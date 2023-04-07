Джикия, Соболев и Магкеев оплатят лечение мальчика, пострадавшего при обстреле в Донецке
Футболисты «Спартака» и «Локомотива» помогут мальчику, пострадавшему в Донецке
Елена Болотова, пиар-агент Георгия Джикии, Александра Соболева и Станислава Магкеева, сообщила, что ее клиенты оплатят ребенку лечение.
«Лечу в Донецк. Приоритет – ребенок, который попал под обстрел. Ему 9 лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал.
Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмем на себя все расходы.
Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займемся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией.
Папа у него погиб, мама осталась одна. Задача – спасти малыша», – сказала Болотова.
Влад Путман что с лицом?
Лучше уж тогда молчать, чем давать такое интервью и вот так вращаться. Говоришь - говори, нет - нет. Тем более тут, в России, даже можно говорить, это в Европе за слова против повесточки банят, а у нас все как раз демократично, тонны вякающих тварей, даже не сидят