Анатолий Давыдов стал заслуженным тренером России. «Зенит» поздравил его с присвоением звания
«Зенит» и академия клуба поздравили Анатолия Давыдова с новым званием.
Приказ о присвоении бывшему главному тренеру «Зенита» звания «Заслуженный тренер России» ранее подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Анатолий Викторович, поздравляем Вас от всей души и благодарим за неоценимый вклад в развитие и подготовку юных футболистов!» — говорится в сообщении в телеграм-канале «Газпром»-Академии.
Давыдов был главным тренером команды в 1999-2000 годах, а также в 2009-м. Давыдов тренировал «Томь» и «Зенит-2», после чего перешел на должность директора академии петербургского клуба.
Источник: телеграм-канал «Газпром»-Академии
