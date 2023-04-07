Cуд отказал Газизову в выплате 399 млн рублей по иску к Федуну

Суд отказал Шамилю Газизову в выплате 399 миллионов рублей по иску к Леониду Федуну

Бывший генеральный директор «Спартака» подал иск к экс-владельцу московского клуба в суд в Уфе осенью 2022 года, затем дело было передано в Хорошевский суд Москвы.

«Хорошевский суд Москвы отказал Шамилю Газизову в выплате размером 399 миллионов рублей. Это не дело по расписке, Газизов просил с эту сумму.

Это еще не конец, представители Газизова будут еще искать выходы, чтобы подавать апелляции. Более того, сейчас подана кассационная жалоба по расписке, точнее по бумажке, которую они называют распиской. Дата пока не назначена.

Также подана апелляционная жалоба на взыскание « » с Газизова 93 миллионов рублей. Дата пока тоже не назначена.

Таким решением суда мы сегодня с огромным уважением поздравили Леонида Арнольдовича (Федуна) с днем рождения», – сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В январе суд взыскал с него 92 миллиона рублей в пользу «Спартака».