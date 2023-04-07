Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон, заработав 4 млн рублей. У Сливко – 3,4 млн (Metaratings)

Теги сборная России чемпионат России Кубок России Лариса Куклина чемпионат России по летнему биатлону Антон Бабиков Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Никита Поршнев Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Кирилл Бажин Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон

Об этом сообщается в исследовании Metaratings, где приводятся суммы призовых за выступления на PARI Кубке России, чемпионате России и Кубке Содружества.

Латыпов заработал по итогам сезона 4,03 миллиона рублей. Среди мужчин далее идут Карим Халили (2,41), Даниил Серохвостов (2,22), Никита Поршнев (2,04), Александр Поварницын (1,99), Антон Бабиков (1,89), Василий Томшин (1,77), Петр Пащенко (1,16), Роман Еремин (1,09) и Кирилл Бажин (1,03).

Первое место по призовым среди женщин заняла Виктория Сливко (3,41), следом за ней располагаются Екатерина Носкова (2,93), Ирина Казакевич (2,88), Тамара Дербушева (2,83), Лариса Куклина (2,45), Анастасия Шевченко (2,28), Наталья Гербулова (2,16), Елизавета Каплина (2,03), Анастасия Гореева (1,84) и Наталия Шевченко (0,94).

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3 комментария

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Ответ Антон Чугунов
Зарплата футболиста за месяц. У некоторых за неделю.
ЗП главного по рюмочкам за 15 минут.
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Погладь быка
Dirty money.
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Антон Чугунов
Зарплата футболиста за месяц. У некоторых за неделю.
0
0
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