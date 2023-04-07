Чеферин о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Отвратительно, примитивно. Месси должен был сказать ему прекратить»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция УЕФА Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА назвал празднование Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным

После победы над Францией в финале чемпионата мира-2022 вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

Александер Чеферин выразил свое отношение к такому поведению в книге Messiánico о жизни форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, которая была опубликована в Аргентине на этой неделе.

«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение. В конце концов, Месси весь год играет с Мбаппе. 

Я не могу понять, почему Мартинес высмеивает Мбаппе, все эти вещи с куклами и тому подобное. Это неспортивное поведение, это было примитивно, и мне это не нравилось.

[Жест с перчаткой] – это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...» – приводятся в книге слова Чеферина.

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63 комментария

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Андрей Рязанов
Месси такой быдлан, только латентный.
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SaH4r.
Ответ Greatest Of All Time
Его любимчик со слезами ушёл из ЧМ. Помню как они тащили его на Евро16. Даже придумали новый формат что бы тот вышел с 3 место из группы.
3 реально значимых трофея Месси со сборной(ЧМ, Копа, Финалиссима)>>>>>купленный евро (в финале которого он даже не играл), лига наций (товарищеский турнир)
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Greatest Of All Time
Ответ Someone from Internet
А что ещё они могли сказать? Выйти против Месси и оказаться изгоем, как Икарди. Ну ладно с Икарди прям не самый удачный пример
С Икарди они играли в сборной, даже тогда когда все говорили что его не вызывают в сборной из-за Месси.
Но они вместе играли ржали и веселились.
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Oleg
Ответ Greatest Of All Time
Я смотрю в последние дни фанатов рюналду стало больше. Где вы так расплодились??? Вы же 🌈.
Боль кооперирует)
Они объединились, после 18.12.2022 они объявили войну Декабрю и просят этот месяц исключить из списка а 2022 год признать несуществующим.
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Leonid73
Ответ Greatest Of All Time
Мартинес красавчик. Он Чемпион мира и пусть празднует как хочет. Да это не красиво но никто не должен ему что либо говорить. Не Месси не Уефа. Это его самый важный титул за всю историю. Такой шанса 1 раз в жизни и вы хотите запрещать ему праздновать как он хочет??? А кто вы все такие что бы запрещать кому либо праздновать как он хочет.
Такое соображение имеет серьезный изъян. Плохо, если вы в упор его не чувствуете. Как только «празднование» затрагивает и оскорбляет других людей и общепринятую общественную мораль, вы не имеете морального права козырять этим. Иначе это «первобытщина»!
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MenOfSoccer
Ответ Melnikov1968
И как же Месси мог этому помешать, если жест длился 5-7 секунд и вряд ли Мартинес с кем-то обсуждал предварительно свои действия? Чеферин несёт полную чушь.
Поведение всей сборной длилось весь мундиаль и Месси не показа примера партенрам, а повел себя также, как остальные недоумки. Но по сей день говорят, что Месси пример для подражания. Вот так работает PR
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Someone from Internet
Ответ Oleg
А что Икарди, почему альтернативные его постоянно упоминают? Он играл в сборной, рядом с Лео, проиграл конкуренцию Агуэро, потом Лаутаро.
перестань называть меня альтернативным, алек!
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Никита Филимонов
Ответ Доминатор3000
Блин,не 18+ же на трансляции. Зачем это детям видеть? Иди в раздевалку и хоть присядь на неё,но когда весь мир смотрит,зачем?
Если бы он там присел на нее - Чеферин бы ему аплодировал
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Sergeev55
дело не в Месси, а в воспитании Мартинеса
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Greatest Of All Time
Я смотрю в последние дни фанатов рюналду стало больше. Где вы так расплодились???
Вы же 🌈.
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VERBLYUD
Ответ Eduard Rastryopin
Как он принизил страны ЮА сказав правду? Если ты не смотрел ЧМ,то я тебе напомню,что в 1/8 было 2 команды из ЮА и 8 команд из Европы.
А сколько стран из ЮА должно было быть в 1/8? 20?
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Oleg
Ответ Someone from Internet
А что ещё они могли сказать? Выйти против Месси и оказаться изгоем, как Икарди. Ну ладно с Икарди прям не самый удачный пример
А что Икарди, почему альтернативные его постоянно упоминают?
Он играл в сборной, рядом с Лео, проиграл конкуренцию Агуэро, потом Лаутаро.
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rembrandao
Опять фигню творит один, а претензии - к Месси
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Василий Питерский
Примитивно😂😂😂😂
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Someone from Internet
Ответ Oleg
Хоспади, все еще есть альтернативные) Тут вся сборная в один голос твердит что он лучший капитан, они за него на войну пойдут, что впринципе и сделали, а альтернативные про какое то течение. Месси может был не против стеба над Мбаппе за его слова про Южную Америку.
А что ещё они могли сказать? Выйти против Месси и оказаться изгоем, как Икарди. Ну ладно с Икарди прям не самый удачный пример
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napoli_14
Ответ Silent Mode
Мартинес показал, что награду можно принимать не только со слезами на глазах и с каменным лицом. Так ещё и повеселил и сделал рейтинги для кого-то
Ага, примерно как фрик-бои или дом2 - тоже рейтинги зашкаливают...)
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Oleg
Ответ Eduard Rastryopin
Как он принизил страны ЮА сказав правду? Если ты не смотрел ЧМ,то я тебе напомню,что в 1/8 было 2 команды из ЮА и 8 команд из Европы.
Чемпион Мира Аргентина, Это ЮА.
Так что идешь 👉🏜
Там иголки острые)
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Доминатор3000
Ответ Silent Mode
Мартинес показал, что награду можно принимать не только со слезами на глазах и с каменным лицом. Так ещё и повеселил и сделал рейтинги для кого-то
Блин,не 18+ же на трансляции.
Зачем это детям видеть?
Иди в раздевалку и хоть присядь на неё,но когда весь мир смотрит,зачем?
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Андрей Богдановский
Чеферин: мартинес как серый волк с пирожком. Месси должен был быть красной шапочкой.
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Melnikov1968
И как же Месси мог этому помешать, если жест длился 5-7 секунд и вряд ли Мартинес с кем-то обсуждал предварительно свои действия? Чеферин несёт полную чушь.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ кто-то
Уже почти 4 месяца прошло
Боль временна
Триумф вечен
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Oleg
Ответ Someone from Internet
Месси не из тех, кто будет кого-то что-то просить. Будет плыть по течению в своём мире наедине с самим собой.
Хоспади, все еще есть альтернативные)
Тут вся сборная в один голос твердит что он лучший капитан, они за него на войну пойдут, что впринципе и сделали, а альтернативные про какое то течение.
Месси может был не против стеба над Мбаппе за его слова про Южную Америку.
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Barca_mania
Месси никому ничего не должен
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Silent Mode
Ответ Антон
Притянуто за уши. Да и никак не оправдывает подобного поведения.
Какого поведения? Что в нем вообще можно оправдывать? Он ведь красавчик
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Greatest Of All Time
Ответ Eduard Rastryopin
Как он принизил страны ЮА сказав правду? Если ты не смотрел ЧМ,то я тебе напомню,что в 1/8 было 2 команды из ЮА и 8 команд из Европы.
Так и я тебе напомню. Из ЮА изначально было на ЧМ всего 4 сборных. Напомни сколько сборные пришли из Европы??)))
10 или 15??
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