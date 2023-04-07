Игроки «Крыльев Советов» сходили в церковь. Команда не побеждает 7 матчей подряд

Футболисты «Крыльев Советов» посетили церковь в Москве

Как утверждает Metaratings, 7 апреля, в православный праздник Благовещения, « » почти всей командой посетили одну из московских церквей. Команда осталась в городе после поражения от ЦСКА в Фонбет Кубке России (0:1), а 9 апреля проведет выездной матч 22-го тура Мир против «Сочи».

В 2022 году церковь вместе со спортивным директором «Крыльев Советов» посетил форвард .

Самарцы не побеждают 7 матчей подряд во всех турнирах.