Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА. СКА вывел его из основного состава («СЭ»)

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Форвард СКА Никита Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА

Нападающий выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга, сообщает «Спорт-Экспресс». 

30-летний игрок был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены. 

Итоговое игровое время составило 11 минут и 49 секунд. За два периода Гусев не нанес ни одного броска в створ ворот.

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов. 

У СКА все плохо: 0 голов (2-й раз за сезон), Гусева усадили на лавку, в меньшинстве не справились

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25 комментариев

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Марат Валеев
Ну всё Ска в отпуск !
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Александр
развлечение на ближайшие лет 5-10, ромка будет пытаться кубок взять, психовать, скупать все что блестит и пробовать, пробовать, надеюсь, что не получится)
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Серый
Ответ Andy
Со скамейки запасных)
Какому? Там много тренеров, главного только нет.
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Айвенго
Гусев сам свой талант загубил, когда предпочел НХЛ колхозную хоккейную лигу, вот и докатился до гуру-Ротенберга. Понятно, что дилетант Рома кого хочешь доведет, но с кем поведешься...
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ЧакЧак
ШИПА-2
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Diymon
А Гусев оказывается - тот ещё гусь :)
Если честно, не понятно почему, у него бывают большие провалы. Иногда фиерит, но если не идёт игра, то он становится самым бесполезным игроком.
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йозе марино
играл не по системе)
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HockeyMan
Ответ Руслан Х
У них несколько составов на трибунах сидит.Найдут замену без проблем.
Много в составе ска игроков, у которого очков больше чем игр? А вообще в кхл много таких?)
+2
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shinobig
Ответ Руслан Х
У них несколько составов на трибунах сидит.Найдут замену без проблем.
и сколько там сопоставимых по таланту людей?
+6
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Огюст
У Гусева с Гланым не первый уже по видимому конфликт в команде слово за слово и убран из состава за это !
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Latenight Radio
Ротенбас разбушевался.
+4
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amadeus_amadeus
Ответ PatologoanatoM
Как с языка сняли, именно что заготовка под козла, если легендарная «система» не вытащит серию , а она не вытащит. Под конец серии ещё борзо-вальяжной звезде Яшкину чушку начистят и вообще от души будет, а то вчера с таким видом катался куда бы деться. Зато в нхл катался как мешок с говном, никакущий
Яшкин серию проваливает с грохотом пока. От этого психует и хватает удаления.
вывод один - сбой в "системе" очень приличный!
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Мистер Кафель
По мне глупость, по меркам КХЛ, топарище.
+2
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Booligan
Ответ Эдуард Элверс
У СКА длинная скамейка, но Гусев отлично играл и с Минском и с Торпедо. Почему с ЦСКА у него не пошло?
Потому что ЦСКА это не Минск и не Торпедо? Эх, думаю, Северсталь бы выкинула газовых ещё раньше, ЦСКА молодцы, но выйдут в финал с языком на шее
+9
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Str+
А тебя ведь звали Гусь в Уфу… Эх ты…
+8
-2
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TOR-NN
Ответ PatologoanatoM
Как с языка сняли, именно что заготовка под козла, если легендарная «система» не вытащит серию , а она не вытащит. Под конец серии ещё борзо-вальяжной звезде Яшкину чушку начистят и вообще от души будет, а то вчера с таким видом катался куда бы деться. Зато в нхл катался как мешок с говном, никакущий
+100500!👏🏼👏🏼👏🏼
+2
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Эдуард Элверс
У СКА длинная скамейка, но Гусев отлично играл и с Минском и с Торпедо. Почему с ЦСКА у него не пошло?
+4
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ftw2002@yandex.ru
Работает Система! Ну что ж, москвичам легче будет пройти в финал.
+6
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PatologoanatoM
Ответ amadeus_amadeus
ух! вот оно тренерское решение гения! нашел козла отпущения все таки, молодец просто позорощие
Как с языка сняли, именно что заготовка под козла, если легендарная «система» не вытащит серию , а она не вытащит. Под конец серии ещё борзо-вальяжной звезде Яшкину чушку начистят и вообще от души будет, а то вчера с таким видом катался куда бы деться. Зато в нхл катался как мешок с говном, никакущий
+32
-1
+31
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Руслан Х
У них несколько составов на трибунах сидит.Найдут замену без проблем.
+11
-1
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amadeus_amadeus
ух! вот оно тренерское решение гения! нашел козла отпущения все таки, молодец
просто позорощие
+39
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Andy
Ответ Виктор Пьянков
Указал тренеру на его место?
Со скамейки запасных)
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Andy
Интересный ход системы.
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Виктор Пьянков
Указал тренеру на его место?
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Booligan
Ну это истерика и белый флаг
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