Отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»)

Отстранение Никиты Гусева от основного состава СКА имеет отношение к употреблению пива

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, Гусев не примет участия в четвертом матче серии с ЦСКА. Он отстранен от основного состава СКА. При этом с игроком остались на связи, сохранив хорошие отношения.

Сообщается, что это связано с определенной зависимостью хоккеиста, которая имеет отношение к употреблению пива. Утверждается, что эта проблема тянется с Олимпиады‑2022 в Пекине. По этой же причине Гусев не играл с 30 января по 16 февраля, когда в СКА его возвращали в физическую форму.

По данным издания, в дальнейшем игрок вернется в состав. В команде ему окажут всяческую помощь и поддержку.

«Мы отказываемся от комментариев по этой ситуации. Это наше внутреннее дело, и идет плей‑офф», – отреагировали на информацию в СКА.

Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.

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