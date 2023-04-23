Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Бостон» в гостях у «Флориды», «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» – с «Эдмонтоном»

Теги результаты Айлендерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Айлендерс» примут «Каролину» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» с «Далласом», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Эдмонтону». 

Кубок Стэнли

Первый раунд

Айлендерс – Каролина
Дата проведения
23 апреля, 20.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Флорида – Бостон
Дата проведения
23 апреля, 22.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Миннесота – Даллас
Дата проведения
24 апреля, 01.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
24 апреля, 04.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

17 комментариев

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Melnikov1968
За Айлов,дикарей,мишек и ЛА!!!
+9
-4
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Nuteruoli
Наверное, самый важный матч серии для Эдмонтона, потому с 3-1 уже будет не отыграться. Можно пожелать только удачи.
+9
-4
+5
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k-kaprizov
Let’s go Wild!
+3
0
+3
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Rialto
За Каролину! Против лесорубов!
+8
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+2
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Артём Коковихин
За 3-1 во всех сериях!
+1
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Эскалация добра
За Солярку!Давайте парни!!!
0
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Беня_Финитас
поболею за Айлендерс , но смотреть не буду . извините , Кливленд играет с той же МСГ-шной помойкой что и наши дьяволята сегодня ночью . иначе это считать не могу после плевка Миллера в лицо Даути и Шестёркина , колотящего по голове Майера . вообще нехорошо , кажется контора тащит финал конфы Торонто - Рейнджерс . вчера Тампу засудили . в нашем матче тоже в течение минуты хит чисто в голову Майеру (тот лежит на льду и не встает ), затем удар с размаху по клюшке Палата , перехват шайбы , выход 2 в 1 - гол . даже комментаторы возмущались - ну это же слашинг !!! если мы не пройдём , то пусть острова переломают им руки , чтобы они клюшки для гольфа не могли держать . возмущённый доклад окончил . можете расходиться и приступать к исполнению )
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$к@97
Ответ Rialto
За Каролину! Против лесорубов!
Ну если мы говорим про лесорубов, то по статистике Каролина вбрасывает шайбу в зону соперника больше, чем Айлс, то есть входит без контроля и летит в форчек)) 72 в среднем за игру у Ураганов и 69 у Островов. Так что Каролина не играет в более лучший хоккей, да еще и мягкотелая
+2
-2
0
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Rialto
Ответ $к@97
Ну если мы говорим про лесорубов, то по статистике Каролина вбрасывает шайбу в зону соперника больше, чем Айлс, то есть входит без контроля и летит в форчек)) 72 в среднем за игру у Ураганов и 69 у Островов. Так что Каролина не играет в более лучший хоккей, да еще и мягкотелая
По статистики игроки айлендерс рубят руки игрокам Каролины чаще.
+1
-1
0
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bes_na_tatami
Ответ Nuteruoli
Наверное, самый важный матч серии для Эдмонтона, потому с 3-1 уже будет не отыграться. Можно пожелать только удачи.
Не сказал бы, что именно этот матч.все 7 матчей в серии важны, так как серии с 1#3 вытаскиваются, никакого чуда здесь нет
0
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Nuteruoli
Ответ bes_na_tatami
Не сказал бы, что именно этот матч.все 7 матчей в серии важны, так как серии с 1#3 вытаскиваются, никакого чуда здесь нет
Может Эдмонтон хорошо 3 матча играл, но игроков (особенно вратаря и защитников) лихорадит, поэтому три матча подряд нефть точно не выиграет, не стабильны.
+1
-1
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