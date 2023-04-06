Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Пантрина, Баранова, Доценко пробегут классическую «разделку»

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Кубок России Наталья Непряева Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

7 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут классическую «разделку»

Лыжные гонки 

Финал Кубка России 

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 10:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист 

13. Диана Соболева

41. Дарья Непряева

45. Евгения Крупицкая

51. Алена Перевозчикова

57. Анастасия Фалеева

61. Лидия Горбунова 

62. Алена Баранова 

65. Наталья Непряева

66. Елизавета Пантрина

67. Мария Истомина

68. Анастасия Доценко 

69. Вероника Степанова

70. Алеся Рушенцева

71. Анастасия Прокофьева 

72. Елизавета Шалабода 

73. Екатерина Смирнова 

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1 комментарий

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Rygeek
Что-то мне кажется, именно на этой разделке и определится победитель Кубка России. Хотя спринт, в определенном смысле, лотерея.
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