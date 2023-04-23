Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Бостон» в гостях у «Флориды», «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» – с «Эдмонтоном»

«Айлендерс» примут «Каролину» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » с « », « » будет противостоять « ».

Первый раунд

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли