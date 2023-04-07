Романа Костомарова готовят к протезированию. Он пробудет в отделении реанимации еще минимум 2-3 месяца (ТАСС)

Романа Костомарова готовят к протезированию, он пробудет в реанимации минимум 2-3 месяца

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца 2-3, но это не значит, что ситуация критическая.

Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – заявил источник ТАСС.

Источник издания «Р-Спорт» также отмечает, что состояние фигуриста улучшается.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.

Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – сообщил источник «Р-Спорт».

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе фигурист попал в реанимацию с пневмонией, а позже перенес частичную ампутацию конечностей.