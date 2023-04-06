Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Семиков, Коростелев, Спицов выступят в классической «разделке»

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Денис Филимонов Савелий Коростелев Лыжи

7 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут классическую «разделку»

Лыжные гонки 

Финал Кубка России 

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 12:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист 

5. Денис Филимонов

22. Глеб Ретивых 

42. Савелий Коростелев 

44. Андрей Собакарев 

48. Сергей Ардашев 

54. Евгений Белов 

56. Иван Якимушкин 

60. Илья Семиков 

64. Алексей Червоткин 

65. Андрей Ларьков 

66. Денис Спицов 

67. Ермил Вокуев 

68. Александр Большунов 

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