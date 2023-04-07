Вячеслав Фетисов: «Путин поменял мою судьбу. После Олимпиады-2002 он сказал, что нужно ехать домой. Благодарен ему за возможность послужить родине»

Теги Сборная России по хоккею Нью-Джерси Вячеслав Фетисов Лу Ламорелло НХЛ Сочи-2014 Владимир Путин КХЛ Владимир Константинов олимпийский хоккейный турнир Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что благодарен президенту РФ за возможность послужить родине

Двукратный олимпийский чемпион высказался о своей тренерской карьере.

С 1998 по 2002 год Фетисов был помощником главного тренера «Нью-Джерси». На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити он возглавлял сборную России.

«Три человека из «Русской пятерки» сегодня работают тренерами. Думаю, могло быть и четыре. Володя Константинов, если бы не та страшная катастрофа, тоже мог бы стоять на тренерском мостике. Мы угробили всю историю советского спорта. У нас нет киноматериалов о наших спортсменах. Безобразие.

Но мне удалось собрать всю историю отечественного хоккея: игры, интервью. Она полулегальная, для домашнего пользования.

Я не хотел становиться тренером. 23 сезона, 1800 игр, хотелось отдохнуть от спорта. Руководство «Нью-Джерси» втянуло меня в эту историю. Я им бесконечно благодарен. Они говорили, что я буду супертренером.

Лу Ламорелло дал мне контракт, все знают, что он не щедрый человек, но он сказал: «Подумай, напиши сумму и подпиши». Он дал мне стимул для работы. Я отвечал за три направления, по которым мы были в тройке лучших в НХЛ.

Мою судьбу поменял Владимир Владимирович Путин. После Олимпиады в Солт-Лейк-Сити он сказал, что нужно ехать домой. Я ему сказал, что могу стать главным тренером НХЛ. Он ответил, что предлагает мне более крупную команду.

Жалею ли, что не стал тренером? И жалею, и нет. Я принял предложение президента и благодарен ему за возможность послужить родине. Мы отстроили систему спорта в стране. Без нее мы не получили бы ни Олимпиаду в Сочи, ни другие международные соревнования.

Спорт был в полной разрухе в 2002 году. Вместе с командой из великих профессионалов мы смогли добиться успехов» – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, с 2004 по 2008 год Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

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71 комментарий

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Al561
Ответ Dr. Heisenberg
В 2002 году он был еще не контуженный. Да, с легкими чекистскими профдеформациями, но все-таки относительно вменяемый и стремившийся сделать что-то хорошее для страны. Увы, не этим он войдет в историю и останется в памяти современников и потомков.
в 2002 он еще на поводке был предыдущей администрации
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Al561
Ответ Putin Teams
На самом деле после страшных 90х, если бы не Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, непонятно что вообще бы нас ждало. Я как и многие, благодаря ему, смог реализовать себя в этой стране. Поэтому тут с Вячеславом полностью солидарен, как и миллионы россиян. Низкий поклон, президент.💪🇷🇺
что ждало? умерли бы все от голода, от бандитских пуль, стали бы пе.ка.и, детишки рабами, бабы проти.утками)))
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Ковид 07.10.52
Член думы звучит, как диагноз продажности и бессовестности...
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Nikita Nikitin
На каждом игральном автомате почти в каждом магазине помню бумагу с его фамилией.
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Антон Круть
Ответ Savarona25
"Бескорыстный" Фетисов не задумываясь променял перспективы ГТ в НХЛ на карьеру спортивного чиновника в РФ. И ведь не прогадал в итоге! Ну только если замазался чутка, делов-то.
Каждому своё.
Интересно было бы посмотреть на первого главного русского главного тренера в НХЛ.
Но быть может Слава за столько лет и правда наелся хоккеем, и бани, дачи, икра и компании из влиятельных особ ему для души уже больше были нужны (всё-таки жизнь конечна), как ни печально рядовому болельщику.
Человек решил не жить спортом, а кайфовать - жаль что при таких должностях.
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Cube Litening C:68X
Ответ Al561
Как министр работу провалил, отказался от прогрессивных идей, приспособился, стал делягой, аферистом, баблишка намыл, научился льстить и облизывать, совесть выкинул в помойку. Из легендарных капитанов в холуи. Печальное зрелище! Душераздирающее зрелище!
Ты ж вроде на Советском Спорте тёрся? Изирайдера помнишь?
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The world champion 1998
Ответ мяч с лужайки
15 рублей можете получить в окошке слева
Подождите, может ещё что-нибудь напишет рублей на 45-60.
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Artmann
Ответ Rio (BLR)
Приличный был игрок в свое время. Человеческие качества - без комментариев.
Не в оправдание, но - перед такими соблазнами мало кто стоял.) Даже среди спортсменов, не говоря уж про простонародье.
Даже Мостовому, вон, ничего не предлагают, хотя, казалось бы, персонаж готовый.)
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Cube Litening C:68X
Ответ The world champion 1998
Третья тоже не зашла. Выходит, что так, в первой только немного засветился.
Однажды в Америке тоже классный фильм, но про еврейский клан..
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Cube Litening C:68X
Ответ The world champion 1998
Третья тоже не зашла. Выходит, что так, в первой только немного засветился.
Нормально жили в то время..😁
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Al561
Как министр работу провалил, отказался от прогрессивных идей, приспособился, стал делягой, аферистом, баблишка намыл, научился льстить и облизывать, совесть выкинул в помойку.
Из легендарных капитанов в холуи.
Печальное зрелище! Душераздирающее зрелище!
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sammuilson
Ботокс влияет на сознание и совесть... Опасная вещь
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The world champion 1998
Ответ Cube Litening C:68X
👌 недавно смотрел,третью часть не осилил.. Книга лучше.. Выходит что Брандо сыграл в этом эпосе второстепенную роль,даже по времени немного выходит..
Третья тоже не зашла. Выходит, что так, в первой только немного засветился.
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Олег Усов
он поменял судьбы миллионам. особенно с пенсионным возрастом
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Вячеслав Суворов
Славик! Марш домой!
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Zu Ko
Ответ мяч с лужайки
15 рублей можете получить в окошке слева
им уже не платят, разнарядку просто дают и всё
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Zu Ko
Ответ The world champion 1998
"Спорт был в полной разрухе в 2002 году". Почему? Нормальный Чемпионат России, с игроками, нисколько не хуже, чем сейчас. Хоккейная Суперлига, имхо, намного интереснее, чем нынешняя КХЛ. Разные фут. и хокк. клубы в глубинке, многие из которых сейчас расформированы. Достойные выступления спортсменов на Олимпиадах под флагом и гимном. Сборные, всяко не хуже, чем сейчас. Где разруха была?
Какое время профукали, а..
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Angelgirl
Жаль, может действительно хорошим тренером стал, пользу принёс нашему хоккею.
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Cube Litening C:68X
Ответ мяч с лужайки
15 рублей можете получить в окошке слева
Не повысили ставку ещё? 😁
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мяч с лужайки
Ответ Putin Teams
На самом деле после страшных 90х, если бы не Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, непонятно что вообще бы нас ждало. Я как и многие, благодаря ему, смог реализовать себя в этой стране. Поэтому тут с Вячеславом полностью солидарен, как и миллионы россиян. Низкий поклон, президент.💪🇷🇺
15 рублей можете получить в окошке слева
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Gattuso87
Ответ dmitry.tchidakin
Создал много много ракет
которых уже походу нет
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Cube Litening C:68X
Ответ The world champion 1998
В точности, как в шедевре Копполы?
👌 недавно смотрел,третью часть не осилил.. Книга лучше.. Выходит что Брандо сыграл в этом эпосе второстепенную роль,даже по времени немного выходит..
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The world champion 1998
Ответ Cube Litening C:68X
Он сделал ему предложение,от которого он не смог отказаться..😁
В точности, как в шедевре Копполы?
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Putin Teams
На самом деле после страшных 90х, если бы не Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, непонятно что вообще бы нас ждало. Я как и многие, благодаря ему, смог реализовать себя в этой стране. Поэтому тут с Вячеславом полностью солидарен, как и миллионы россиян. Низкий поклон, президент.💪🇷🇺
+1
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Rio (BLR)
Приличный был игрок в свое время.
Человеческие качества - без комментариев.
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