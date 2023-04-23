«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Брайтоном» в 1/2 финала Кубка Англии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.30, «Уэмбли»
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ну отлично значит. перед многочисленных болельщиков более мотивированные будут надеюсь (а то насмотрелись уже на слабые игры на выезде против крепких, сильных команд в этом сезоне)
из того, что успел быстро нагуглить, на прошлогодний финал, например, Челси и Ливерпуль равные квоты получили
чем полуфинал должен отличаться от финала, не представляю
да и на моей памяти, всегда Уэмбли ровно пополам поделён по цветовой гамме
на Уэмбли же матч
я согласен, что Брайтон фаворит в этой игре, и считал его таковым ещё до матча с Севильей, потому что травмы, график, форма Брайтона и всё остальное, что вы упомянули
и моё мнение таким бы и осталось, даже если бы они 5:0 Севилью вынесли
Удачи МЮ! Верим в победу!