Чарлстон (WTA). 1/4 финала. Калинская играет с Жабер, Касаткина встретится с Киз, Александрова – с Бенчич

Анна Калинская играет с Онс Жабер в 1/4 финала в Чарлстоне

Дарья Касаткина поборется с Мэдисон Киз, Екатерина Александрова – с Белиндой Бенчич.

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

3 – 9 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал