Хабиб намекнул на возвращение в спорт: «Должен быть готов к июлю»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях видео, на котором он занимается на беговой дорожке.

«Должен быть готов к июлю. Не ММА», – подписал публикацию Нурмагомедов.

Последний поединок Хабиб провел в октябре-2020, когда победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

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37 комментариев

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UseR
Там слышал про чемпионат по поеданию хинкалей в Москве будет
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Analjinn
Было бы очень интересно, но конечно не верится что он сделает вес.
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Black-White Heart
Питон готов вылезти из террариума.)
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RAMIK
Футбол) или Регбол!
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neo63
Задумался над возвращением Анжи в элиту Российского футбола или может в медиа-лигу пойдет, там как раз бойцовские навыки пригодятся)
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Алексей Камынин
Бокс с Загитовой
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mantruck
С Махачевым за одеяльный пояс будут бороться
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Syndycate
Деньги кончились?)
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Комнатный Герой💪
Франсис Нганну оказавшись не столь востребованным как планировал, с поникшей головой и дрожащими губами виновато возвращается в UFC, и Дана Уайт организует ему бой с Хабибом, который уже весит не меньше самого Франсиса - в рестлинге! Всё сходится.
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shick
Медиа Лига футбольная
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azimkhodjaev@icloud.com
Футбол
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Denis Shevchuk
Опять мущина с трико и гиганской шапке будет толкать банальности в прямом эфире?
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titon23
отличная новость для любителей боевых искусств
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Wild Plum
Ответ HaLaVa666
Шахматы?
Го
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Alexandr Tarakanoff
Если речь про какой-то спорт, то он должен понимать, что он не будет интересен нигде, кроме ММА. Какая-то публика будет само собой, но такой фанатской базы, денег, признания и хайпа - нет.
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Быстров_Иуда
Настучали бы уже давно в рамках ринга ему по голове, что-то много говорит.
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Тюменский медвежонок
я так понял нам пора готовиться к бою "Хабиб против Чики-Пики" в Эпик Файтинге
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whoisme
Да что-то выставочное, 100%
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Someone from Internet
Ответ Montenegro Serbian
Просто балаболит. В новую для него весовую он не пойдёт, а в старую "влезть" нереально, учитывая какую хлеборезку он отъел.
В новости написано, что не ММА. Дальше заголовка не читаем?
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napoli_14
Ответ Montenegro Serbian
Просто балаболит. В новую для него весовую он не пойдёт, а в старую "влезть" нереально, учитывая какую хлеборезку он отъел.
Он же написал "не ММА", ты о чем вообще?
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Никита Анохин
Ответ GLW
быстро он обанкротился
возможно долго предлагали жирный чек и всё-таки добили железного Хабиба. но и деньги для игл промоушена нужны
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-1
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barcelonistas
Ответ xa-xa
Ну если не в ММА, то в борьбу.
Футбол мне кажется. Может медиалига какая нибудь.
+13
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avcgloronalduMU
мэйвезер готов?
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Montenegro Serbian
Просто балаболит.
В новую для него весовую он не пойдёт, а в старую "влезть" нереально, учитывая какую хлеборезку он отъел.
+4
-1
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Lina Starkova
Ответ HaLaVa666
Шахматы?
Шахбокс ?
+3
-1
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