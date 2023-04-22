Чемпионат России. «Химки» примут «Торпедо», «Факел» сыграет с «Оренбургом», «Зенит» против «Динамо»
«Химки» примут «Торпедо» в стартовом матче 24-го тура Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» примет «Динамо».
В воскресенье «Ростов» сыграет с «Уралом» на выезде, ЦСКА будет противостоять «Локомотиву».
Завершится тур в понедельник матчем «Спартак» – «Краснодар».
24-й тур
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Спартак» и другие матчи
бгг
Есть прекрасная возможность поквитаться с Динамо за последний матч!
За красивую игру и без травм.
Совпадение?Не думаю