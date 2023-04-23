«Милан» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Милан» примет «Лечче» в 31-м туре Серии А.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Права на ошибку, можно сказать, больше нет.
Нужно зубами вытаскивать себя в топ-4.
Сегодня нужно начинать это делать.
Forza Milan ❤️🖤