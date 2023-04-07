Депутат Свищев о Кержакове: «Россия дала ему все, что он имеет сейчас. Очень странно слышать от него такие вещи. У гражданина есть не только права, но и обязанности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Футбол

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Александра Кержакова об отъезде из России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России.

«Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право.

Другой вопрос, что все, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать.

Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи.

Сколько в него вложила его страна, его родина. Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не все услышал», – сказал депутат и глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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132 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Ответ Вячеслав Суворов
Где можно прочитать о правах и обязанностях гражданина России?
У Кутузова.
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&_Bishep_&
Ответ Катя СПб
Грани между Отечеством и Величеством? Не было. Это было одно и тоже. Величество говорило, Отечество делало. А уж что говорило Величество - тут как повезет. Нам не повезло.
Мы сами виноваты в том, что не являемся не обществом, не нацией. У нас всё зависит от одного человека. Мои знакомые живут давно в Канаде , политикой не интересуются, говорят сменилось столько глав страны, но мы никакой разницы не замечаем : какая была Канада, такая и есть. У нас же: при Сталине одна страна, при Брежневе другая, при Горбачеве совсем другая, при Ельцине опять другая , и так далее...Потому даже не знаешь, а какой она будет через 15 лет: демократия? социализм? коммунизм? военная диктатуры? монархия? ...Все зависит не от нации, а от одного человека. А 140-миллионый скот все схавает.
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Роман Смирнов
выгнали из тренерского пути, вот и решил обиды свои там залечить
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Евгений Зенченко
В России есть такая обязанность любить диктаторов и диктатуру.
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Роман Смирнов
ну уехал и что??
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dsav
Что значит дала? А он просто так получил? Вообщето он сам вкалывал с детства, сам добился.
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Бухгалтер2021
может он агент или ино
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а ты смешной
У гражданина только одна обязанность - платить налоги.
У нашего депутата основная обязанность - распределение этих налогов , чтобы государство жило и процветало.
Ну тут выводы сами по себе уже вполне понятны.
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Valeross
Человек выступил против войны и за это респект ему
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waleri
Ответ Vince Papale
Один из миллиона пацанов попал в большой футбол был хорошим нападающим играл в Европе и депутат который даже условно выйграл одни выборы получает по 500к зп и имеет право не отчитываться публично о доходах. Он уверен что не страна ему должна за количество налоголов которые он выплатил и он не был из поколения паспортистов. Этот депутат уверен вообще что он может кому то что то предъявлять?
Хочется жрать как можно слаще, и жить как можно лучше.. на халяву.
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sla3138
Ответ Лёля Иванова
Вертит на ней Россию и живёт на деньги из бюджета, то есть из наших налогов
Леля, ваши налоги я нищим даю.
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Вячеслав Суворов
Где можно прочитать о правах и обязанностях гражданина России?
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Kirych
Зачем я почитал ЭТО? :(
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Алексей Сигаев
Ответ TaR
Он деньги заработал. То что у нас на футбол выделяются государственные деньги - не проблема Кержакова. Так же не его проблема что деньги платились колоссальные. Получил от государства и заработал - большая разница. Да и высказался он достаточно скромно.
Я не говорю, что деньги он не заработал. Просто позиция "раньше я рубил тут госбабло, а началась война - захотелось на Кипр" - чуханская.
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Водяра
Ответ TaR
Депутат Свищев, Кержаков тоже много чего дал России. Выступал за сборную, добывал ей какие-никакие, но победы. Прославлял в той или иной степени российский футбол, делал так чтобы зрители на стадион ходили (а не наоборот, как сейчас). Показывал молодому поколению, что если стремиться и работать, то можно выступать за свой клуб. Тьфу, блин, но он даже в воронежский нефтеперерабатывающий завод свои деньги хотел вложить))) Проблема в том, что как только вам какие-либо слова не нравится - вы сразу вспоминаете что «Россия дала человеку» совсем забывая что «человек дал России»
Там завода то и не было бы. Бабло ушло зарубеж.
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sla3138
Спортс. Ру беседует со Свищевым и Мудриком.
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Водяра
Короче, путь к тренерскому мосту в России Кержу закрыт после сегодняшних высказываниях.
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Катя СПб
Ответ &_Bishep_&
Тогда получается, что никакой грани и не было.
Грани между Отечеством и Величеством? Не было. Это было одно и тоже. Величество говорило, Отечество делало. А уж что говорило Величество - тут как повезет. Нам не повезло.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ R902
да, мы вообще всем обязаны нашей стране, когда каждый в РФ рождается ему автоматом зачисляется 100 млн, шикарная карьера, отствие трудностей, 300% поддержка государства во всех начинаниях, помощь в любых сделках, упращенная система виз во все государства мира и на последок лучший курс валют, чтобы мы могли регулярно покупать себе авто своей мечты!
То что 90-е кончились чисто по календарю — главнейшая заслуга. Только за это должны депутатам ноги целовать.
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TaR
Ответ Алексей Сигаев
Никто не спорит, что у Кержакова была выдающаяся (по отечественным меркам) карьера в футболе. Речь о том, что он получил от государства много денег. Поэтому в его случае в интервью надо бы высказываться поскромнее.
Он деньги заработал. То что у нас на футбол выделяются государственные деньги - не проблема Кержакова. Так же не его проблема что деньги платились колоссальные.

Получил от государства и заработал - большая разница.

Да и высказался он достаточно скромно.
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Vince Papale
Ответ mr.snooker
Тот кеш Санёк давно ливнул вложившись в лохотроны😂🤡 после этого Санёк зарабатывал только в Рахе. Зачем оправдывать бюджетного додяна?
А он виноват что ему столько предлагали? А тебе за твою работу столько из гос бюджета предлагали такую сумму. Ты же понимаешь проблема в системе я-то клубы с гос бабла спонсируется но условный кокорин которому по какой то причине Спартак под 5 лямов предлагает то вопрос к кокорин или к Спартаку за условные бюджетные деньги? Посмотри дальше носа своего он один из миллиона реально золотого поколения за последние 30 лет в России.
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grom55
Всё таки не очень умный человек этот господин депутат.
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Алексей Сигаев
Ответ TaR
Депутат Свищев, Кержаков тоже много чего дал России. Выступал за сборную, добывал ей какие-никакие, но победы. Прославлял в той или иной степени российский футбол, делал так чтобы зрители на стадион ходили (а не наоборот, как сейчас). Показывал молодому поколению, что если стремиться и работать, то можно выступать за свой клуб. Тьфу, блин, но он даже в воронежский нефтеперерабатывающий завод свои деньги хотел вложить))) Проблема в том, что как только вам какие-либо слова не нравится - вы сразу вспоминаете что «Россия дала человеку» совсем забывая что «человек дал России»
Никто не спорит, что у Кержакова была выдающаяся (по отечественным меркам) карьера в футболе. Речь о том, что он получил от государства много денег. Поэтому в его случае в интервью надо бы высказываться поскромнее.
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Yurmax Max
правительство - не Россия! Россия - люди!
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Qazan
Родился в городе где были первые "мирные" ядерные испытания в мире, причём когда проводились эти испытания - никого из жителей не оповестили. Испытания, причём, прошли крайне неудачно - город накрыло радиоактивным облаком, задача поставленная была провалена - вместо глубокого кратера у испытателей получился холм. Саркофаг на месте испытаний поставили уже при другой стране - России, причём в те самые лихие 90-ые, когда денег не было, но на саркофаг деньги нашли. При СССР денег на саркофаг так и не нашлось. Несмотря, на неудачные ядерные испытания, эксперименты продолжились - их провели ещё с десяток в Мирнинском районе. Кому интересно - ядерные испытания " Кристалл" и "Кратон", ещё были серии взрывов " Ока", "Горизонт", "Кимберлит", "Шексна", "Нева" - это только лишь в РС(Я). Сколько таких испытаний было по стране и сколько ядерных аварий? Техногенных катастроф? А ведь ещё были химические испытания и аварии. И люди живут и до сих пор получают свою дозу от всяких прошлых экспериментов. Какие права были у людей, которых накрыло ядерным облаком? Какие права у тех, кто живёт и работает вблизи таких вот неудачных экспериментов?
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