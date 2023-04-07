Игроки «Крыльев Советов» сходили в церковь. Команда не побеждает 7 матчей подряд

Теги Крылья Советов Сергей Корниленко премьер-лига Россия Дмитрий Цыпченко религия Футбол

Футболисты «Крыльев Советов» посетили церковь в Москве

Как утверждает Metaratings, 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. Команда осталась в городе после поражения от ЦСКА в Фонбет Кубке России (0:1), а 9 апреля проведет выездной матч 22-го тура Мир РПЛ против «Сочи».

В 2022 году церковь вместе со спортивным директором «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко посетил форвард Дмитрий Цыпченко.

Самарцы не побеждают 7 матчей подряд во всех турнирах.

 

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69 комментариев

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Oleh Lv
Надо еще перед вторыми таймами иконки целовать, по заветам Газзаева
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Dmitry Koway
а если Сочи победят, то всю команду привлечь за оскорбление чувств верующих
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Ильин Александр
Я надеюсь, вместо тренировки?
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Nikita Nikitin
Православие головного мозга.
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psa.1207
Теперь ещё обязательно попа пригласить на освящение стадиона и про хороводы не забыть ни в коем случае.
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Сим Сим
Надо Гундяева консультантом пригласить. За хорошую зарплату он не откажется.
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Hilperico
Ответ zukov
Кстати заметил, у нас новость про поход в церковь или помощь батюшки воспринимается, как какая-то ироничная тема для стёба. Европа тоже нерилигиозна особо, ну может кроме католических пиренейских народов. Южная Америка, Центральная, Карибы - это тотальное поклонение Христу и деве Марии. И там в порядке вещей. Просто возможно там батюшки не ездят на S klasse
У нас это идет по инерции из советских времен и атеистической пропаганды. Ведь если кого-то не устраивает система здравоохранения или он знает, что врачи барыжат препаратами, он же не смеется над людьми, которые вызывают неотложку или ходят в поликлинику.
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Вадим Сидоров
Священник, приехавший в маленькую деревню, спросил у мальчика, как попасть в церковь, где он будет читать проповедь вечером. После того, как мальчик показал ему дорогу, священник сказал:
- Приходи сегодня вечером и приводи всех своих друзей!
- Зачем? - спросил мальчик.
- Потому что я буду рассказывать, как попасть на небеса, - ответил священник.
- Вы шутите! - засмеялся мальчик. - Вы даже не знали, как попасть в церковь!
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Sergeev55
Авось, поможет
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Adeen
А церковь, случайно, не в Химках расположена?
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Философ Востока
Там даже Бог не поможет.
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Евгений Соболев
Вот только "древнееврейских" сказок их мозгам сейчас и не хватало..
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Клирик
Ответ Jaxongir Shodiev
Не, ну это реально смешно
В Москве вообще есть на что посмотреть. Кладбища и церкви в их числе. Старина. Много прекрасного.
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Вадим Сидоров
Я могу понять логику тех кто обращается к богу ради излечения от болезни.
А обращаться чтобы победить другую команду, т.е в ущерб другой команде)))
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Isshin88
Тогда ещё 10 матчей не побеждать.
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Alex Metallov
Ответ Sgi
Будешь смеяться , если следующую игру выиграют ?)
ну может и выиграет, но это не их заслуга будет. Значит команда соперника просто хуже молилась и Господь от них отвернулся. Так что Крылашки в любом случаи будут в пролете.
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Ivan Balashov
Ответ blaugrano
Иронично, что Самара позиционируется как космическая столица России.
А разве не Королёв?
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HellLight
отличное тренерское решение)
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Ярик01
Химки, да, железно работает
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justbored
Ответ Тимофей Кушнир
Только в России поход в церковь считается эффективнее тренировок, планов и мотивации.
Ну естественно только в России.

«Я хожу в церковь каждую неделю». «Я католик и хожу, чтобы поблагодарить Бога за все, что он мне дает» – процитировал Роналду Mirror в 2018 году.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/2767524.html
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Strongman88
Ответ Доктор*
А если следующий соперник тоже пойдёт с таких же козырей? Будет ничья?
Кто сколько поставит...
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zukov
Кстати заметил, у нас новость про поход в церковь или помощь батюшки воспринимается, как какая-то ироничная тема для стёба. Европа тоже нерилигиозна особо, ну может кроме католических пиренейских народов. Южная Америка, Центральная, Карибы - это тотальное поклонение Христу и деве Марии. И там в порядке вещей. Просто возможно там батюшки не ездят на S klasse
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мидас
Идейно
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Xm.md
Всем плюсы в этом чате
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СССР цэ европа! - скакал?
Fan ID предъявить на вход в церковь требовали?
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