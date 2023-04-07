Кержаков о ситуации в России: «Мне страшно. Не понимаю, как возможно то, что сейчас происходит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Нобель Арустамян Политика Футбол

Александр Кержаков рассказал, как в сентябре решил на время уехать из России

– В какой момент ты понял, что пора менять место жительства?

– Это не место жительства. Мы уехали. Но это не значит, мы поехали туда жить. У нас там ничего нет. Период, когда нам захотелось уехать.

– Это была осень прошлого года?

– Да. Когда мы поняли, что... Блин, поехали.

– Это эмиграция?

– Да нет. Мы просто поехали. Просто была возможность уехать.

Мы понимали, что в данной сложившейся ситуации нам просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России.

Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать – просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко.

Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело. И моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали.

– Можешь сказать, что именно тебя не устраивает в том, что происходит в России?

– Блин, ну ты... Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего ответа сейчас тебе. И это одна из больших проблем в России, к сожалению.

Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно.

После практически каждого интервью – можешь загуглить или посмотреть, – когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил – чтобы не было войны. В мире вообще.

Потому что я не понимаю, как такое возможно. Чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит.

Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

358 комментариев

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Руслан И
Ответ Альтависта
Ну если бы футбол был бы частным, то не сосал. Кержаков что ли виноват, что государство спонсирует футбол?
Я не про его футбольную деятельность футболиста.А про политическую.То он доверенное лицо президента,то ему страшно.И как он поддерживает страну в трудное время? Ладно бы просто не вредил,но он тратит деньги в странах с кем мы практически воюем.На эти деньги хохлами закупают технику и оружие итд
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Месси из Сибири
Ответ Игорь М.
Меня уже боты начали минусить за призывы к адекватности:))))
минусят - значит правду пишешь)
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comodinho
Ответ ks-1993
а то есть критерии на спортивном сайте не спортивные?
я - да, выбирал не по спортивным, а по гражданским. Никому не запрещаю выбирать по спортивным
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ks-1993
Ответ Павел Мельников
Ага, Израиль и Фалуджа непосредственно Кержакову должны быть ближе, чем славянское население. И все его косяки надо обязательно вспомнить, раз мнение с ним разошлось.
Это говорит о его недалеком интеллекте. Мутить с абсолютно тупыми девками или вообще экскорт стиль, это не от большого ума.
Плюс он тут сам говорит обо всех войнах, но страшно почему-то стало только сейчас.
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Месси из Сибири
Ответ Игорь М.
Речь шла конкретно об РФ и поэтому я писал о россиянах) Но да, если расширить моё высказывание, то я желаю ВСЕМ адекватным(россиянам, украинцам и т.д.) жить в тихом и спокойном мире без этого мракобесия. А выступающим "за" желаю всего этого в своём доме/городе/районе
только что пожелал львовянам и киевлянам разрушений... Ну что же ты?
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Виктор Чернов
Ответ Alexandr Tarakanoff
Очень честный ответ. Очень. Не дешевое шапкозакидательство, а по факту. Он уехал переждать, он хочет вернуться, ему страшно говорить прямо. Можно как угодно относиться к этой позиции. Но за честность определённо респект. Очень много людей хочет сделать так же. Но не у всех есть возможность. Многие даже признаться себе в этом не могут...
почему Аршавин молчит?
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Павел Мельников
Ответ Spartakus1984
Но подет то он скоро туда как Пугачева и другие и может даже гражданство получит ,получается ему придется поддерживтаь Израиль в войне?но как так?война это же плохо.
Давно он сказал, что в Израиль поедет? Или он с Пугачевой одно лицо.
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pavlikkk
Ответ Spartakus1984
Меня тут многие заминусовали(большенство со стороны Украинцев видимо и некоторые поддерживающие их),но хочу свою позицию объяснить.Я против того,что бы гибли люди с обеих сторон,но стоит признать,что начато все было еще в 2014г,не Россией,Майдан и т.д устраивала не моя страна и скидывала президента,не моя страна связалась с США против своего соседа и предала тем самым его,ради своих благ,я не могу симпатизировать власти и приянть ее политику(а кто за Украину те ее принимают получается) когда эта власть объявляет народными героями Бандеру и Шухевича официально,те кто отказался от праздникам победы 9 мая и георгиевской ленты,презирает флаг Советского союза(победителя ВОВ),устраивает открытую русофобию,вы ребята кто поддерживает Украину получается поддерживаете все что я перечислил?ответте сами себе.
Вообще наплевать что устраивает другая страна на своей территории. Это не мое дело.
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haymaker
Ответ Алексей Никитин
За последнее время много стран отделялись. Например: Черногория, Косово, Албания и так по списку, чем ДНР и ЛНР от них хуже? Тот же СССР сколько новых стран расплодило. Люди провели референдум. Сначала стали самостоятельной структурой, потом приняли решение о присоединения к другой стране. Это называется демократия и свобода выбора.
как тебе сценарий: небольшой отрядик китайцев захватывает Якутск, например и встаёт в оборону. За неделю проводит референдум без международных наблюдателей и провозглашает независимость. При попытке российских войск восстановить порядок выясняется, что воины якусткой народной республики располагают тяжелыми огнемётными системами, ПВО и прочими ништяками.
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несахар
Ответ Зубы Дзюбы
Деда значит бесит гегемония США. А тех в свою очередь РФ не бесит? С какой они целью нато к границе России двигают?
а чего вы нато так боитесь?
вы же постоянно повторяете, что ядерную сверхдержаву победить невозможно
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Бобынин
Наиболее заплюсованные комментарии оставляют надежду.
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jonny
когда уже спортс про спорт начнет писать
есть политические сайты, каналы и телеграмм, там и выставляйте мнение Кержа
хочется наоборот свести к минимуму новости о негативе, а вы как в известной цитате «ты их в дверь - они в окно»
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Игорь М.
Ответ Месси из Сибири
Пожелай того же адекватным украинцам
Меня уже боты начали минусить за призывы к адекватности:))))
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Месси из Сибири
Ответ Spartakus1984
Меня тут многие заминусовали(большенство со стороны Украинцев видимо и некоторые поддерживающие их),но хочу свою позицию объяснить.Я против того,что бы гибли люди с обеих сторон,но стоит признать,что начато все было еще в 2014г,не Россией,Майдан и т.д устраивала не моя страна и скидывала президента,не моя страна связалась с США против своего соседа и предала тем самым его,ради своих благ,я не могу симпатизировать власти и приянть ее политику(а кто за Украину те ее принимают получается) когда эта власть объявляет народными героями Бандеру и Шухевича официально,те кто отказался от праздникам победы 9 мая и георгиевской ленты,презирает флаг Советского союза(победителя ВОВ),устраивает открытую русофобию,вы ребята кто поддерживает Украину получается поддерживаете все что я перечислил?ответте сами себе.
да пофиг на все эти советские пережитки, ты реально думаешь этим привлечь агрессивную националистическую молодёжь Украины? Реальной альтернативой для них мог бы стать только здоровый русский национализм, а все эти советские символы у них вызовут только приступ смеха и рвоты.
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Иван Никитин
Ответ Spartakus1984
Меня тут многие заминусовали(большенство со стороны Украинцев видимо и некоторые поддерживающие их),но хочу свою позицию объяснить.Я против того,что бы гибли люди с обеих сторон,но стоит признать,что начато все было еще в 2014г,не Россией,Майдан и т.д устраивала не моя страна и скидывала президента,не моя страна связалась с США против своего соседа и предала тем самым его,ради своих благ,я не могу симпатизировать власти и приянть ее политику(а кто за Украину те ее принимают получается) когда эта власть объявляет народными героями Бандеру и Шухевича официально,те кто отказался от праздникам победы 9 мая и георгиевской ленты,презирает флаг Советского союза(победителя ВОВ),устраивает открытую русофобию,вы ребята кто поддерживает Украину получается поддерживаете все что я перечислил?ответте сами себе.
Всё чётко написал
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Павел Мельников
Ответ Spartakus1984
Меня тут многие заминусовали(большенство со стороны Украинцев видимо и некоторые поддерживающие их),но хочу свою позицию объяснить.Я против того,что бы гибли люди с обеих сторон,но стоит признать,что начато все было еще в 2014г,не Россией,Майдан и т.д устраивала не моя страна и скидывала президента,не моя страна связалась с США против своего соседа и предала тем самым его,ради своих благ,я не могу симпатизировать власти и приянть ее политику(а кто за Украину те ее принимают получается) когда эта власть объявляет народными героями Бандеру и Шухевича официально,те кто отказался от праздникам победы 9 мая и георгиевской ленты,презирает флаг Советского союза(победителя ВОВ),устраивает открытую русофобию,вы ребята кто поддерживает Украину получается поддерживаете все что я перечислил?ответте сами себе.
Сам себе сначала ответь, поддерживаешь ли ты Войкова. Если москвич, знаешь, наверняка, о районе с его именем и станцией метро.
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Игорь М.
Ответ Месси из Сибири
Пожелай того же адекватным украинцам
Речь шла конкретно об РФ и поэтому я писал о россиянах)
Но да, если расширить моё высказывание, то я желаю ВСЕМ адекватным(россиянам, украинцам и т.д.) жить в тихом и спокойном мире без этого мракобесия. А выступающим "за" желаю всего этого в своём доме/городе/районе
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Бобынин
Хорошо, что не 90ые)
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Spartakus1984
Ответ Павел Мельников
Ага, Израиль и Фалуджа непосредственно Кержакову должны быть ближе, чем славянское население. И все его косяки надо обязательно вспомнить, раз мнение с ним разошлось.
Но подет то он скоро туда как Пугачева и другие и может даже гражданство получит ,получается ему придется поддерживтаь Израиль в войне?но как так?война это же плохо.
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sundance
Респект
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Валерий Охотин
Ответ Lost Sock
перед союзом и запятая не ставится) знаток русского языка)))
Перед каким союзом ? Товарищ с хвостом , предложение начинается с большой буквы .
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Усы Шлюбы
Керж всегда радовал не только своей игрой, но и своей человечностью, добротой и простотой. С честью и совестью. По истине всегда был и остаётся любимцем фанатов Зенита. Говорю это с уверенностью, так как сам начал ходить на стадион именно тогда, когда играли молодые Денисов, Аршавин, Быстров, Кержаков и другие. Считаю тот морозовский Зенит - золотым. И Керж в том составе был лучшим.
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Зубы Дзюбы
Ответ Павел Мельников
И как, нажил богатство на этом?
Страна сильнее и увереннее не становилась и сшп это более чем устраивало
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Corde Fidelium
Ответ Альтависта
А в чём предательство выражено? Он на сторону Украины перешёл или что?
А на какую он сторону перешел? Естественно на украинскую. Сейчас вопрос стоит ребром или они нас или мы их, другого не дано.
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stewiegriffin2
Ответ Dima_Sushkov
Комментарии как под роликами Каца)))
совки расстроились. либеральные настроения их угнетают
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