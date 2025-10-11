Анатолий Давыдов стал заслуженным тренером России. «Зенит» поздравил его с присвоением звания

«Зенит» и академия клуба поздравили Анатолия Давыдова с новым званием.

Приказ о присвоении бывшему главному тренеру «Зенита » звания «Заслуженный тренер России» ранее подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Анатолий Викторович, поздравляем Вас от всей души и благодарим за неоценимый вклад в развитие и подготовку юных футболистов!» — говорится в сообщении в телеграм-канале «Газпром»-Академии.

Давыдов был главным тренером команды в 1999-2000 годах, а также в 2009-м. Давыдов тренировал «Томь » и «Зенит-2 », после чего перешел на должность директора академии петербургского клуба.