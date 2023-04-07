Романа Костомарова готовят к протезированию. Он пробудет в отделении реанимации еще минимум 2-3 месяца (ТАСС)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Романа Костомарова готовят к протезированию, он пробудет в реанимации минимум 2-3 месяца

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца 2-3, но это не значит, что ситуация критическая.

Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – заявил источник ТАСС.

Источник издания «Р-Спорт» также отмечает, что состояние фигуриста улучшается.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.

Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – сообщил источник «Р-Спорт».

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе фигурист попал в реанимацию с пневмонией, а позже перенес частичную ампутацию конечностей.

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13 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
здоровья и скорейшего выздоровления
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milan_lia
Ответ Ирина Чернявская
Конечно, столько инвалидов после СВО
спасибо Пу за это! Патриоты должны радоваться
+7
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Ирина Чернявская
Ответ sled
Хоть какая-то отрасль у нас на подъеме. Гойда! 10:20, 31 марта 2023 "Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
Конечно, столько инвалидов после СВО
+12
-1
+11
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titon23
желаем ему скорейшего восстановления и надеемся на его быстрое возвращение в нормальную жизнь
+2
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Happy_Kleo
Пусть у Романа все потихоньку наладится. Сил ему и его семье!
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sled
Хоть какая-то отрасль у нас на подъеме. Гойда!
10:20, 31 марта 2023
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
+7
-5
+2
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Дружба11
Слава Богу!!!Какое Счастье.что Роман в сознании и выжил,да трудно,целый новый путь впереди,но жив для семьи,близких,друзей....
Время для Спасибо!
Татьяне Навка-Вы Умница -это меньшее,что надо,можно и нужно говорить настоящему Другу Романа,который в общем то и вытащил, обеспечив организацию врачебной помощи и надзора за Романом. Время все проявляет,сначала помогла Татьяна -Насте Заворотнюк и Петру, потом своему Другу Роману.О многом говорит о Человеке-вот такая оказывается Татьяна.
Врачам-низкий поклон,все-таки вытащившим с того света, пусть спасут еще многих людей врачи этой клиники,пусть будет больше спасенных.
Если Авер и правда помогает деньгами-пусть поможет,спасибо ему. (да,я жестко наезжал от протеста,но если помощь идет это очень значимо)
Оксане Домниной--жене, которая все это время была рядом в жесточайших морально-стрессовых условиях, как на качелях....
Охраняй Романа и Всех Этих людей видимых нам и которых мы не знаем кто помогает-Вселенная.
+2
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-6
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Russ Ivan
Жизнь человека кардинально изменилась всего за три месяца... Здоровья Роману, сил близким!
+14
-3
+11
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Fast3R
Ответ Rad0
И чё теперь, ему не лечиться?
да я не про это, я про то, что не бережём себя
+4
0
+4
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Natalia Bagaeva
Хорошая весть! Скорейшего восстановления, Роман! Сил справиться и адаптироваться к новым реалиям!
+17
-2
+15
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Rad0
Ответ Fast3R
А сколько таких мужиков по всей России, которые от переработок загнулись...
И чё теперь, ему не лечиться?
+15
-4
+11
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& Co1366
Вот это хорошая новость. Крепкого 🌲 здоровья Роману🚩
+28
-2
+26
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Fast3R
А сколько таких мужиков по всей России, которые от переработок загнулись...
+5
-4
+1
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