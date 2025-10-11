«Интер Майами» интересен Неймар. Бразилец играл с Месси и Суаресом в «Барсе» (Daily Mail)
«Интер Майами» интересуется Неймаром.
Переговоры еще не состоялись, но представители 33-летнего бразильского форварда «Сантоса» признают потенциальную выгоду от возможного трансфера, сообщает Daily Mail.
Эта перспектива может также заинтересовать Неймара на данном этапе.
Кроме того, в «Майами» бразилец может вновь сыграть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, с которыми выступал за «Барселону».
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
