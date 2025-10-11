Альварес включил Месси, Марадону, Ди Стефано, Роналдо и Роналду в топ-5 игроков в истории. Лионель – лучший по версии Хулиана

Хулиан Альварес включил Месси и Роналду в топ-5 лучших игроков в истории.

Нападающий «Атлетико » и сборной Аргентины в разговоре со стримером Ибаем Льяносом выбрал пять лучших футболистов в истории, расставив их по местам.

На первое место Альварес поставил своего соотечественника Лионеля Месси . В тройку также вошли аргентинцы – Диего Марадона и Альфредо Ди Стефано .

Замкнули топ-5 лучших игроков в истории по версии Хулиана бразилец Роналдо и португалец Криштиану Роналду .

