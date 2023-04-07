Чарлстон (WTA). 1/4 финала. Калинская играет с Жабер, Касаткина встретится с Киз, Александрова – с Бенчич
Анна Калинская играет с Онс Жабер в 1/4 финала в Чарлстоне
Дарья Касаткина поборется с Мэдисон Киз, Екатерина Александрова – с Белиндой Бенчич.
Сетка турнира здесь.
Credit One Charleston Open
Чарлстон, США
3 – 9 апреля 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.10
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.30
- Дата проведения
- 7 апреля, 23.00
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00
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