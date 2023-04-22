Чемпионат России. «Химки» примут «Торпедо», «Факел» сыграет с «Оренбургом», «Зенит» против «Динамо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия результаты Торпедо Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Динамо Пари НН Сочи Футбол

«Химки» примут «Торпедо» в стартовом матче 24-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» примет «Динамо».

В воскресенье «Ростов» сыграет с «Уралом» на выезде, ЦСКА будет противостоять «Локомотиву». 

Завершится тур в понедельник матчем «Спартак» – «Краснодар». 

Чемпионат России

24-й тур

Химки – Торпедо
Дата проведения
22 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Оренбург
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Динамо
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Ростов
Дата проведения
23 апреля, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Крылья Советов
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Сочи
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Краснодар
Дата проведения
24 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Болельщик спартака, рассуждающий о судьях это как квир, рассуждающий о христианских ценностях.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
завтра с детства за Локо и Краснодар!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калибабчук
Вперёд, Зенит!
Есть прекрасная возможность поквитаться с Динамо за последний матч!
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ mean machine/
Болельщик спартака, рассуждающий о судьях это как квир, рассуждающий о христианских ценностях.
Позорище лютое конечно,привет Андрей!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deca
Пусть хоть этот тур будет без скандалов!
За красивую игру и без травм.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i.ivanov...russia.dca......
Ответ Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Спартак» и другие матчи бгг
Ну и чтобы третьи стали четвёртыми
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ </c/>
Дмитрий Калибабчук, отличная возможность у судей завершить начатое в кубке, утопить соперника наглым засуживанием и при чистейшем пенальти ставить аут...к слову, в своё время при судействе Игоря Федотова зениту разрешалось играть руками за штрафной вратарю ( матч против Ахмата )
А кому то разрешалось руками голы забивать. А судьи? Судьи - засчитывали! Так что не тебе рот открывать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Удачи Зениту. И без травм.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
курьер63
удачи Зениту
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь
Зениту победы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i.ivanov...russia.dca......
Мне одному кажется, что желающих Спартаку удачи на ветке с утра неприлично мало?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ i.ivanov...russia.dca......
А мужикам да, победы!
Спасибо!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
22 апреля. Все на ленинский коммунистический субботник! Выносим #####!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Мне одному кажется, что желающих Спартаку удачи на ветке с утра неприлично мало?
От электрощита отойти не могут. Говорят, удар сухой палкой может им хорошо помочь.😎
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ </c/>
ахахахах спортс прекрати... куда нам до судейство кукуляка, когда вместо пенальти ставят аут, после просмотра вар....с кем не бывает кроме зенита... Не удалось отправить комментарий – пользователь ограничил возможность ответов на его комментарии ответ maim machine второй болела зенита...
О, отакро́ненный появился с утра. Вместо того чтобы думать как сыграют с "Краснодаром", который набрал хороший ход, зачем то вспоминает судей, хотя Мешков и Иванов не дали ЦСКА догнать вас.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i.ivanov...russia.dca......
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не, лучше, чтобы и третьи, и четвёртые отстали от вторых.
А мужикам да, победы!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ </c/>
только отстранение ни разу не получил, как и Иванов...спрятали только кукуляка пока временно, но и это всплывёт как и герои выше...
Ну вы то Москалева спрятали? На майский матч бережёте? Как, ещё одну закрытую встречу с судьями проведёте?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ </c/>
легенды зенита...весной половину своих назначений получили на Спартак и ЦСКА....совпадение? не думаю..
https://m.sports.ru/football/1090458290-esk-rfs-podtverdila-chto-bezborodov-dvazhdy-oshibsya-v-polzu-spartaka-.html

Совпадение?Не думаю
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
За Зенит!
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
завтра с детства за Локо и Краснодар!
За Краснодар послезавтра🤘
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дзюба король карликов
Успеха Динамо!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Зениту яркого футбола и победы над юбиляром!!!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Всем хороших футбольных выходных! Тур ожидается интересным!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Ну и чтобы третьи стали четвёртыми
Не, лучше, чтобы и третьи, и четвёртые отстали от вторых.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий