Джикия, Соболев и Магкеев оплатят лечение мальчика, пострадавшего при обстреле в Донецке

Футболисты «Спартака» и «Локомотива» помогут мальчику, пострадавшему в Донецке

, пиар-агент , и , сообщила, что ее клиенты оплатят ребенку лечение.

«Лечу в Донецк. Приоритет – ребенок, который попал под обстрел. Ему 9 лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал.

Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмем на себя все расходы.

Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займемся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией.

Папа у него погиб, мама осталась одна. Задача – спасти малыша», – сказала Болотова.