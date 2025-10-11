Зорин может покинуть «Спартак» зимой. Хавбека не устраивает количество игрового времени

Даниил Зорин может покинуть «Спартак» зимой.

По данным Metaratings.ru, 21-летнего полузащитника не устраивает количество игрового времени в клубе, зимой он может рассмотреть вариант ухода.

Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, но в случае хорошего предложения, которое устроит и «Спартак», и игрока, возможен полноценный трансфер.

В этом сезоне Зорин провел за «Спартак » два матча в Мир РПЛ без результативных действий, а также четыре встречи Фонбет Кубка России, отметившись одним голом и двумя ассистами.