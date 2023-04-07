Депутат Свищев о Кержакове: «Россия дала ему все, что он имеет сейчас. Очень странно слышать от него такие вещи. У гражданина есть не только права, но и обязанности»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Александра Кержакова об отъезде из России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России.

«Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право.

Другой вопрос, что все, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать.

Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи.

Сколько в него вложила его страна, его родина. Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не все услышал», – сказал депутат и глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.