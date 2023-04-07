Кержаков о ситуации в России: «Мне страшно. Не понимаю, как возможно то, что сейчас происходит»

Александр Кержаков рассказал, как в сентябре решил на время уехать из России

– В какой момент ты понял, что пора менять место жительства?

– Это не место жительства. Мы уехали. Но это не значит, мы поехали туда жить. У нас там ничего нет. Период, когда нам захотелось уехать.

– Это была осень прошлого года?

– Да. Когда мы поняли, что... Блин, поехали.

– Это эмиграция?

– Да нет. Мы просто поехали. Просто была возможность уехать.

Мы понимали, что в данной сложившейся ситуации нам просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России.

Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать – просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко.

Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело. И моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали.

– Можешь сказать, что именно тебя не устраивает в том, что происходит в России?

– Блин, ну ты... Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего ответа сейчас тебе. И это одна из больших проблем в России, к сожалению.

Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно.

После практически каждого интервью – можешь загуглить или посмотреть, – когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил – чтобы не было войны. В мире вообще.

Потому что я не понимаю, как такое возможно. Чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит.

Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.