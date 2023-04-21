Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Саутгемптон»
«Арсенал» в пятницу примет «Саутгемптон» в 32-м туре АПЛ.
В субботу «Ливерпуль» сыграет дома с «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Тоттенхэм» встретится в гостях с «Ньюкаслом».
Матчи «Манчестер Юнайтед» – «Челси» и «Брайтон» – «Манчестер Ситим» перенесены из-за участия манчестерских клубов в 1/2 финала Кубка Англии.
32-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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