  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зорин может покинуть «Спартак» зимой. Хавбека не устраивает количество игрового времени
20

Зорин может покинуть «Спартак» зимой. Хавбека не устраивает количество игрового времени

Даниил Зорин может покинуть «Спартак» зимой.

По данным Metaratings.ru, 21-летнего полузащитника не устраивает количество игрового времени в клубе, зимой он может рассмотреть вариант ухода.

Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, но в случае хорошего предложения, которое устроит и «Спартак», и игрока, возможен полноценный трансфер.

В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» два матча в Мир РПЛ без результативных действий, а также четыре встречи Фонбет Кубка России, отметившись одним голом и двумя ассистами.

Как вам дерби?23243 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoДаниил Зорин
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков о книгах: «Не многое меня цепляет, из последнего назвал бы «Скорбь Сатаны». Многие футболисты моего поколения ни разу не держали книгу в руках? Это не так»
418 сентября, 15:27
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
126 сентября, 14:07
Дмитриев, Козлов, Раков, Столбов, Салтыков, Абдулкадыров, Рожков, Окишор – в составе России U21 на матчи с Саудовской Аравией U23 в сентябре
629 августа, 15:11
«Спартак» разгромил «Пари НН» – 4:0. Самошников забил в дебютном матче за красно-белых
10826 августа, 19:42
Главные новости
Экс-тренер «Монако» Клеман отказал «Спартаку» (Барт Лаге)
18 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
2014 минут назад
Сарри поддержал Рабьо: «Деньгами нельзя оправдать все. Ответ босса Серии А плохой – он бы не получил никаких денег, если бы Адриен не играл три раза в неделю, лиги не было бы»
436 минут назад
Азар, Салах, Анри, Дрогба, Канте, Терри и Скоулз вошли в сборную АПЛ от Оби Микела
638 минут назад
Альварес включил Месси, Марадону, Ди Стефано, Роналдо и Роналду в топ-5 игроков в истории. Лионель – лучший по версии Хулиана
23сегодня, 10:06
Начинал в Кизилюрте, сейчас тащит топ–клуб. Карьеру какого футболиста сборной России мы загадали?
сегодня, 10:00Тесты и игры
«Интер Майами» интересен Неймар. Бразилец играл с Месси и Суаресом в «Барсе» (Daily Mail)
13сегодня, 09:52
«Аль-Ахли» готов заплатить «Реалу» 300 млн фунтов за Винисиуса (indykaila News)
91сегодня, 09:30
Генсек РФС о запрете легионеров в Кубке: «Знаю, кто это предложил. Они не очень разбираются в футболе»
36сегодня, 09:29
Руководство «Спартака» предпочитает Ивича, Кахигао – за экс-тренера «Алавеса» Гарсию (Иван Карпов)
64сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Джибриль Сиссе – Вальбуэна о шантаже интимным видео: «Не жалеешь, что годами втягивал меня в это дерьмо? Я не забыл»
15 минут назад
Мелехин об ударе шипами по голове: «Все обошлось хорошо, повезло. Думаю, смогу еще против Боливии сыграть»
118 минут назад
Гаврилов об Иране: «Команда туристов, так люди в футбол не играют. Как они на ЧМ вышли? Кого обыгрывали? Люди приехали отдохнуть, погулять и посмотреть город»
851 минуту назад
Анатолий Давыдов стал заслуженным тренером России. «Зенит» поздравил его с присвоением звания
2сегодня, 09:58
Гильермо Абаскаль: «Российский чемпионат сильнее. У вас выше темп. В Мексике темп игры намного ниже»
12сегодня, 08:28
Семин о прощальном матче Глушакова: «Денис – большая история нашего футбола. Он заслуживает уважения»
6сегодня, 07:55
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
3сегодня, 07:40
Кисляк о том, наденет ли красно-белую футболку: «Почему нет? Мне нравится «Монако»
13сегодня, 07:27
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09
Товарищеский матч. Колумбия сыграет с Мексикой в США
1сегодня, 06:41