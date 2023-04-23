Серебряный призер Олимпиады-2020 Анна Пракатень намерена перейти в сборную Узбекистана

Российская гребчиха Анна Пракатень намерена перейти в сборную Узбекистана.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Пракатень 30 лет. В составе сборной России она стала чемпионкой Европы-2021 и серебряным призером Олимпиады-2020 по академической гребле. До 2016 года спортсменка представляла Беларусь.

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно.

В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть – со сборной командой. Потом у нее были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы.

Я думаю, что в международную федерацию уже обращались, и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого.

Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», – сказал Свирин.

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