваших мирах.
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Nevpont
Подскажите пожалуйста, а финал Мирры Андреевой где-нибудь показывают?
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Eldrik Slim
4:3 :(
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pegucka7
Жаль, обратный брейк, 4:3.
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pegucka7
Уже 4:1!
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ДоминаторТенниса
Личка 5-1, Арине будет непросто обыграть королеву грунта.
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Iuasamotu
Игуша, покажи им всем силушку польскую
+5
-5
0
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LEX757
Швентек назад.
+6
-6
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