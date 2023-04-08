«Бернли» Компани досрочно вышел в АПЛ
«Бернли» досрочно вернулся в АПЛ спустя год после вылета в Чемпионшип
Это случилось благодаря победе над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре Чемпионшипа.
«Бернли», которым руководит Венсан Компани, набрал 87 очков и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.
Команда лидирует с отрывом в 11 очков.
Но Вы правы - молодец , чего стоит только сегодняшняя победа в упорной борьбе с хорошей командой на чужом поле !
P.S. Теперь ждём Шеффилд !
Вот работа Каррика в Боро действительно крутое зрелище: взял клуб из подвала чемпионата и залез с ним в топ 4 по ходу сезона, выстроив один из самых зрелищных футболов в лиге. Да и сегодня хоть и проиграли, но были ничуть не хуже Бернли.