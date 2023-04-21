Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Саутгемптон»

«Арсенал» в пятницу примет «Саутгемптон» в 32-м туре АПЛ.

В субботу « » сыграет дома с « ».

В воскресенье « » встретится в гостях с « ».

Матчи «Манчестер Юнайтед» – «Челси» и «Брайтон» – «Манчестер Ситим» перенесены из-за участия манчестерских клубов в 1/2 финала Кубка Англии.

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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