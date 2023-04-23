«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Брайтоном» в 1/2 финала Кубка Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Статистика Кубка Англии

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