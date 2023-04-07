Кузнецова о том, что Квитова недовольна допуском россиян на «Уимблдон»: «Теннисисты в политике даже не разбираются. К чему их приплетать?»

Теги Светлана Кузнецова Уимблдон WTA Петра Квитова Теннис

Светлана Кузнецова отреагировала на слова Петры Квитовой о допуске россиян на &laquo;Уимблдон&raquo;

Чешка сказала: «Я очень ценю то, что в прошлом году «Уимблдон» их не пустил».

«Я Петру знаю с юных лет, мы жили одной жизнью, 10 лет делили одни раздевалки в туре. И меня удивило такое заявление непонятно с чего. 

Я понимаю, если бы политики играли. Но ATP и WTA стараются держать спорт вне политики. «Уимблдон» с чего-то принял прошлогодние меры, их в итоге оштрафовали, показав таким образом, что это неправильно. А Петра ни с того ни с сего говорит такое. 

И если уж так говорить, то давайте про все боевые действия – которые происходят практически всю современную эпоху и в разных странах. 

Теннисисты только играют в теннис. Они в политике даже не разбираются – я не разбираюсь, ребята не разбираются. К чему их приплетать? 

Я считаю, что «Уимблдон» в прошлом году допустил ошибку, принял ошибочное решение. Турнир за него наказали, и все это уже осталось в прошлом. 

Понятно, что чехи достаточно сильно настроены против российских людей. Видимо, как и во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия. Но я считаю, что спортсмены не должны быть к этому причастны. Они должны играть в теннис», – написала Кузнецова в блоге на Sports.ru.

Блог Светланы Кузнецовой на Sports.ru

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10 комментариев

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mamapapaya
Светлана, уважение! Все четко и по делу!
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Ксюша Ефимова
Ответ СладкаЯгода
Глава комиссии спортсменов Чехии, поддержавший россиян, подвергся критике в стране за свою позицию и вынужден покинуть свой пост. В известных странах спортсмены находятся между двух огней - отечественных и международных. Приходится делать выбор. О времена о нравы.
А у нас не так?
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Pink Animals
Как говорилось в библейской притче - "зерна от плевел". К русским спортсменам и их бану нужно было подходить сугубо индивидульно и каждый кейс рассматривать отдельно. Нельзя было под одну гребенку всех стричь. Почему, к примеру, Даша Касаткина, Рублев, Медведев, Хачанов, которые открыто заявили что они за мир и как следствие никаких военных действий поддерживать не собираются, должны быть приравнены к таким персонажам как Куляк, Степанова, Большунов, Карякин, Евсеев и "иже с ними"? Эти люди самовольно сделали из себя рупор полит. пропаганды, абсолютно осознанно это сделали, и они не имеют права после этого говорить "спорт вне политики". Министр спорта на встрече со спортсменами не должен говорить "ВВП - капитан нашей спортивной команды, его флаг мы все с вами несем". Вот зачем тут ВВП приплел, спрашивается? Видишься со спортсменами, так говори о спорте, куда полез к "капитану ВВП", в какие дебри ушел? И потом эти же люди заявляют "спорт вне политики". Ну, раз так настаиваете, дорогие, так не делайте его политикой сами, а то двойные стандарты, получается. В любом случае, ни Касаткина, ни Рублев, ни Медведев, ни Хачанов, не должны быть дисциплинарно наказаны МОК, Уимблдоном или другой инстанцией, как был назакан Куляк или Карякин. "Зерна от плевел".
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Борис_Ельцин
Умница! Без этого Рублевского раболепского заискивания. Мужикам бы поучиться у Кузнецовой!
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GLW
охранники концлагерей: "мы в политике вообще ничего не понимаем"
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СладкаЯгода
Глава комиссии спортсменов Чехии, поддержавший россиян, подвергся критике в стране за свою позицию и вынужден покинуть свой пост.
В известных странах спортсмены находятся между двух огней - отечественных и международных. Приходится делать выбор.
О времена о нравы.
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Iuasamotu
Как под копирку с телепропагандой. Пусть Кузя назовёт хоть один военный конфликт, который по трагичности и цинизму схож на тот который стал причиной отстранения российских спортсменов.
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Сергей Фетисов
Деньги во главе угла.Чем слабже соперники.тем больше они заработают.Так во всех видах.биатлоне.лыжах.фигурном катании,футболе,теннис тем более.
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Ewpator
Кузнецова настолько по фактам всё сформулировала, что даже не придраться.
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shickana
И эта делает вид, что ничего не понимает.
Отчего-то мне казалось, что она разумная девушка, но нет - типичная спортсменка.
+9
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