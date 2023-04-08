«Бернли» Компани досрочно вышел в АПЛ

Теги Венсан Компани премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Футбол

«Бернли» досрочно вернулся в АПЛ спустя год после вылета в Чемпионшип

Это случилось благодаря победе над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре Чемпионшипа.

«Бернли», которым руководит Венсан Компани, набрал 87 очков и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Команда лидирует с отрывом в 11 очков.

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26 комментариев

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AF007
Ответ SWAGG
самому Пепсу новых подвезите, со старыми он уже 11й год в ЛЧ позорится)
Ну так дурак потому что. Занял бы 8 место в чемпионате, как твой жозик, и пошел щемить болгарские дримтим в более престижных еврокубках. А то всё ЛЧ свою пытается в третий раз взять
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brig_Mercury
Ещё один лысый шарлатан в АПЛ? Не тесно им там будет.
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Recreated
Да там и Шеффилд Юнайтед тоже считай вышел!
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Maxim Naumov
Не удивлюсь, если лет через 10 всю пол-лиги будут возглавлять бывшие игроки сити и ассистенты пепа
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jonnysilverhand01
Елагин сегодня пьёт !
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Гильяно
Растет сильный тренер, это не Джерард и Лэмпард.
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Tsamourlidis_mufc
О, гарантированные 6 очков подъехали к следующему сезону
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Josef Steiner
Смотрел эту игру. Мидлсбро нынче тренирует Кэррик, было прикольно увидеть миниатюрное манчестерское дерби - Кэррик vs Компани)
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А.В.Бубнов
Через год: «Бернли» кампани досрочно вылетел из АПЛ
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OldRedWhite
Ответ Угараю_с_вас
Красава) рад за Компани🤙
Состав , конечно , топовый !
Но Вы правы - молодец , чего стоит только сегодняшняя победа в упорной борьбе с хорошей командой на чужом поле !
P.S. Теперь ждём Шеффилд !
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aya
Елагин торжествует!
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Loginov
Молодец, в Чемпионшипе Бёррли, в АПЛ почти Арсенал завоёвывают золото, ну чё скажешь, работа Пепа)
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Super Objectively
Ответ Фарид Харисов
Думаю что Гвардиоле пора уже в качестве эксперимента назначить ассистентом померанского шпица, чтобы посмотреть, станет ли он через 5 лет тренером европейского уровня)
шпиц точно станет ))))епт, они ж такие милашные ))как можно не выполнять их указания )))
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SWAGG
Ответ AF007
На конспектах Пепа короче любой станет топ-тренером
самому Пепсу новых подвезите, со старыми он уже 11й год в ЛЧ позорится)
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ARIGAMI ARIGAMI
Совсем недавно ведь Лестеру пушку в девятку положил :)
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Фарид Харисов
Думаю что Гвардиоле пора уже в качестве эксперимента назначить ассистентом померанского шпица, чтобы посмотреть, станет ли он через 5 лет тренером европейского уровня)
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QWertY
Новые лифтеры. Стал чемпионом Шипа с клубом уровня АПЛ, который вылетел из высшего дивизиона только в последнем туре. Тот же Норвич Вагнера всех там возил, а в АПЛ отгребал.
Вот работа Каррика в Боро действительно крутое зрелище: взял клуб из подвала чемпионата и залез с ним в топ 4 по ходу сезона, выстроив один из самых зрелищных футболов в лиге. Да и сегодня хоть и проиграли, но были ничуть не хуже Бернли.
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Kipriot
А он хорош!
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malama47
у Пепа уже свои выпускники-тренры.
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Владимир Владимирович
Яя Туре: нужно больше давать шансов темнокожим тренерам
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Владимир Владимирович
Не знаю какой футбол у Компани, но наверняка один из главных потенциальных сменщиков Пепа. Выйти досрочно в АПЛ из чемпиншипа говорит о многом
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Артур Ганненко
Ого, а как они так рано сумели 40 туров сыграть😳
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#SharkTeam
Топарь
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AF007
На конспектах Пепа короче любой станет топ-тренером
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Барыга блинами
Компани - трудяга! Хочется чтоб у него все получилось! Даже если обновленный «Бернли» вдруг не потянет уровень АПЛ, то Венсан все равно пойдет на повышение и останется в Премьер-лиге. Ну а в Лигу 1 или Бундеслигу еще успеет
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