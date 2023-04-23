Крымский «Рубин» пройдет лицензирование для Второй лиги: «Договор с ФНЛ подписан. Это новый этап развития для Ялты»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига чемпионат Крыма Чемпионат.com Футбол

Ялтинский «Рубин» пройдет лицензирование для выступления во Второй лиге.

Об этом рассказал президент крымского клуба Кирилл Шапошников. 

«Договор с ФНЛ подписан, и мы готовимся к аттестации. У клуба есть потенциал, есть куда расти. У нас прекрасный современный стадион и внимание болельщиков, которые любят футбол.

Для клуба и города это будет новым этапом развития, в котором заинтересованы и администрация Ялты, и наши партнеры. Уверен, что все получится, и «Рубин Ялта» очень скоро заиграет на более высоком уровне», – сказал Шапошников. 

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25 комментариев

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Саша Пушкин
Успеть получить и освоить бабки из бюджета, пока вывеску менять не пришлось. Дедлайн не за горами...
+17
-9
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Юрий Кечко
Прощай со всех вокзалов поезда , уходил рфс из уефа , прощай прощай
+15
-9
+6
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Прощай со всех вокзалов поезда , уходил рфс из уефа , прощай прощай
И ничего не обещай , и ничего не говори , а что б понять мою печаль , бюджет ты попипилиииии
+10
-4
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Саша Пушкин
Ответ Юрий Кечко
И ничего не обещай , и ничего не говори , а что б понять мою печаль , бюджет ты попипилиииии
Ты помнишь, лаял в тишинеее
Газай, мол чемп объединяй.
Но лишь теперь понятно мне,
Что это был лишь жалкий лай...

Лай лай ла ла ла ла ла ла
+6
-1
+5
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Константин Эсперов
Ответ Antagonist
Это то конечно хорошо,но интересно,как они будут добираться до условного Хабаровска?
Вторая лига . Какой Хабаровск ?
+7
-2
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Tigranodovar
Ответ Dizzod
На Сухой суперждет с отечественным двигателем.
Из Крыма не летают самолеты. Им на автобусе до Сочи часов 14 ехать придется.
+4
0
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Dizzod
Барселоне уже страшно.
+4
-1
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Dizzod
Ответ Antagonist
Это то конечно хорошо,но интересно,как они будут добираться до условного Хабаровска?
На Сухой суперждет с отечественным двигателем.
+5
-2
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Доктор Броманталь
Все правильно и давно пора. Крым это Россия.
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Тимофей Кушнир
Рубин из Ялты захотел
Играть в прекрасной ФНЛ
Гос миллионы получить
Потратить их, и в Крым свалить.
+2
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Игореха Веселов
Ответ Dizzod
Барселоне уже страшно.
Барселоне из Гуаякиля?
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Игореха Веселов
Ответ Геннадий Тимченко
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Газманов крут, конечно) Впрочем, разве можно было ожидать чего-то иного от этого кремлевского подпевалы?)
+2
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BananaMama
Ответ Константин Эсперов
Вторая лига . Какой Хабаровск ?
Ну Владивосток в этом сезоне в одной зоне с Курском и Белгородом играет, например
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poolshh
Ответ Игореха Веселов
Барселоне из Гуаякиля?
Ну хоть географию подтянем.
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Игореха Веселов
Ответ Antagonist
Это то конечно хорошо,но интересно,как они будут добираться до условного Хабаровска?
На пароме, конечно же! Прямо из Черного моря, далее по Северному Морскому Пути без остановок и вуа-ля, Хабаровск)
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trav
Ответ EnzO
ну Владивосток, какая разница? Там и Сахалин есть
Ты бы хоть поинтересовался как устроены отечественные соревнования. Позорище, пишешь и не знаешь о чем
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Геннадий Тимченко
Ответ Саша Пушкин
Успеть получить и освоить бабки из бюджета, пока вывеску менять не пришлось. Дедлайн не за горами...
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Павел Мельников
Новый шажок для развития Ялты и огромный шаг в противоположную сторону от участия в турнирах УЕФА.
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kunaguero
А когда Шахтер будет интегрирован?
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