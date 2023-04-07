Вячеслав Фетисов: «Путин поменял мою судьбу. После Олимпиады-2002 он сказал, что нужно ехать домой. Благодарен ему за возможность послужить родине»

Вячеслав Фетисов заявил, что благодарен президенту РФ за возможность послужить родине

Двукратный олимпийский чемпион высказался о своей тренерской карьере.

С 1998 по 2002 год Фетисов был помощником главного тренера « ». На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити он возглавлял сборную России.

«Три человека из «Русской пятерки» сегодня работают тренерами. Думаю, могло быть и четыре. Володя Константинов, если бы не та страшная катастрофа, тоже мог бы стоять на тренерском мостике. Мы угробили всю историю советского спорта. У нас нет киноматериалов о наших спортсменах. Безобразие.

Но мне удалось собрать всю историю отечественного хоккея: игры, интервью. Она полулегальная, для домашнего пользования.

Я не хотел становиться тренером. 23 сезона, 1800 игр, хотелось отдохнуть от спорта. Руководство «Нью-Джерси» втянуло меня в эту историю. Я им бесконечно благодарен. Они говорили, что я буду супертренером.

Лу Ламорелло дал мне контракт, все знают, что он не щедрый человек, но он сказал: «Подумай, напиши сумму и подпиши». Он дал мне стимул для работы. Я отвечал за три направления, по которым мы были в тройке лучших в НХЛ.

Мою судьбу поменял Владимир Владимирович Путин. После Олимпиады в Солт-Лейк-Сити он сказал, что нужно ехать домой. Я ему сказал, что могу стать главным тренером . Он ответил, что предлагает мне более крупную команду.

Жалею ли, что не стал тренером? И жалею, и нет. Я принял предложение президента и благодарен ему за возможность послужить родине. Мы отстроили систему спорта в стране. Без нее мы не получили бы ни Олимпиаду в Сочи, ни другие международные соревнования.

Спорт был в полной разрухе в 2002 году. Вместе с командой из великих профессионалов мы смогли добиться успехов» – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, с 2004 по 2008 год Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту.