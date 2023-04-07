Уткин о словах Быстрова про медиафутбол: «Засунь свой язык в задницу, Быстряк. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить»

Теги Владимир Быстров Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин ответил на слова Владимира Быстрова о том, что в медиафутболе слабые игроки

«Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, Владимир Быстров. Путь этот точно не пример для подражания.

Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься – в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе.

Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание.

Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь.

Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это.

Толстяк – я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну, как можно этого не видеть?» – написал руководитель «Эгриси».

Быстров о медиафутболе: «Туда попадают слабые игроки. У кого не получилась карьера, кто сломался, надломился»

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53 комментария

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Олег Устименко
Ответ deadjoker
Ну быстров при всем своем невеликом интеллекте все-таки футболист, а Вася просто балабол :)
Быстро 7нилой футболист и человек!
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Торна
За что ценю Уткина- в любой ситуации сдержан, интеллигентен
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MstAndreev
Специально для нашего постоянного слушателя Василия У. звучит его любимая композиция "Человек-говно"
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Hong Kil
Ваську выкинули со всех каналов и ему очень хочется о себя заявить! Да и не будет там место для языка Быстрова, ибо там Васька сидит.
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d.xoxlov
Как можно не говорить так, как мне нравится? Он серьёзно? С каких это пор такая постановка вопроса стала аргументом хоть где-то?
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svft
у этого все дураки: Аршавин, Быстров. один он умный. хамство жуткое. учитывая, что ни один, ни другой про Уткина ничего не говорили.
ваш кумир, наслаждайтесь )
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Н.Ф.
Быстро сказал ровно то же самое, что говорят фанаты ЖО (женского одиночного) про танцы и пары:
туда, мол, идут самые слабые, кто прыгать не умеет.
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Pertinax Gandi
Здесь я скорее согласен с Володькой. Медиалига это всё-таки не про футбол, как игру, а про то, что вокруг него.
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Sergey Smolensky
А чё жирный так бомбит? Так-то Володька базу сказал.
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1футбол1
Ну так то Быстров Чемпион России 2010, 2011/2012. Серебрянный призёр 2003, 2005, 2006, 2007, 2012/2013, . Бронзовый призёр 2009, 2014/2015. Обладатель Кубка России 2009/2010, 2017/2018. Бронзовый призёр ЧЕ 2008. А Вася Уткин обладатель клипа Человек Овно. И кучи овна на всех.
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2ran
Как только появляется свой ( или Германа Ткаченко) интерес, Вася превращается в самого себя настоящего-хама и быдлана.
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Антон Ивонов
Ответ ZarvuR2020
Васёк чёт легко стал вспыхивать, сразу то дурак, то язык в задницу. Я конечно не фанат Володьки, но в чём он неправ, если там обитают персонажи типа Дьякова или Тигиева?
да кто такой этот тигиев???
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Sergei Demidenkov
Да. Жаль, что сам Вася свой язык никак туда не засунет. Пузо мешает. А модераторам опять супер бонус. Снова мегановость в ленте.
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Tigo_Volchara93
Ответ Palacio8
Тигиев, ты?
Нет
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ChefJhonnyMorgan
Быстров разорвал очко Уткина😄
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Metalloid
Вася снова напился чтоль? Чёт у него градус неадеквата растёт в последнее время.
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Артур Ганненко
У Уткина бомбит, когда говорят о медиафутболе. Быстров конечно тот ещё кадр, но тут не понятно с чем спорить. По каким причинам игроки из медиафутболе не раскрылись - это уже другой вопрос.
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bengalsckyzh
Быстров даст ему по декорации. Ему как и Арши всё можно и ничего за это не будет.
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Spaten
Быстрый крутой футболист был , двое на плечах висят, грязь по колено, полполя протащил и в девятину! Ни фига не везунчик
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несахар
вася, ну совсем же не тонко
вася уже не тот
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Dmitry Orlov
Ответ Vladimir Frolov
Сомнительный тезис, что у Дьякова не получилась карьера…
Был всплеск в Ростове. А затем - Динамо, Томь, Турция, Белоруссия, Спартак-2 (до основы так и не добрался) - мотался, но нигде надолго не задержался, ДАЖЕ в условиях лимита, и в итоге в не самом преклонном для центрального защитника возрасте, перешёл в медиалигу.
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Topordo
Кому кому, а васятке то давно следовало язык туда засунуть.
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Сергей Кондратьев
Ответ SkSK
Да очевидно что Уткину тоже что то капает в карман от этой лиги. вот он ее и резко защищает. а по сути сказать то нечего.
Там играет его команда, разумеется его ребята что-то получают
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Palacio8
Ответ Tigo_Volchara93
Вася красавец, размазал тугого лимитчика, которому повезло больше чем 99% не менее талантливых ребят. Так пусть из 99% тех кому не повезло и они пропали, пусть хоть через медиалигу о себе как-то заявят, заработают немного больше чем на складе или в офисе, играя при этом свою любимую игру.
Тигиев, ты?
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Fark
Как многому может научится молодежь от старших товарищей
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