Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА. СКА вывел его из основного состава («СЭ»)

Форвард СКА Никита Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА

Нападающий выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга, сообщает « ».

30-летний игрок был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.

Итоговое игровое время составило 11 минут и 49 секунд. За два периода не нанес ни одного броска в створ ворот.

В 3 играх серии с у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.

У СКА все плохо: 0 голов (2-й раз за сезон), Гусева усадили на лавку, в меньшинстве не справились