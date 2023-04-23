Крымский «Рубин» пройдет лицензирование для Второй лиги: «Договор с ФНЛ подписан. Это новый этап развития для Ялты»
Ялтинский «Рубин» пройдет лицензирование для выступления во Второй лиге.
Об этом рассказал президент крымского клуба Кирилл Шапошников.
«Договор с ФНЛ подписан, и мы готовимся к аттестации. У клуба есть потенциал, есть куда расти. У нас прекрасный современный стадион и внимание болельщиков, которые любят футбол.
Для клуба и города это будет новым этапом развития, в котором заинтересованы и администрация Ялты, и наши партнеры. Уверен, что все получится, и «Рубин Ялта» очень скоро заиграет на более высоком уровне», – сказал Шапошников.
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Газай, мол чемп объединяй.
Но лишь теперь понятно мне,
Что это был лишь жалкий лай...
Лай лай ла ла ла ла ла ла
Играть в прекрасной ФНЛ
Гос миллионы получить
Потратить их, и в Крым свалить.