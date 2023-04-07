Правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны. Это предполагает участие в соревнованиях любого уровня

Теги Политика Михаил Мишустин Легкая атлетика

Михаил Мишустин рассказал об интеграции новых регионов России в систему спорта страны

«Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи.

Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания», – заявил премьер-министр РФ.

Он отметил, что спортсмены из новых регионов также смогут участвовать в соревнованиях любого уровня, индивидуально или в составе сборных страны.

«И получать все положенные выплаты, преференции, в том числе и для победителей, для призеров. А тем, кто имеет значок ГТО, будут зачитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы», – добавил Мишустин.

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37 комментариев

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Viks
А там бомбы уже не падают?
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brig_Mercury
Только появились перспективы хоть какого-то допопуска к международным соревнованиям... после таких решений можно рассчитывать только на бан.
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dake
Страна клоун
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Shadow1882
Ответ Влад Путман
Ну это уже скоро станет неактуальным. Намечается большой "жест доброй воли".
Что, и одесский Черноморец тоже?
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ДМ-1чемпион
Ответ Виталий ВВАЙ
В Бахмуте уже давно идет чемпионат мира по стрельбе по бегущих зеках ))
А ХА ХА Это точно. Весь "азов" там заземлили!
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Значит, прошел инсайд, что ни в какие международные соревнования наш спорт возвращать не собираются. Разве что кроме олимпийских соревнований. Там еще есть надежда под нейтральным флагом.
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Заборостроитель
Региональные федерации здесь...
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Pol Belov
а если ВСУ (не дай бог) вернет обратно эти "земли" они тоже будут иметь право на вот это всё, что там перечисленно?
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Nikolay Alser
Клоуны 😂
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El_Gatto
Давно пора 💪🏼🇷🇺
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goshforever
Ответ Dinamik1
Значит была отмашка что нам ни чего не светит.
Уже даже слепой и глухой догадался бы за год))
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goshforever
Ответ saric
Боже, когда уже закончится этот сюр и люди начнут жить по настоящему....
Сюр закончился, 30 лет "конца истории" в 2022 году закончились. Зажили люди бурно и по-настоящему, без масок.
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Влад Путман
Ну это уже скоро станет неактуальным. Намечается большой "жест доброй воли".
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Анахайм Анахайм
Давно пора
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Fat Boy
А старые регионы когда начнут интегрировать?
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Dinamik1
Значит была отмашка что нам ни чего не светит.
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DMBS
На возвращение в мировой спорт не в нейтральном статусе даже надежд не остается
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SantexnikShow
Ответ Виталий ВВАЙ
В Бахмуте уже давно идет чемпионат мира по стрельбе по бегущих зеках ))
И Россия на удивление (или нет), там пока что идет на золотую медаль)))
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Atsuktuvas
А катки будем строить?
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saric
Боже, когда уже закончится этот сюр и люди начнут жить по настоящему....
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Slavnov
давно пора
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Виталий ВВАЙ
В Бахмуте уже давно идет чемпионат мира по стрельбе по бегущих зеках ))
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Shadow1882
Вот будет смешно, если команда из Крыма вынесет в Кубке медиаклуб какой-нибудь
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molot p
Ответ Барсик Юрана
Про Херсон уже все забыли да и херсним
именно, про то, что когда то были в харьковской, сумской и под киевом вообще видимо во сне всем приснилось
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Ярик01
РФС что отбрякивается от включения крымской федерации уже 9 лет, чтобы не выкинули из ФИФА: "вы совсем ку-ку"? )
+10
-3
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