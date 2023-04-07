Джикия, Соболев и Магкеев оплатят лечение мальчика, пострадавшего при обстреле в Донецке

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Георгий Джикия Политика Матч ТВ Александр Соболев Станислав Магкеев Благотворительность Елена Болотова Футбол

Футболисты «Спартака» и «Локомотива» помогут мальчику, пострадавшему в Донецке

Елена Болотова, пиар-агент Георгия ДжикииАлександра Соболева и Станислава Магкеева, сообщила, что ее клиенты оплатят ребенку лечение.

«Лечу в Донецк. Приоритет – ребенок, который попал под обстрел. Ему 9 лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал.

Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмем на себя все расходы.

Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займемся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией.

Папа у него погиб, мама осталась одна. Задача – спасти малыша», – сказала Болотова.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Norov
Число жертв войны на порядки превышает число зажиточных игрателей ногами в мяч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Carver
Разумеется, ты же не поймёшь, что твой комментарий звучит оскорбительно?
В чем конкретно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тихонов
А вот хоккеист Ваня Ткаченко помогал больным детям и никому ничего не говорил! Узнали только после его смерти. Царство тебе небесное добрый человек!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DVS1
Парни футболисты, молодцы! Да пиар имеет место быть, но это "их" же оружием. А в данном случае, самое главное дело, что пацану реально помогут! И на евролицемерие это вряд-ли похоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Super Bock
И Европа не осудит обстрелы гражданских, и Зинченко не заплачет...
там до агрессии никого и не убивали )
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Ответ Игорь Новиков
Красавцы. Дети, откуда бы они ни были, - это святое.
Разумеется, ты же не поймёшь, что твой комментарий звучит оскорбительно?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Охрана и безопасность
Братьям Кержаковым постучите по тыквам, пожалуйста, кто с ним общается! И маме их!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
слава вам пацаны
Влад Путман что с лицом?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Охрана и безопасность
Спасибо, ребята!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic6
Агдеонибыливосимьлет ?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Vasnechov
Бедный Донецк, стоит Д.ушилину уехать в Москву на встречу с Вадим Вадимычом, или просто Вадим Вадимычу принять какое-то судьбоностное решение, за некоторое время до этого украинские ноцыонолисты и фошызды начинают его обстреливать активно, с мертвыми детьми. Астрологи предсказывают, что на следующей недели обстрелы на следующей неделе усилятся, так как скоро пасха, в деле вступят украинские сотонизды.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Bock
И Европа не осудит обстрелы гражданских, и Зинченко не заплачет...
+21
-14
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
frol92
Ответ DVS1
Что позорного? Да то, что позицию свою он в итоге так и не высказал, плавал как определенная субстанция в проруби и как бы что-то хотел сказать - и нашим и вашим, "а я хороший, страшно". Лучше уж тогда молчать, чем давать такое интервью и вот так вращаться. Говоришь - говори, нет - нет. Тем более тут, в России, даже можно говорить, это в Европе за слова против повесточки банят, а у нас все как раз демократично, тонны вякающих тварей, даже не сидят
А то, что у него могли в России остаться родственники и они если он более бы все открыто высказал оказались в опасности, об этом вы не подумали?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Пиар-агент у футболистов. Так себе пиар акция. Игнашевич, Акинфеев и Березуцкие несколько лет помогали инвалидам, детдомам и детским больницам и то СМИ узнали об этом совершенно случайно. Помощь не афишируют. Потому что если ты помогаешь крича об этом из каждого утюга, это уже чистый пиар.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Разумеется мерзко, это любому адекватному человеку понятно. Но сейчас местные благодеятели тебе расскажут, что сначала пойти войной это нормально, а потом скинуться на протез это вдвойне похвально 🤣 логика глубинного народа, она такая, отсюда ею и управляют особо тоже недалёкие, а потом: «Денег нет, но вы держитесь»
+11
-15
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DVS1
Ответ frol92
А что позорного сделал Кержаков? Или открыто высказать свою позицию, которая отличается от вашей это позор? Совсем мозги промыты. Боже мой, куда мы катимся...
Что позорного? Да то, что позицию свою он в итоге так и не высказал, плавал как определенная субстанция в проруби и как бы что-то хотел сказать - и нашим и вашим, "а я хороший, страшно".
Лучше уж тогда молчать, чем давать такое интервью и вот так вращаться. Говоришь - говори, нет - нет. Тем более тут, в России, даже можно говорить, это в Европе за слова против повесточки банят, а у нас все как раз демократично, тонны вякающих тварей, даже не сидят
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost Sock
а что у государства медицина в отпуске ?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Красавцы. Дети, откуда бы они ни были, - это святое.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Дубовицкий
"Пиар агент" делает свою работу. А слабо не для пиара что-то делать?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
frol92
Ответ Exciter
Причем тут мозги промыты? И кому интересна его позиция? Пацанам, которые в зоне СВО? Людям, которые живут и работают в своей стране?
Ну вот я живу и работаю в своей стране и мне его позиция понятна и интересна. Или должно быть только одно мнение, которое льётся из телевизора?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Topordo
Это ты что ли адекватный, 🤡? Ребята молодцы, а мальчику и его маме не важно, ради пиара это или нет.
Великие ребята или великая страна ?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ frol92
Чем растоптала? Тем, что спасёт жизнь ребёнку? Власть имущие много чего наворотили, но говорить, что помощь раненому ребёнку плохой пиар, это я не знаю что должно быть в голове.
Ограниченный это про тебя друг. Прям точное описание, лучше не найдёшь.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ответ frol92
А что позорного сделал Кержаков? Или открыто высказать свою позицию, которая отличается от вашей это позор? Совсем мозги промыты. Боже мой, куда мы катимся...
Причем тут мозги промыты? И кому интересна его позиция? Пацанам, которые в зоне СВО? Людям, которые живут и работают в своей стране?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий