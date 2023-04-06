Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Пантрина, Баранова, Доценко пробегут классическую «разделку»

7 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут классическую «разделку»

Лыжные гонки

Финал Кубка России

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 10:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».

Старт-лист

13. Диана Соболева

41.

45.

51. Алена Перевозчикова

57.

61.

62. Алена Баранова

65.

66.

67.

68.

69.

70. Алеся Рушенцева

71.

72.

73.