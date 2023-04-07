Чеферин о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Отвратительно, примитивно. Месси должен был сказать ему прекратить»

Президент УЕФА назвал празднование Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным

После победы над Францией в финале чемпионата мира-2022 вратарь сборной и « » приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

выразил свое отношение к такому поведению в книге Messiánico о жизни форварда « » , которая была опубликована в Аргентине на этой неделе.

«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение. В конце концов, Месси весь год играет с Мбаппе.

Я не могу понять, почему Мартинес высмеивает Мбаппе, все эти вещи с куклами и тому подобное. Это неспортивное поведение, это было примитивно, и мне это не нравилось.

[Жест с перчаткой] – это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...» – приводятся в книге слова Чеферина.