Отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»)

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ алкоголь и спорт Хоккей

Отстранение Никиты Гусева от основного состава СКА имеет отношение к употреблению пива

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, Гусев не примет участия в четвертом матче серии с ЦСКА. Он отстранен от основного состава СКА. При этом с игроком остались на связи, сохранив хорошие отношения.

Сообщается, что это связано с определенной зависимостью хоккеиста, которая имеет отношение к употреблению пива. Утверждается, что эта проблема тянется с Олимпиады‑2022 в Пекине. По этой же причине Гусев не играл с 30 января по 16 февраля, когда в СКА его возвращали в физическую форму.

По данным издания, в дальнейшем игрок вернется в состав. В команде ему окажут всяческую помощь и поддержку.

«Мы отказываемся от комментариев по этой ситуации. Это наше внутреннее дело, и идет плей‑офф», – отреагировали на информацию в СКА.

Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены. 

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов. 

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24 комментария

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Колено Кэма Нили
Ответ Mike From Moscow
ну раз это зависимость, имеющая отношение к пиву - это либо вобла, либо гренки, лиьо луковые кольца мне кажется, вобла -опаснее
Хуже всего чипсы конечно, но если он на соленых семках, тогда вообще труба
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Всё знаю
Правильно я понимаю, что Гусев пьёт пиво системно?))))
Тогда не понимаю, почему его отстранили.
Йозе марино любит же систему.
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Александр Василич
Да вранье скорее всего. С Ротенбергом наверное поцапался, тот его и сливает. Типа "алкаш") .СКАшным верить-то))
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Российский пользователь
Какой то бред про пиво,,,,,вот если бы забухал то ладно много людей запойных, егоб уже давно отвезли к врачу и закодировали еслиб захотели,,,,что то тут не так
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Вадим Сидоров
Ротенберг: "Пивасик можно только мне, а моя команда не может пить даже квас, там тоже алкоголь")
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ЧакЧак
пей пиво ! ешь мясо ! ...а плей офф идет ...да кому он нужен !...кстати вяленый гусь к пиву - огонь !
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Mick Nich
сразу вспоминается Анисин
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NoWar
Ответ Tyler Durden
Ну и кто из вас его осудит, господа?
За любовь к пиву можно только похвалить!
+2
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AntOn
Пиво без водки - деньги на ветер
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NoWar
"Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии"-----------------------------------------------Никитос по ходу матча принял пивасика?
+2
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+2
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Колено Кэма Нили
Когда пиво мешало хоккеистам и футболистам? Что то мутят в СКА.
+2
0
+2
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Дмитрий Валерьевич
Дожили ...... уже во время матча баночку Балтики выпить нельзя что-ли хоккеисту!?
+3
-1
+2
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Евгений Соболев
Раньше причиной был "номер-1"...а теперь вот до пива скатились..
+3
0
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Tyler Durden
Ну и кто из вас его осудит, господа?
+3
0
+3
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Андрей Рядькин
Ответ Mike From Moscow
ну раз это зависимость, имеющая отношение к пиву - это либо вобла, либо гренки, лиьо луковые кольца мне кажется, вобла -опаснее
нет вобле!
+17
-1
+16
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Валентина Николаевна
По ходу Вротен решил слить парня капитально...
+3
0
+3
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Streetbor
Зря они так с Гусевым. Сейчас начнется сезон корюшки в Питере, под пиво самое то. Раз не занят хоккеем ))
+7
0
+7
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Михаил Качалов
Системнику нужно что то придумывать Гусев попал в опалу
+4
0
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Заборостроитель
Что это за источник в газматчевской семье?
+1
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AminO2
Хоккей смотрит под пиво неконтролируемо?
+5
0
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белая простыня олимпиады
пивной алкаш что-ли? это поэтому он в НХЛ заиграть не смог? типа после пива голова кружится, охота писать, а с полным мочевым пузырем быстро бегать не получаеться?! если так, то лечиться надо ему))
+1
-1
0
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Mike From Moscow
ну раз это зависимость, имеющая отношение к пиву - это либо вобла, либо гренки, лиьо луковые кольца
мне кажется, вобла -опаснее
+37
-1
+36
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Олег
Гусев оказывается ПИВЕЦ...🤣
+9
0
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ГЕНПЛАН
Система с козырей зашла))
+10
0
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