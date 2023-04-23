«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Теги Манчестер Юнайтед Кубок Англии Брайтон онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Брайтоном» в 1/2 финала Кубка Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
23 апреля, 18.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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20 комментариев

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Hella black
Матч 🔥 будет
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2OLEGEND1999
Верим в Эрика и команду, должны собраться после Севильи…
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QWertY
Брайтон по игре это 3я команда АПЛ, после Сити и Арсенала. Будет овер сложно
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Lazizbek Gulyamov
Удачи Юнайтеду. Это не Шеффилд что легко загружать 3 мяча. Но все же Я верю в Юнайтеда. Пора им взять ФА куп
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
успехов Манчестеру. это не Шеффилд, тут придется попыхтеть.
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Philatelist79
GGMU!
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Under
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
успехов Манчестеру. это не Шеффилд, тут придется попыхтеть.
ну как бы у буков фаворит на матч Брайтон
+1
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Диер Ташшкент
Ответ Under
на каком ещё выезде? на Уэмбли же матч
блин, я забыл про это.
ну отлично значит. перед многочисленных болельщиков более мотивированные будут надеюсь (а то насмотрелись уже на слабые игры на выезде против крепких, сильных команд в этом сезоне)
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Under
Ответ Чёрный тюльпан
Именно так!
а подтвердить можете чем-то или это ваши домыслы?
из того, что успел быстро нагуглить, на прошлогодний финал, например, Челси и Ливерпуль равные квоты получили
чем полуфинал должен отличаться от финала, не представляю
да и на моей памяти, всегда Уэмбли ровно пополам поделён по цветовой гамме
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Чёрный тюльпан
Ответ Under
вы имеете в виду, что Брайтон получил больше квоту, нежели Юнайтед?
Именно так!
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Under
Ответ Чёрный тюльпан
Ну как бы никто не отменял факта хозяев и гостей даже на нейтральном поле, потому что будет распределение мест для болельщиков!
вы имеете в виду, что Брайтон получил больше квоту, нежели Юнайтед?
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Чёрный тюльпан
Ответ Under
на каком ещё выезде? на Уэмбли же матч
Ну как бы никто не отменял факта хозяев и гостей даже на нейтральном поле, потому что будет распределение мест для болельщиков!
0
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Under
Ответ Диер Ташшкент
на выезде сложно будет против Брайтона, с привозилами с составе тем более уж. Надеюсь МЮ пройдёт дальше. С ЛЕ не получилось, хотя бы Кубок Англии забрать было бы здорово. Удачи МЮ! Верим в победу!
на каком ещё выезде?
на Уэмбли же матч
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Under
Ответ Vic Wild
Тут Брайтон должен затащить. Хотя судейки могут и подгадить фавориту - для более громкой вывески в финале
так фаворит Брайтон
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Under
Ответ Чёрный тюльпан
А кто должен быть фаворитом в этом матче? МЮ что ли? Они в четверг играли против Севильи, абсолютно ничего по игре не показали, куча травмированных, пару дней на отдых + общая усталость по ходу сезона от кучи турниров. Брайтон же весь сезон круто играет, матчей в сезоне у них заметно меньше, играют не через 2-3 дня, травмированных гораздо меньше, так при этом хорошо треплют нервы именитым командам в этом сезоне, в том числе вынесли МЮ в первом круге без намёка на какое-то сопротивление. Это нам ещё с ними во 2-м круге встречаться. Да и фактор Магуайра в обороне, а также Де Хеа в воротах никто не отменял + Брайтон номинально будет дома играть, т.е. распределение мест для болельщиков будет в их пользу, если не ошибаюсь, а не 50/50, потому что играют на Уэмбли.
так вы поняли вообще, что я написал?
я согласен, что Брайтон фаворит в этой игре, и считал его таковым ещё до матча с Севильей, потому что травмы, график, форма Брайтона и всё остальное, что вы упомянули
и моё мнение таким бы и осталось, даже если бы они 5:0 Севилью вынесли
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Чёрный тюльпан
Ответ Under
думаете, один матч всё перевернул с ног на голову?
А кто должен быть фаворитом в этом матче? МЮ что ли? Они в четверг играли против Севильи, абсолютно ничего по игре не показали, куча травмированных, пару дней на отдых + общая усталость по ходу сезона от кучи турниров. Брайтон же весь сезон круто играет, матчей в сезоне у них заметно меньше, играют не через 2-3 дня, травмированных гораздо меньше, так при этом хорошо треплют нервы именитым командам в этом сезоне, в том числе вынесли МЮ в первом круге без намёка на какое-то сопротивление. Это нам ещё с ними во 2-м круге встречаться. Да и фактор Магуайра в обороне, а также Де Хеа в воротах никто не отменял + Брайтон номинально будет дома играть, т.е. распределение мест для болельщиков будет в их пользу, если не ошибаюсь, а не 50/50, потому что играют на Уэмбли.
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Under
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну так неудивительно. если бы МЮ не обосрр...ся в Севилье, было бы ровно наоборот
думаете, один матч всё перевернул с ног на голову?
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Under
ну как бы у буков фаворит на матч Брайтон
ну так неудивительно. если бы МЮ не обосрр...ся в Севилье, было бы ровно наоборот
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Диер Ташшкент
на выезде сложно будет против Брайтона, с привозилами с составе тем более уж. Надеюсь МЮ пройдёт дальше. С ЛЕ не получилось, хотя бы Кубок Англии забрать было бы здорово.
Удачи МЮ! Верим в победу!
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Vic Wild
Тут Брайтон должен затащить. Хотя судейки могут и подгадить фавориту - для более громкой вывески в финале
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