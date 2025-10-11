Мелехин об ударе шипами по голове: «Все обошлось хорошо, повезло. Думаю, смогу еще против Боливии сыграть»

Виктор Мелехин рассказал о состоянии здоровья после матча с Ираном (2:1).

В пятницу в Волгограде сборная России обыграла Иран в BetBoom товарищеском матче. Игру обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории.

Защитник сборной России Виктор Мелехин в конце второго тайма во время борьбы за верховой мяч получил удар шипами в область головы от Алирезы Джаханбахша. У игрока оказалось рассечено ухо, а на шее остались многочисленные раны от бутсы.

Дабанович показал иранцу желтую карточку. Мелехин после этого эпизода был заменен.

«Более-менее чувствую себя. Соперник попал прямой ногой мне по уху. Считаю, что все обошлось хорошо.

Повезло, что не так сильно пострадал. Думаю, что смогу еще сыграть против Боливии . Спасибо большое болельщикам в Волгограде за поддержку, в такой атмосфере приятно играть», – сказал защитник сборной России.