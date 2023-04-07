Чеферин о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Отвратительно, примитивно. Месси должен был сказать ему прекратить»
Президент УЕФА назвал празднование Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным
После победы над Францией в финале чемпионата мира-2022 вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.
Александер Чеферин выразил свое отношение к такому поведению в книге Messiánico о жизни форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, которая была опубликована в Аргентине на этой неделе.
«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение. В конце концов, Месси весь год играет с Мбаппе.
Я не могу понять, почему Мартинес высмеивает Мбаппе, все эти вещи с куклами и тому подобное. Это неспортивное поведение, это было примитивно, и мне это не нравилось.
[Жест с перчаткой] – это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...» – приводятся в книге слова Чеферина.
Но они вместе играли ржали и веселились.
Они объединились, после 18.12.2022 они объявили войну Декабрю и просят этот месяц исключить из списка а 2022 год признать несуществующим.
Вы же 🌈.
Он играл в сборной, рядом с Лео, проиграл конкуренцию Агуэро, потом Лаутаро.
Так что идешь 👉🏜
Там иголки острые)
Зачем это детям видеть?
Иди в раздевалку и хоть присядь на неё,но когда весь мир смотрит,зачем?
Триумф вечен
Тут вся сборная в один голос твердит что он лучший капитан, они за него на войну пойдут, что впринципе и сделали, а альтернативные про какое то течение.
Месси может был не против стеба над Мбаппе за его слова про Южную Америку.
10 или 15??