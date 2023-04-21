Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Саутгемптон»

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«Арсенал» в пятницу примет «Саутгемптон» в 32-м туре АПЛ.

В субботу «Ливерпуль» сыграет дома с «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Тоттенхэм» встретится в гостях с «Ньюкаслом».

Матчи «Манчестер Юнайтед» – «Челси» и «Брайтон» – «Манчестер Ситим» перенесены из-за участия манчестерских клубов в 1/2 финала Кубка Англии.

Чемпионат Англии

32-й тур

Арсенал – Саутгемптон
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Лидс
Дата проведения
22 апреля, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Ноттингем Форест
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Вулверхэмптон
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Эвертон
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Астон Вилла
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Вест Хэм
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Тоттенхэм
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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14 комментариев

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Wladuha.13
Победа Арсенала.
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Mr.Bean
Конечно всякое может быть, но сейчас за Арсенал (как бы ни желал этой команде чемпионства) никакой уверенности. Особенно в очном матче с Сити. Они дома-то уступили горожанам, притом что тогда Сити не так уверенно шёл и играл.
А сейчас, тем более на выезде...
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Soton
Арсенал, извини. Но Святым кровь из носу нужны очки)
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Roma Tarasych
Вперёд, Арсенал! Сегодня нужно вернуть уверенность
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Средний палец Кирана Тирни
2:1. Тяжелая и нервная победа Арсенала.
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Любезный Коссутий
успехов канонирам
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Стэн Смит
Если Арсенал и здесь намудрит и потеряет очки, то о чемпионстве можно забыть.
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10ztv
Ответ Mr.Bean
Если Ман Сити выиграет все свои матчи, то они чемпионы вне зависимости от остальных игр Арсенала. Так что потеря очков пушкарями сегодня наоборот погасит это противостояние)
если арсенал выйграет все свои матчи, то он чемпион
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Mr.Bean
Ответ 10ztv
если арсенал выйграет все свои матчи, то он чемпион
тоже верно!
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Крэнг
Ответ Roma Tarasych
Вперёд, Арсенал! Сегодня нужно вернуть уверенность
С последним местом в лиге дома вы уверенность хотите возвращать? грош цена тогда вашей уверенности
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Roma Tarasych
Ответ Крэнг
С последним местом в лиге дома вы уверенность хотите возвращать? грош цена тогда вашей уверенности
уверенность в защите и реализации, это важно перед матчем с Сити
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