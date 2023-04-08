«Бернли» Компани досрочно вышел в АПЛ

«Бернли» досрочно вернулся в АПЛ спустя год после вылета в Чемпионшип

Это случилось благодаря победе над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре Чемпионшипа.

« », которым руководит , набрал 87 очков и гарантировал себе место в на следующий сезон.

Команда лидирует с отрывом в 11 очков.