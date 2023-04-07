Cуд отказал Газизову в выплате 399 млн рублей по иску к Федуну

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов Р-Спорт деньги Футбол

Суд отказал Шамилю Газизову в выплате 399 миллионов рублей по иску к Леониду Федуну

Бывший генеральный директор «Спартака» подал иск к экс-владельцу московского клуба в суд в Уфе осенью 2022 года, затем дело было передано в Хорошевский суд Москвы.

«Хорошевский суд Москвы отказал Шамилю Газизову в выплате размером 399 миллионов рублей. Это не дело по расписке, Газизов просил с Федуна эту сумму.

Это еще не конец, представители Газизова будут еще искать выходы, чтобы подавать апелляции. Более того, сейчас подана кассационная жалоба по расписке, точнее по бумажке, которую они называют распиской. Дата пока не назначена.

Также подана апелляционная жалоба на взыскание «Спартаком» с Газизова 93 миллионов рублей. Дата пока тоже не назначена.

Таким решением суда мы сегодня с огромным уважением поздравили Леонида Арнольдовича (Федуна) с днем рождения», – сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В январе суд взыскал с него 92 миллиона рублей в пользу «Спартака».

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50 комментариев

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tim_master
Ответ Meny
Всё же МОЛОДЕЦ - федун ) чирканул бумажку в виде делового документа ) на полном серьёзе, а потом ей только подтираться можно. Урок на будущее всем его деловым партнерам . Не верь глазам своим ))) Прямо Остап Бендер.
Как может бумажка от руки быть деловым документом? Бумажка даже с подписью Федуна остаётся бумажкой, которой можно подтереться. То что татарин ходит с ней по судам и позорится это его проблемы)
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Митя Танин
Ответ Ali Artikov
Русские хитрый народ. Тут татарам трудно выжить
Вам, татарам, лишь бы даром!
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tim_master
Ответ Злобный Конь
Так он башкир?
нет
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Ali Artikov
Русские хитрый народ. Тут татарам трудно выжить
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Meny
федя-то ? Ну пока у него двое от первого брака и пятеро от второго. А там - как пойдет, никаких денег не хватит.
Сам ты Федя.
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Торна
Пора писать в Спортлото
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Meny
Ответ Честный контроль
Тeперь Зарема на лазурном берегу Франции, сможет наконец то поздравить Леню с 67 летием и подарить ему себе новую сумочку.
...и шестого совместного ребятенка, тут не до бумажек, которые он раздавал, как фокусник.
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Meny
Ответ Valentin Kompaneytsev
Когда же он угомонится.
федя-то ? Ну пока у него двое от первого брака и пятеро от второго. А там - как пойдет, никаких денег не хватит.
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ДудьСдулся
Зарема оказалась сверху.
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Meny
Всё же МОЛОДЕЦ - федун ) чирканул бумажку в виде делового документа ) на полном серьёзе, а потом ей только подтираться можно. Урок на будущее всем его деловым партнерам . Не верь глазам своим )))
Прямо Остап Бендер.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Аким Юрков
Нюхнул тунца:)
Федун его без парток оставит,будет урок на всю жизнь татарину.
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.ru
Ответ mean machine/
А ведь скоро дернут и сам Лукойл.
да похоже всё к тому...
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mean machine/
Ответ .ru
нравилось... пока за него не дёрнул Лукойл
А ведь скоро дернут и сам Лукойл.
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Valentin Kompaneytsev
Когда же он угомонится.
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Тайосич
Газизов - вор, жулик и прохиндей. Хорошо, что суд не стал вставать на его сторону.
+10
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.ru
Ответ mean machine/
Мне казалось, ему нравится, когда его дергают за вымя....
нравилось... пока за него не дёрнул Лукойл
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Мельников Михаил
Смех смехом, а в "анналах истории", Федун останется частным, буквально индивидуальным, владельцем, что первым подарил ФК Спартак свой стадион. И Лет через 50-70 его будут именно за это и помнить. Даже где-нибудь около уже реконструированного к тому времени стадиона памятную стеллу захреначат
+5
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Мельников Михаил
Ответ Злобный Конь
Так он башкир?
Так это вопрос?
+1
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СЕРГЕЙ ГРИШИН
Ответ Злобный Конь
Так он башкир?
Да какая теперь разница
+21
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mean machine/
Ответ .ru
если он перед каждым кто его за все эти спартаковские годы нахлобучил начнёт чистить совесть... Зареме придётся на паперти постоять
Мне казалось, ему нравится, когда его дергают за вымя....
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Злобный Конь
Ответ СЕРГЕЙ ГРИШИН
Бедный татарин.
Так он башкир?
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Дмитрий Пузырёв
«Трудился в поте лица не покладая рук», а ему не заплатили. Как так?.. Жулики
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.ru
Ответ mean machine/
Вот и очистил бы совесть перед башкиром. Снял груз с души.....
если он перед каждым кто его за все эти спартаковские годы нахлобучил начнёт чистить совесть... Зареме придётся на паперти постоять
+1
0
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Аким Юрков
Ответ Pok_Toholo
Понравилось?
Спроси у него)
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Pok_Toholo
Ответ Аким Юрков
Нюхнул тунца:)
Понравилось?
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-3
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