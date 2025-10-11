  • Спортс
  • Мелехин об ударе шипами по голове: «Все обошлось хорошо, повезло. Думаю, смогу еще против Боливии сыграть»
Виктор Мелехин рассказал о состоянии здоровья после матча с Ираном (2:1).

В пятницу в Волгограде сборная России обыграла Иран в BetBoom товарищеском матче. Игру обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории.

Защитник сборной России Виктор Мелехин в конце второго тайма во время борьбы за верховой мяч получил удар шипами в область головы от Алирезы Джаханбахша. У игрока оказалось рассечено ухо, а на шее остались многочисленные раны от бутсы.

Дабанович показал иранцу желтую карточку. Мелехин после этого эпизода был заменен.

«Более-менее чувствую себя. Соперник попал прямой ногой мне по уху. Считаю, что все обошлось хорошо.

Повезло, что не так сильно пострадал. Думаю, что смогу еще сыграть против Боливии. Спасибо большое болельщикам в Волгограде за поддержку, в такой атмосфере приятно играть», – сказал защитник сборной России.

