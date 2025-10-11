6

Азар, Салах, Анри, Дрогба, Канте, Терри и Скоулз вошли в сборную АПЛ от Оби Микела

Джон Оби Микел собрал символическую сборную АПЛ за всю историю.

Экс-хавбек «Челси» включил в сборную шесть бывших игроков лондонского клуба – Петра Чеха, Эдена Азара, Джона Терри, Эшли Коула, Нголо Канте и Дидье Дрогба.

Вратарь: Петр Чех.

Защитники: Кайл Уокер, Джон Терри, Тони Адамс, Эшли Коул.

Полузащитники: Пол Скоулз, Нголо Канте.

Вингеры: Мохамед Салах, Эден Азар.

Форварды: Тьерри Анри, Дидье Дрогба.

