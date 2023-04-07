Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА. СКА вывел его из основного состава («СЭ»)
Форвард СКА Никита Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА
Нападающий выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга, сообщает «Спорт-Экспресс».
30-летний игрок был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.
Итоговое игровое время составило 11 минут и 49 секунд. За два периода Гусев не нанес ни одного броска в створ ворот.
В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.
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Если честно, не понятно почему, у него бывают большие провалы. Иногда фиерит, но если не идёт игра, то он становится самым бесполезным игроком.
вывод один - сбой в "системе" очень приличный!
просто позорощие