Азар, Салах, Анри, Дрогба, Канте, Терри и Скоулз вошли в сборную АПЛ от Оби Микела
Джон Оби Микел собрал символическую сборную АПЛ за всю историю.
Экс-хавбек «Челси» включил в сборную шесть бывших игроков лондонского клуба – Петра Чеха, Эдена Азара, Джона Терри, Эшли Коула, Нголо Канте и Дидье Дрогба.
Вратарь: Петр Чех.
Защитники: Кайл Уокер, Джон Терри, Тони Адамс, Эшли Коул.
Полузащитники: Пол Скоулз, Нголо Канте.
Вингеры: Мохамед Салах, Эден Азар.
Форварды: Тьерри Анри, Дидье Дрогба.
