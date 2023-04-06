Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Семиков, Коростелев, Спицов выступят в классической «разделке»
7 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут классическую «разделку»
Лыжные гонки
Финал Кубка России
Кировск
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 12:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
5. Денис Филимонов
22. Глеб Ретивых
44. Андрей Собакарев
48. Сергей Ардашев
54. Евгений Белов
56. Иван Якимушкин
60. Илья Семиков
65. Андрей Ларьков
66. Денис Спицов
67. Ермил Вокуев
Комментарии