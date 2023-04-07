Винер об условиях допуска россиян: «Если предложат выступать под нейтральным флагом – надо выступать. Мы выступали уже»

Ирина Винер считает, что нужно соглашаться на выступление на ОИ в нейтральном статусе

«Я не верю в то, что спортсмены будут выступать на Олимпийских играх. Знаю, что в фехтовании дали разрешение, тут же Германия отменила соревнования. По боксу тоже полный разлад был.

МОК стремится к тому, чтобы не было ограничений, чтобы гимнастки и остальные спортсмены выступали за себя. Но, думаю, там будут такие условия поставлены, что они не смогут их выполнить. Например, выступление в команде беженцев.

Если предложат выступать под нейтральным флагом – надо выступать. Мы выступали уже. Некоторые считают, что это предательство? «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет».

Спортсмены должны выступать в любом случае. Не допустят – будем выступать на других соревнованиях. Все равно будет у нас все хорошо», – сказала в эфире Первого канала.

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