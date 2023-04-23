Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»

Йоханнес Клэбо объяснил отказ от места в сборной Норвегии.

Сегодня стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион будет готовиться к сезону вне национальной команды. Ее состав будет объявлен 24 апреля.

«С моим уходом у лыжной федерации появится возможность сократить расходы и потратить деньги на других спортсменов. Также им не придется обеспечивать мое пребывание на высотных сборах.

У меня есть несколько партнеров по команде, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись во время отборов. Я буду поддерживать тесный контакт с ними, даже если больше не буду частью национальной сборной», – заявил Клэбо.

Сообщалось, что сборная Норвегии сократит состав из-за финансовых проблем.

«На мой взгляд, было бы ошибкой получать средства на высотные сборы, в то время как товарищи по команде потеряли бы свои места из-за сокращения расходов в федерации.

Еще я знаю, что некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю и которое они считают неприемлемым. Теперь, когда меня нет в сборной, они могут не думать о том, что воспринимается ими как дискриминация.

В прошлом сезоне я тоже по большей части опирался на свои собственные силы. Теперь это будет проявляться во всем», – отметил спортсмен.

Отец и менеджер лыжника Хокун Клэбо сообщил, что изначально уход из сборной не планировался.

«Основная идея заключалась в том, чтобы остаться в национальной команде до 2025 года (когда пройдет чемпионат мира в норвежском Тронхейме – Sports.ru), но сейчас мы решили пойти по другому пути. Мы и в прошлом сезоне, и до него во многом полагались на себя, поэтому надеюсь, что мы чему-то научились.

Со временем мы предоставим дополнительную информацию. Но это означает, что май будет гораздо более волнительным, чем планировалось», – сказал Хокун.