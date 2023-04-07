Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг-пробы («СЭ»)

Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг-пробы

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у всех семи игроков, которые сдавали допинг-тест во время плей-офф, выявлены положительные пробы.

По данным издания, в пробах обнаружен мельдоний.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы « » в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).

Во втором раунде Кубка Харламова «Толпар» уступил «Омским Ястребам» (1-3).