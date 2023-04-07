Хабиб намекнул на возвращение в спорт: «Должен быть готов к июлю»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях видео, на котором он занимается на беговой дорожке.
«Должен быть готов к июлю. Не ММА», – подписал публикацию Нурмагомедов.
Последний поединок Хабиб провел в октябре-2020, когда победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.
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В новую для него весовую он не пойдёт, а в старую "влезть" нереально, учитывая какую хлеборезку он отъел.