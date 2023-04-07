Правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны. Это предполагает участие в соревнованиях любого уровня

Михаил Мишустин рассказал об интеграции новых регионов России в систему спорта страны

«Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи.

Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания», – заявил премьер-министр РФ.

Он отметил, что спортсмены из новых регионов также смогут участвовать в соревнованиях любого уровня, индивидуально или в составе сборных страны.

«И получать все положенные выплаты, преференции, в том числе и для победителей, для призеров. А тем, кто имеет значок ГТО, будут зачитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы», – добавил Мишустин.