Винер об условиях допуска россиян: «Если предложат выступать под нейтральным флагом – надо выступать. Мы выступали уже»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер считает, что нужно соглашаться на выступление на ОИ в нейтральном статусе

«Я не верю в то, что спортсмены будут выступать на Олимпийских играх. Знаю, что в фехтовании дали разрешение, тут же Германия отменила соревнования. По боксу тоже полный разлад был.

МОК стремится к тому, чтобы не было ограничений, чтобы гимнастки и остальные спортсмены выступали за себя. Но, думаю, там будут такие условия поставлены, что они не смогут их выполнить. Например, выступление в команде беженцев. 

Если предложат выступать под нейтральным флагом – надо выступать. Мы выступали уже. Некоторые считают, что это предательство? «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет».

Спортсмены должны выступать в любом случае. Не допустят – будем выступать на других соревнованиях. Все равно будет у нас все хорошо», – сказала Винер в эфире Первого канала.

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8 комментариев

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Великий Кукурузо
надо вообще ра дужный флаг сделать вместо трёхцветного😬
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Savarona25
Уже и просто нейтральный статус кажется благом. Лишь бы не спрашивали мнение участников о текущих событиях. А то вдруг найдется немало желающих высказаться от души. И что с ними потом делать?
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grom55
Если бы дело было только во флаге, все бы давно сидели на чемоданах. Гадить же на страну в угоду литовцам и полякам - увольте.
+1
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Антон
4 - принятие
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Артем Котельников
Ответ VictorVallecano
Нужен махач в стиле Мортал Комбат: винер против вяльбе. Ваши ставки?
Вяльбе массой задавит
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Анюточка Колыханова
а разве дело только в нейтральном флаге, мне казалось, там другие условия предлагали?
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Олег Кузнецов
Мы и не сомневаемся, что лично у Винер все будет хорошо.)
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VictorVallecano
Нужен махач в стиле Мортал Комбат: винер против вяльбе. Ваши ставки?
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