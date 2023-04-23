Серебряный призер Олимпиады-2020 Анна Пракатень намерена перейти в сборную Узбекистана

Теги ФГСР Алексей Свирин сборная России жен Париж-2024 Анна Пракатень Гребля

Российская гребчиха Анна Пракатень намерена перейти в сборную Узбекистана.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Пракатень 30 лет. В составе сборной России она стала чемпионкой Европы-2021 и серебряным призером Олимпиады-2020 по академической гребле. До 2016 года спортсменка представляла Беларусь.

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно.

В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть – со сборной командой. Потом у нее были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы.

Я думаю, что в международную федерацию уже обращались, и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого.

Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», – сказал Свирин.

Наша королева гребли закисла в Беларуси и выбрала Россию – знает слова гимна, в честь серебра купит сумочку

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8 комментариев

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jonnysilverhand01
Умница ! Удачи Анна ! Все правильно, вас в феврале прошлого года никто не спрашивал и плевал на всех спортсменов с высокой колокольни ! Очередная победа для рос. спорта !
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ФиладельфияЮнион
Хорошие новости. Санкции действуют полноценно, по всем фронтам
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papadok
Переводя на язык жестов - получается, что даже двухлетний карантин для россиян при переходе в другие сборные не будут применять, настолько херн кладут на российские претензии.
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avcgloronalduMU
Узбекистан, Казахстан будут рады, условия хорошие, страны, люди тоже
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закрыт по беспределу
Решение понятно
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