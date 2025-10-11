Альварес включил Месси, Марадону, Ди Стефано, Роналдо и Роналду в топ-5 игроков в истории. Лионель – лучший по версии Хулиана
Хулиан Альварес включил Месси и Роналду в топ-5 лучших игроков в истории.
Нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины в разговоре со стримером Ибаем Льяносом выбрал пять лучших футболистов в истории, расставив их по местам.
На первое место Альварес поставил своего соотечественника Лионеля Месси. В тройку также вошли аргентинцы – Диего Марадона и Альфредо Ди Стефано.
Замкнули топ-5 лучших игроков в истории по версии Хулиана бразилец Роналдо и португалец Криштиану Роналду.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Infobae
