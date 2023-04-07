Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон, заработав 4 млн рублей. У Сливко – 3,4 млн (Metaratings)

Эдуард Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон

Об этом сообщается в исследовании Metaratings, где приводятся суммы призовых за выступления на PARI Кубке России, чемпионате России и Кубке Содружества.

Латыпов заработал по итогам сезона 4,03 миллиона рублей. Среди мужчин далее идут Карим Халили (2,41), Даниил Серохвостов (2,22), Никита Поршнев (2,04), Александр Поварницын (1,99), Антон Бабиков (1,89), Василий Томшин (1,77), Петр Пащенко (1,16), Роман Еремин (1,09) и Кирилл Бажин (1,03).

Первое место по призовым среди женщин заняла Виктория Сливко (3,41), следом за ней располагаются Екатерина Носкова (2,93), Ирина Казакевич (2,88), Тамара Дербушева (2,83), Лариса Куклина (2,45), Анастасия Шевченко (2,28), Наталья Гербулова (2,16), Елизавета Каплина (2,03), Анастасия Гореева (1,84) и Наталия Шевченко (0,94).