Уткин о словах Быстрова про медиафутбол: «Засунь свой язык в задницу, Быстряк. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить»

Василий Уткин ответил на слова Владимира Быстрова о том, что в медиафутболе слабые игроки

«Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, . Путь этот точно не пример для подражания.

Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься – в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе.

Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание.

Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь.

Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это.

Толстяк – я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну, как можно этого не видеть?» – написал руководитель « ».

Быстров о медиафутболе: «Туда попадают слабые игроки. У кого не получилась карьера, кто сломался, надломился»