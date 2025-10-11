«Интер Майами» интересен Неймар. Бразилец играл с Месси и Суаресом в «Барсе» (Daily Mail)

«Интер Майами» интересуется Неймаром.

Переговоры еще не состоялись, но представители 33-летнего бразильского форварда «Сантоса » признают потенциальную выгоду от возможного трансфера, сообщает Daily Mail.

Эта перспектива может также заинтересовать Неймара на данном этапе.

Кроме того, в «Майами » бразилец может вновь сыграть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом , с которыми выступал за «Барселону».