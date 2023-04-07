Романа Костомарова готовят к протезированию. Он пробудет в отделении реанимации еще минимум 2-3 месяца (ТАСС)
Романа Костомарова готовят к протезированию, он пробудет в реанимации минимум 2-3 месяца
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца 2-3, но это не значит, что ситуация критическая.
Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – заявил источник ТАСС.
Источник издания «Р-Спорт» также отмечает, что состояние фигуриста улучшается.
«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.
Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – сообщил источник «Р-Спорт».
Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе фигурист попал в реанимацию с пневмонией, а позже перенес частичную ампутацию конечностей.
10:20, 31 марта 2023
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
Время для Спасибо!
Татьяне Навка-Вы Умница -это меньшее,что надо,можно и нужно говорить настоящему Другу Романа,который в общем то и вытащил, обеспечив организацию врачебной помощи и надзора за Романом. Время все проявляет,сначала помогла Татьяна -Насте Заворотнюк и Петру, потом своему Другу Роману.О многом говорит о Человеке-вот такая оказывается Татьяна.
Врачам-низкий поклон,все-таки вытащившим с того света, пусть спасут еще многих людей врачи этой клиники,пусть будет больше спасенных.
Если Авер и правда помогает деньгами-пусть поможет,спасибо ему. (да,я жестко наезжал от протеста,но если помощь идет это очень значимо)
Оксане Домниной--жене, которая все это время была рядом в жесточайших морально-стрессовых условиях, как на качелях....
Охраняй Романа и Всех Этих людей видимых нам и которых мы не знаем кто помогает-Вселенная.