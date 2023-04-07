Чарлстон (WTA). 1/4 финала. Калинская играет с Жабер, Касаткина встретится с Киз, Александрова – с Бенчич

Теги результаты WTA Credit One Charleston Open Теннис

Анна Калинская играет с Онс Жабер в 1/4 финала в Чарлстоне

Дарья Касаткина поборется с Мэдисон Киз, Екатерина Александрова – с Белиндой Бенчич.

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

3 – 9 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Анна Калинская (Россия) Онс Жабер (Тунис)
0:6|0:1
Дата проведения
7 апреля, 20.10
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
7 апреля, 21.30
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
7 апреля, 23.00
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Паула Бадоса (Испания)
Дата проведения
8 апреля, 02.00
Онлайн матча

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9 комментариев

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billy_pilgrim
Снимется?
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Dym86
Калинская мед таймаут, натёрда ногу, классика. С Жабер ей тяжело, неудобная. Калинская любит сыграть за счёт силы соперниц, против прямолинейных за счёт ума и разнообразия играет. А тут Жабер которая сама рвёт ритм - кидает укоротки, играет у сетки и тд
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billy_pilgrim
Там еще и ногу натерло, судя по всему.
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Николай Володин
Ну быстрее домой в Москву поедет тусить,обидно за нее....
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billy_pilgrim
Ну хотя бы с юмором у Калинской все неплохо...умеет посмеяться над ситуацией.)
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Николай Володин
Это какой-то ужас......
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Dikki Shelton
Удачи Бенчич и Бадосе ☺
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Ононаоно
Пока сливает без шансов
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Николай Володин
Ане,нашей королеве красоты,удачи!!!!!!!
+3
-1
+2
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