Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг-пробы («СЭ»)

Теги Салават Юлаев допинг МХЛ Толпар Спорт-Экспресс Хоккей

Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг-пробы

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у всех семи игроков, которые сдавали допинг-тест во время плей-офф, выявлены положительные пробы.

По данным издания, в пробах обнаружен мельдоний.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).

Во втором раунде Кубка Харламова «Толпар» уступил «Омским Ястребам» (1-3).

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chubakka
Ответ ДудьСдулся
Семь--это значит их там доктор целенаправленно кормил мельдонием. Попались семь.
семь из семи, остальным возможно еще повезло что у них пробы не брали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chubakka
Ответ Сергей Кот
какой кошмар!! мельдоний, это же страшная вещь, почти на уровне плацебо
кошмар - это делать вид, что мельдоний не внесён в список как допинг и калечить карьеры молодым.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vatto
замнут дело...скажут как обычно провокация байдена...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
какой кошмар!! мельдоний, это же страшная вещь, почти на уровне плацебо
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barhydarov
Это на сколько надо быть тупым? Чтобы употреблять мельдоний, который уже несколько лет внесен в список запрещенных препаратов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Салават тоже употребляют допинг
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Исключайте клуб из чемпионата по жизненно и штраф
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
И кто они? Огласите весь список пожалуйста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Семь--это значит их там доктор целенаправленно кормил мельдонием.
Попались семь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
У Крушельницкого забыли консультацию взять...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий