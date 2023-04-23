Убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей в 2022-м – вдвое больше, чем годом ранее

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Футбол

Убыток «Спартака» по итогам 2022 года составил 1,8 млрд рублей, следует из финансовой отчетности клуба.

Данный показатель вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Выручка «Спартака» в 2022 году составила 5,8 млрд рублей (сократилась на 27%).

Расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), снизились на 14,4%. Этот показатель равен 7,7 млрд рублей.

Расходы на оплату труда по итогам года составили 5,253 млрд рублей. Зарплатная ведомость клуба сократились на 21,6% по сравнению с предыдущим сезоном.

Прочие доходы клуба показали рост на 47,8% — до 3,6 млрд рублей. В свою очередь прочие расходы составили 3,89 млрд рублей, увеличившись за год на 61,1%.

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28 комментариев

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Мукунку хороший
Ответ Удар Кержакова
Народную нефть разбазаривают.
Да уж поскромней чем вы народный газ воруете.
+29
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+23
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Konstantin Zorin
Ничего не понял. Пишет, что доходы выросли, зарплатная ведомость уменьшилась, расходы снизились. Это ж вроде хорошо? А то, что наш футбол убыточен, нам и без таких статеек известно. Теперь вот ещё Фан Ай Ди, как будто ковида было мало.
+18
-5
+13
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Удар Кержакова
Народную нефть разбазаривают.
+27
-23
+4
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Футболшоу
Но при этом Спартак самые большие комиссии агентам выплатил🤔
+6
-3
+3
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Kanan Jarrus
Ответ Удар Кержакова
Народную нефть разбазаривают.
пишет болельщик газового проекта 🤦🏼‍♀️
+5
-2
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Футболшоу
Ответ Sunnyboy
При Зареме такой фигни не было!
как раз это фигня при Зареме и пошла)))
+8
-6
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Goldstream
Интересно, что стоит за столь радикальным сокращением выручки до введении Fan ID на "Открытии".
фануйди вообще на выручку не повлиял. доходы от болельщиков на стадионе настолько малы, что ими можно пренебречь. что все и делают.
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Удар Кержакова
Ответ kvint(ksk)
Давай посчитаем . Минус трансферы в Европу. Минус выплаты по трансферам от европейских клубов, минус 25 тыс бокшьщиклв в среднем за матч , минус призовые от еврокубков , минус матч- дей в еврокубковых играх. Все благодаря плешивому геостратегу, фанату зенита.
И тут виноват Путин и Зенит) Может с руководства Спартака сначала спросить? Например почему Спартак платит больше всех агентам, а нормальных трансферов нет?
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SMX
Эх, а могли ещё один фильм про космос снять)))
+1
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Катя СПб
Лукойл: "Спасибо, Федун, за наследство"
В пердиве расходы меньше. Может туда Спартак отправить?
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Sunnyboy
При Зареме такой фигни не было!
+7
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Ashan Sorokin
Пиво надо вернуть
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Zenith forever
Три сходки с судьями дорого стоят.
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BaltikaSPb
Желуди подорожали ?
Теперь завозят по двойной цене параллельным импортом ?
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wenk
Эх, Федун.. Вот к чему приводят купленные сожительницам дипломы
+2
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KOT_B_yHTAX
Интересно, и тут тоже заговор и виновен Газпром и Зенит в частности? ))
+9
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Vitto
Ответ igor.igorev
Футбол, как впрочем и весь профессиональный спорт, убыточен везде. Существует только благодаря постоянному вливанию десятков, а где-то и сотен миллионов долларов.
НБА, НХЛ, НФЛ, МЛБ - прибыльные лиги. Есть прибыльные футбольные клубы и в Европе. И да клуб может быть убыточен, но расти в капитализации и перекрыть все вливания.
+1
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Konstantin Zorin
Ответ kvint(ksk)
Давай посчитаем . Минус трансферы в Европу. Минус выплаты по трансферам от европейских клубов, минус 25 тыс бокшьщиклв в среднем за матч , минус призовые от еврокубков , минус матч- дей в еврокубковых играх. Все благодаря плешивому геостратегу, фанату зенита.
Чтобы посчитать баланс, нужно иметь соответствующие документы. А эта статейка простой вброс, жонглирование непонятными цифрами.
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Goldstream
Интересно, что стоит за столь радикальным сокращением выручки до введении Fan ID на "Открытии".
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