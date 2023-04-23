Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Бостон» в гостях у «Флориды», «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» – с «Эдмонтоном»
«Айлендерс» примут «Каролину» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» с «Далласом», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Эдмонтону».
Первый раунд
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.00, «UBS Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.30, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 24 апреля, 01.30, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 04.00, «Staples Center»
Счет в серии: 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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