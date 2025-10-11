Гаврилов об Иране: «Команда туристов, так люди в футбол не играют. Как они на ЧМ вышли? Кого обыгрывали? Люди приехали отдохнуть, погулять и посмотреть город»

Юрий Гаврилов критично отозвался о сборной Ирана.

Сборная России в пятницу в Волгограде обыграла Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Если бы наша сборная участвовала в турнирах, то побольше бы ей таких команд в соперниках... Это же команда туристов, которым ничего не надо!

Как они вышли на чемпионат мира? Кого они там обыгрывали? Может быть, у них будет боевой состав, когда они поедут на чемпионат мира – время‑то есть подготовиться. Уверен, что состав будет другой. А сейчас они приехали в Россию, потому что нечасто тут бывают, многие из них никогда не были в наших городах – неизвестно, когда еще попадут в Волгоград. Люди приехали отдохнуть, погулять и посмотреть город.

Как вчера играл Иран – так люди в футбол не играют. У нас говорили, что они приехали для подготовки к чемпионату мира. Но так люди не готовятся к чемпионату мира! Мы вынуждены играть с теми, кто соглашается. И уже хорошо, что есть товарищеские игры. Можно проверить молодежь и так далее. Многих проверяют.

Однако нельзя играть так, как Иран – никакой организации в игре. Если разбирать игру Ирана, то целый месяц можно потратить. Там столько ошибок! Такое недопустимо на уровне сборных. У них в игре полнейшая анархия. Никто никого не прикрывает даже, все бегают где попало. Вчера с Ираном можно было делать все что угодно», – сказал экс-футболист «Спартака » и сборной СССР.