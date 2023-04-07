Кержаков о ситуации в России: «Мне страшно. Не понимаю, как возможно то, что сейчас происходит»
Александр Кержаков рассказал, как в сентябре решил на время уехать из России
– В какой момент ты понял, что пора менять место жительства?
– Это не место жительства. Мы уехали. Но это не значит, мы поехали туда жить. У нас там ничего нет. Период, когда нам захотелось уехать.
– Это была осень прошлого года?
– Да. Когда мы поняли, что... Блин, поехали.
– Это эмиграция?
– Да нет. Мы просто поехали. Просто была возможность уехать.
Мы понимали, что в данной сложившейся ситуации нам просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России.
Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать – просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко.
Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело. И моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали.
– Можешь сказать, что именно тебя не устраивает в том, что происходит в России?
– Блин, ну ты... Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего ответа сейчас тебе. И это одна из больших проблем в России, к сожалению.
Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно.
После практически каждого интервью – можешь загуглить или посмотреть, – когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил – чтобы не было войны. В мире вообще.
Потому что я не понимаю, как такое возможно. Чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит.
Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
Плюс он тут сам говорит обо всех войнах, но страшно почему-то стало только сейчас.
вы же постоянно повторяете, что ядерную сверхдержаву победить невозможно
есть политические сайты, каналы и телеграмм, там и выставляйте мнение Кержа
хочется наоборот свести к минимуму новости о негативе, а вы как в известной цитате «ты их в дверь - они в окно»
Но да, если расширить моё высказывание, то я желаю ВСЕМ адекватным(россиянам, украинцам и т.д.) жить в тихом и спокойном мире без этого мракобесия. А выступающим "за" желаю всего этого в своём доме/городе/районе