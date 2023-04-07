Кузнецова о том, что Квитова недовольна допуском россиян на «Уимблдон»: «Теннисисты в политике даже не разбираются. К чему их приплетать?»

Светлана Кузнецова отреагировала на слова Петры Квитовой о допуске россиян на «Уимблдон»

Чешка сказала: «Я очень ценю то, что в прошлом году «Уимблдон» их не пустил».

«Я Петру знаю с юных лет, мы жили одной жизнью, 10 лет делили одни раздевалки в туре. И меня удивило такое заявление непонятно с чего.

Я понимаю, если бы политики играли. Но ATP и WTA стараются держать спорт вне политики. «Уимблдон» с чего-то принял прошлогодние меры, их в итоге оштрафовали, показав таким образом, что это неправильно. А Петра ни с того ни с сего говорит такое.

И если уж так говорить, то давайте про все боевые действия – которые происходят практически всю современную эпоху и в разных странах.

Теннисисты только играют в теннис. Они в политике даже не разбираются – я не разбираюсь, ребята не разбираются. К чему их приплетать?

Я считаю, что «Уимблдон» в прошлом году допустил ошибку, принял ошибочное решение. Турнир за него наказали, и все это уже осталось в прошлом.

Понятно, что чехи достаточно сильно настроены против российских людей. Видимо, как и во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия. Но я считаю, что спортсмены не должны быть к этому причастны. Они должны играть в теннис», – написала Кузнецова в блоге на Sports.ru.

Блог Светланы Кузнецовой на Sports.ru