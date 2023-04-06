Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Семиков, Коростелев, Спицов выступят в классической «разделке»

7 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут классическую «разделку»

Лыжные гонки

Финал Кубка России

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 12:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».

Старт-лист

5. Денис Филимонов

22.

42.

44.

48.

54.

56.

60.

64.

65.

66.

67.

68.