Зорин может покинуть «Спартак» зимой. Хавбека не устраивает количество игрового времени
Даниил Зорин может покинуть «Спартак» зимой.
По данным Metaratings.ru, 21-летнего полузащитника не устраивает количество игрового времени в клубе, зимой он может рассмотреть вариант ухода.
Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, но в случае хорошего предложения, которое устроит и «Спартак», и игрока, возможен полноценный трансфер.
В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» два матча в Мир РПЛ без результативных действий, а также четыре встречи Фонбет Кубка России, отметившись одним голом и двумя ассистами.
