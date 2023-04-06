Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Пантрина, Баранова, Доценко пробегут классическую «разделку»
7 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут классическую «разделку»
Лыжные гонки
Финал Кубка России
Кировск
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 10:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
13. Диана Соболева
41. Дарья Непряева
51. Алена Перевозчикова
61. Лидия Горбунова
62. Алена Баранова
65. Наталья Непряева
67. Мария Истомина
70. Алеся Рушенцева
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