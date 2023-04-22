Чемпионат России. «Химки» примут «Торпедо», «Факел» сыграет с «Оренбургом», «Зенит» против «Динамо»

«Химки» примут «Торпедо» в стартовом матче 24-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» примет «Динамо».

В воскресенье « » сыграет с « » на выезде, будет противостоять « ».

Завершится тур в понедельник матчем « » – «Краснодар».

Чемпионат России

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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