Игроки «Крыльев Советов» сходили в церковь. Команда не побеждает 7 матчей подряд
Футболисты «Крыльев Советов» посетили церковь в Москве
Как утверждает Metaratings, 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. Команда осталась в городе после поражения от ЦСКА в Фонбет Кубке России (0:1), а 9 апреля проведет выездной матч 22-го тура Мир РПЛ против «Сочи».
В 2022 году церковь вместе со спортивным директором «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко посетил форвард Дмитрий Цыпченко.
Самарцы не побеждают 7 матчей подряд во всех турнирах.
- Приходи сегодня вечером и приводи всех своих друзей!
- Зачем? - спросил мальчик.
- Потому что я буду рассказывать, как попасть на небеса, - ответил священник.
- Вы шутите! - засмеялся мальчик. - Вы даже не знали, как попасть в церковь!
А обращаться чтобы победить другую команду, т.е в ущерб другой команде)))
«Я хожу в церковь каждую неделю». «Я католик и хожу, чтобы поблагодарить Бога за все, что он мне дает» – процитировал Роналду Mirror в 2018 году.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/2767524.html